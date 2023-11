È stata attivata la piattaforma online per chiedere rimborsi per i danni causati dalle alluvioni in Romagna di maggio

Mercoledì è stata attivata la piattaforma online della Regione Emilia-Romagna attraverso cui famiglie e aziende possono chiedere dei rimborsi per i danni subiti a causa delle alluvioni del maggio 2023. La piattaforma si chiama “Sfinge alluvione 2023”, è accessibile dal link alluvione2023.regione.emilia-romagna.it ed è una versione aggiornata di un portale analogo che era stato creato nel 2012 per i danni causati dal terremoto in Emilia.

Per poter chiedere i rimborsi è necessario soddisfare i requisiti indicati in due ordinanze firmate dal Commissario straordinario per l’alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo: la 11/2023 per aziende ed esercizi commerciali e la 14/2023 per cittadini e famiglie. Bisogna anche avere una quantificazione dei danni subiti attraverso una perizia, asseverata o giurata a seconda dei casi, presentata seguendo un modello presente negli allegati delle ordinanze. È inoltre necessario avere un accreditamento digitale (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale servizi) e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).