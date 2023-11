Israele dice che il suo esercito è «nel cuore della città di Gaza»

Il punto a mezzanotte - Nella mattinata di martedì, tra le 10 e le 14 (tra le 9 e le 13 ora italiana) Israele ha aperto un corridoio umanitario nel nord della Striscia per permettere ai civili che erano rimasti nella città di Gaza, ormai accerchiata dalle truppe, di allontanarsi. - Nel tardo pomeriggio il ministro della Difesa di Israele ha detto che l'esercito era entrato nella città di Gaza. Poco dopo l'affermazione è stata confermata dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Non abbiamo però molte informazioni riguardo a cosa stia succedendo a Gaza, anche a causa della situazione umanitaria ormai tragica e degli enormi rischi a cui sono esposti i giornalisti presenti nella Striscia. - Martedì più di 650 persone sono state evacuate dalla Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Tra queste c'erano 637 persone straniere, e 15 persone palestinesi ferite o gravemente malate. Sempre dal varco di Rafah sono entrati nella Striscia almeno 70 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui cibo, acqua e medicinali, ma non il carburante. - In un'intervista ad ABC, Netanyahu ha detto che dopo la fine della guerra Israele «avrà per un periodo di tempo indefinito la responsabilità sulla sicurezza» della Striscia di Gaza: una formulazione piuttosto vaga, che alcuni esperti hanno interpretato come un segnale dell'intenzione di occupare in qualche modo la Striscia. Mark Regev, un consulente di Netanyahu, ha detto però che Israele non intende «occupare in modo permanente» la Striscia di Gaza, ma trovare una soluzione «più flessibile», senza fornire dettagli.

Le proteste in Israele per chiedere la liberazione degli ostaggi Nella serata di martedì ci sono state alcune proteste in Israele per chiedere la liberazione degli ostaggi e criticare la leadership del primo ministro Benjamin Netanyahu, la cui popolarità è calata parecchio nelle ultime settimane. Decine di persone si sono riunite davanti alla Knesset, la sede del parlamento israeliano che si trova a Gerusalemme: tra loro c'erano anche molti familiari delle oltre 240 persone catturate da Hamas il 7 ottobre, esattamente un mese fa. Ci sono state manifestazioni a favore della liberazione degli ostaggi anche davanti al cosiddetto Muro del Pianto, il principale luogo sacro per gli ebrei che si trova nella Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, molto vicino alla moschea di al Aqsa. Manifestanti davanti alla Knesset, a Gerusalemme AP Photo/Bernat Armangue Proteste vicino al Muro del Pianto, a Gerusalemme AP Photo/Leo Correa

Israele non vuole «occupare in modo permanente» la Striscia di Gaza, dice un consulente di Netanyahu Mark Regev, un consulente del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha detto a CNN che Israele non ha intenzione di occupare la Striscia di Gaza in modo permanente dopo la fine della guerra. «Penso che possiamo aspettarci qualcosa di più flessibile, che ci permetterà di spostarci dentro e fuori [dalla Striscia] in base alle necessità, per far fronte alle situazioni relative alla sicurezza», ha detto Regev, precisando: «Non stiamo parlando di alcun tipo di occupazione della Striscia di Gaza». Regev – che è stato anche l'ambasciatore di Israele nel Regno Unito tra il 2016 e il 2020 – ha detto che il governo israeliano intende fare in modo che dopo aver «sconfitto» Hamas non ci siano più le condizioni per permettere un «ritorno dei gruppi terroristici» nella Striscia. Per questo Israele sarà presente per fini di sicurezza. Nella notte (ora italiana) tra lunedì e martedì Netanyahu aveva dato un'intervista in esclusiva all'emittente statunitense ABC, in cui tra le altre cose aveva detto che dopo la fine della guerra Israele «avrà per un periodo di tempo indefinito la responsabilità sulla sicurezza» della Striscia di Gaza. La formulazione, piuttosto vaga, era stata interpretata da alcuni esperti di Medio Oriente come un segnale dell'intenzione di occupare in qualche modo la Striscia. Il governo degli Stati Uniti si è detto contrario a questa eventualità: Vedant Patel, un portavoce del dipartimento di Stato, ha detto che «Gaza è parte della Palestina, e tale rimarrà».

