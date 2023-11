È morto Davide Renne, da pochi giorni direttore creativo di Moschino

È morto lo stilista Davide Renne, che il primo novembre scorso era stato nominato nuovo direttore creativo di Moschino. Lo ha fatto sapere in un comunicato Massimo Ferretti, il presidente esecutivo di Aeffe Spa, l’azienda che controlla il marchio. Al momento le cause della morte di Renne non sono note. Aveva 46 anni.

Renne era nato a Follonica, in Toscana, nel 1977. Dopo la laurea al Polimoda di Firenze, cominciò affiancando lo stilista napoletano Alessandro Dell’Acqua e poi passò a Gucci, dove fu per circa vent’anni alla guida dell’ufficio stile donna. Negli ultimi anni della sua carriera in Gucci, collaborò con il direttore creativo Alessandro Michele, che aveva cominciato a lavorare nell’azienda dal 2002, stravolgendone l’estetica con enorme successo. Renne aveva preso il posto dello stilista statunitense Jeremy Scott, che a sua volta aveva rilanciato Moschino per poi lasciare l’azienda nel marzo del 2023.

Nella nota biografica che accompagnava la sua nomina come nuovo direttore creativo di Moschino, Renne aveva detto che Dell’Acqua era stato «il suo primo maestro e il primo mentore nella moda», mentre Michele gli aveva «insegnato a sognare in grande», lo aveva «incitato» e «aiutato a realizzare i suoi sogni».

A proposito della nomina nella nuova azienda, invece, aveva detto di essere rimasto colpito dal fatto che il fondatore, Franco Moschino, avesse soprannominato il suo studio “la sala giochi”. Secondo Renne, citato da Elle, la moda doveva essere un po’ fatta così, «soprattutto quella italiana, e Moschino in primis»: realizzata sempre «con un senso di gioco, di gioia. Un senso di scoperta e sperimentazione». Renne aveva poi riconosciuto a Moschino di aver creato «un concetto modernissimo di lusso, attuale oggi più che mai». «Ci ha insegnato che la moda non può essere spiegata, può solo essere vissuta perché riguarda essenzialmente, intimamente, la vita, il mondo che ci circonda. Questa è, per me, la poesia della moda», aveva detto.

Nel comunicato, Ferretti dice che Renne è stato colpito da «un malore improvviso». «Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare», ha aggiunto.