Due camion con aiuti umanitari sono stati danneggiati dai bombardamenti Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc) ha diffuso un comunicato in cui dice che due camion che trasportavano aiuti umanitari all'interno della Striscia di Gaza sono stati danneggiati dai bombardamenti in corso, e uno degli autisti è stato ferito. I camion si stavano dirigendo verso l'ospedale al Shifa, nella parte nord della Striscia, per portare medicinali e strumenti medici. A causa dei bombardamenti hanno dovuto fare una deviazione, ma sono comunque riusciti a raggiungere l'ospedale e da lì sono ripartiti per accompagnare sei ambulanze con a bordo alcuni pazienti che dovevano raggiungere il varco di Rafah, nel sud della Striscia, al confine con l'Egitto. «Queste non sono condizioni in cui il personale umanitario può continuare a lavorare», ha detto il responsabile della Croce Rossa Internazionale per Gaza, William Schomburg.

Il quotidiano britannico Guardian ha pubblicato un reportage video che mostra centinaia di abitanti palestinesi spostarsi dal nord al sud della Striscia. Martedì Israele ha aperto un corridoio umanitario tra le 10 e le 14 (tra le 9 e le 13 ora italiana) per permettere ai civili che erano rimasti nella città di Gaza, ormai accerchiata dalle truppe, di allontanarsi. Tra le persone che percorrono la strada Salah ad-Din, che attraversa tutta la Striscia da nord a sud, si vedono anche molte famiglie e persone anziane che si spostano in sedia a rotelle. Alcuni mostrano delle bandiere bianche per segnalare che sono civili. «Ci stiamo dirigendo verso sud, come ci hanno detto, ma non sappiamo dove andremo», dice un uomo che porta in braccio una bambina. «Manca l'acqua e il cibo, e le persone stanno combattendo anche nelle panetterie», racconta un altro uomo, che aggiunge: «Ho finito i soldi, e non so cosa fare».

«Non ci sono posti sicuri per i giornalisti a Gaza» In un comunicato, l'ong Reporter senza Frontiere (RSF) ha detto che oggi i giornalisti che si trovano nella Striscia di Gaza sono costantemente in pericolo, ovunque si trovino: «all'aperto, nelle tende posizionate vicino agli ospedali, a casa o nei rifugi». In 31 giorni di guerra sono stati uccisi 41 giornalisti, tra cui 36 reporter palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dall'esercito israeliano. Molti edifici che ospitavano gli uffici di giornali e televisioni sono stati danneggiati, tra cui quello dell'agenzia di stampa Agence France-Presse, colpito da un bombardamento.

Più di 650 persone straniere sono state evacuate oggi dalla Striscia di Gaza Un rappresentante delle autorità di frontiera egiziane ha detto a CNN che oggi 637 persone straniere sono state evacuate dalla Striscia di Gaza tramite il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. A queste si aggiungono 15 persone palestinesi ferite, che sono state portate in Egitto per ricevere cure mediche. Auto delle ambasciate aspettano che i civili arrivino in Egitto, al varco di Rafah Mahmoud Khaled/Getty Images

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha confermato in un discorso televisivo che le truppe israeliane sono entrate nella città di Gaza, senza fornire però maggiori informazioni sulle operazioni militari in corso. Ha detto che l'esercito israeliano ha ucciso «migliaia» di miliziani di Hamas, e che ha distrutto «innumerevoli» centri di comando, posizioni e tunnel del gruppo radicale palestinese: «Hamas sta scoprendo che stiamo raggiungendo luoghi che pensavano che non avremmo mai raggiunto». Ha inoltre di nuovo chiesto alla popolazione della città di Gaza di spostarsi a sud, e ha confermato che non verrà concesso nessun cessate il fuoco finché Hamas non libererà tutti gli ostaggi e che Israele continuerà a non consentire a convogli che trasportino carburante di entrare nella Striscia di Gaza (Israele sostiene che il carburante potrebbe essere usato da Hamas per scopi militari).

Il ministro della Difesa di Israele dice che l'esercito israeliano è entrato nella città di Gaza Martedì sera Yoav Gallant, ministro della Difesa di Israele, ha detto che l'esercito israeliano è entrato dentro la città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia, confermando quanto detto nelle scorse ore dal generale Yaron Finkelman, comandante del fronte meridionale dell'esercito. Le truppe israeliane stavano circondando Gaza da ore, e un'invasione della città era considerata imminente. Gallant non ha specificato quanti mezzi e uomini siano entrati dentro Gaza, e si è limitato a dire che i soldati israeliani stanno circondando le basi di Hamas «da tutte le direzioni». Ha anche detto che Yahya Sinwar, considerato il leader del gruppo radicale palestinese nella Striscia, sarebbe nascosto in un bunker e che non avrebbe nessun collegamento con altri membri di Hamas. Per quanto riguarda le crescenti richieste internazionali di pause umanitarie, Gallant ha detto che Israele non interromperà gli attacchi nella Striscia a meno che tutte le persone prese in ostaggio da Hamas non vengano liberate.

Martedì il generale Yaron Finkelman, comandante del fronte meridionale dell'esercito di Israele, ha comunicato un aggiornamento sull'avanzata delle truppe israeliane dentro la Striscia di Gaza. Nelle ultime ore l'esercito aveva detto di aver ormai accerchiato la città di Gaza, che è la più grande e popolosa della Striscia e che si trova nel nord. Finkelman ha aggiunto che «per la prima volta da decenni l'IDF (le forze armate israeliane) sta combattendo nel cuore della città di Gaza, nel cuore del terrore». Al momento non è chiaro se con le sue parole Finkelman volesse dire che l'esercito israeliano sia entrato effettivamente dentro Gaza, e al momento le autorità di Israele non hanno fornito maggiori dettagli al riguardo.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza – controllato da Hamas – ha aggiornato il numero di persone palestinesi uccise dai bombardamenti israeliani a partire dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas in Israele e dell'inizio della risposta israeliana. Secondo il ministero sono state uccise 10.328 persone, tra cui 4.237 bambini, ma non è stato specificato quanti di loro fossero civili e quanti miliziani di Hamas.



L'evacuazione dei civili palestinesi dal nord della Striscia di Gaza Nel corso della mattina molte persone palestinesi hanno lasciato il nord della Striscia di Gaza per dirigersi verso sud, dopo che l'esercito israeliano aveva detto che avrebbe aperto un passaggio sicuro per favorire l'evacuazione tramite la strada Salah ad-Din, che percorre tutta la Striscia da nord a sud. Il corridoio umanitario è rimasto aperto fino alle 14 locali (le 13 italiane). Non è chiaro quante persone abbiano effettivamente lasciato il nord della Striscia, ma diverse foto pubblicate dalle agenzia di stampa mostrano lunghe file con decine di persone che percorrono la strada Salah ad-Din passando davanti ai carri armati israeliani, in alcuni casi con bandiere bianche per segnalare che sono civili. Il nord della Striscia di Gaza è quello che Israele sta invadendo militarmente via terra, e dove ritiene che si concentrino le maggiori infrastrutture e basi militari di Hamas. Molte persone sono già andate via dal nord nelle scorse settimane, ma si stima che circa 300mila fino a oggi fossero rimaste lì.

(AP Photo/Mohammed Dahman) (AP Photo/Mohammed Dahman) (AP Photo/Mohammed Dahman)

L'invasione della Striscia di Gaza, spiegata con una mappa L’Institute for the Study of War, un rispettato think tank statunitense che si occupa di difesa, ha messo insieme una mappa interattiva per tenere traccia dell’invasione di terra della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano, iniziata da circa una settimana. Qui sotto abbiamo riprodotto la mappa: in grigio si vedono i territori occupati da Israele nei primi giorni dell’invasione, in azzurro le zone dove gli scontri con i gruppi armati palestinesi sono ancora in corso. Tutte le operazioni israeliane di terra stanno avvenendo a nord del Wadi Gaza, il canale che delimita il confine tra la parte settentrionale e quella centrale della Striscia. In questo articolo abbiamo spiegato più nel dettaglio cosa significa dal punto di vista della strategia militare israeliana.

È scaduto il tempo che Israele aveva dato per evacuare la città di Gaza Alle 14 israeliane, le 13 in Italia, sono scadute le quattro ore di tempo che Israele aveva dato ai civili per evacuare la città di Gaza, considerata il centro delle operazioni di Hamas. L'esercito israeliano si sta preparando ad assaltare la città: ha detto di averla completamente accerchiata e isolata dal resto della Striscia, e i civili che sono usciti dalla città nel periodo di evacuazione hanno detto di essere passati accanto a molti carri armati posizionati per attaccarla. Non è ancora chiaro quante persone siano effettivamente uscite da Gaza: in mattinata l'esercito israeliano aveva pubblicato un video che mostrava una lunga fila di persone che lasciavano la città, con mani alzate e bandiere bianche a segnalare di essere civili per evitare di essere attaccate. Non ha però fornito stime sul numero di persone evacuate.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha scritto che uno dei suoi giornalisti, Mohammad Abu Hasira, è stato ucciso insieme a 42 membri della sua famiglia in un bombardamento israeliano sulla città di Gaza. Hasira è il 37esimo giornalista ucciso nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra.

Edifici distrutti dai bombardamenti israeliani di questa notte a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Ahmad Hasaballah/Getty Images

Palestinesi cercano sopravvissuti tra le macerie dopo i bombardamenti israeliani di questa notte a Rafah, nel sud della Striscia. AP Photo/Eyad Baba

I bombardamenti israeliani nella zona dell'ospedale Al-Quds di Gaza Tra le operazioni militari che Israele dice di aver condotto nella notte tra lunedì e martedì c'è anche un bombardamento a un edificio vicino all'ospedale Al-Quds della città di Gaza, dove l'esercito israeliano sostiene si nascondano miliziani di Hamas. L'ospedale Al-Quds è tra quelli nel nord della Striscia di cui Israele chiede l'evacuazione da giorni, sostenendo che Hamas posizioni appositamente le sue infrastrutture militari in prossimità degli ospedali sapendo che i bombardamenti tendono a evitarli. La Mezzaluna Rossa palestinese, equivalente locale della Croce Rossa, che gestisce l'ospedale, ha fatto sapere che ci sono state esplosioni anche poco fa, mentre molti palestinesi sfollati erano in coda all'ospedale per avere un po' d'acqua. Secondo la Mezzaluna Rossa le risorse dell'ospedale sono molto limitate e l'acqua sta finendo. Ieri l'ospedale ha ricevuto 93 camion di aiuti umanitari dalla Mezzaluna Rossa egiziana, ma non sono comunque sufficienti a soddisfare i bisogni dei pazienti e delle molte persone che si stanno rifugiando in questi giorni nella struttura.

70 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia Il ministero della Difesa israeliano ha fatto sapere che in mattinata sono entrati 70 camion di aiuti umanitari dall'Egitto nella Striscia di Gaza, attraverso la frontiera di Rafah. I camion contenevano cibo, acqua e medicinali, ma non il carburante: Israele continua a vietarlo sostenendo che potrebbe essere usato da Hamas per scopi militari. Finora, in un mese di guerra, sono stati fatti entrare in tutto circa 500 camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza: cioè la quantità che prima del 7 ottobre entrava quotidianamente nella Striscia. Le organizzazioni umanitarie giudicano del tutto insufficiente la quantità di aiuti entrati finora per soddisfare le necessità primarie della popolazione palestinese della Striscia.

L'unico giornalista che scrive da dentro Gaza sulla stampa italiana Dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele, nessun giornalista internazionale ha avuto accesso alla Striscia di Gaza. Sono rimasti solo i giornalisti palestinesi a raccontare i bombardamenti israeliani e l’emergenza umanitaria, rischiando la vita praticamente tutti i giorni: finora sono stati uccisi 37 giornalisti. In Italia le uniche testimonianze che arrivano dall’interno della Striscia sono quelle di Sami al Ajrami, giornalista palestinese nato a Gaza, i cui reportage sono pubblicati quotidianamente da Repubblica. Ajrami scrive diverse cronache anche per l’agenzia di stampa ANSA e collabora con altri media internazionali, fra cui il Berliner Zeitung. Il Post ha parlato con Sami al Ajrami, che ha raccontato come funziona il suo lavoro di questi tempi e quanto sia difficile far arrivare le sue cronache in Italia dalla Striscia di Gaza, dove le condizioni continuano a peggiorare e i mezzi sono del tutto insufficienti:

Israele sta permettendo evacuazioni dal nord della Striscia L'esercito israeliano ha detto di aver aperto un passaggio definito sicuro per favorire l'evacuazione degli abitanti della Striscia di Gaza dal nord verso il sud. Sarà aperto fino alle 14 locali, cioè le 13 in Italia. Secondo l'esercito «molti» palestinesi starebbero sfruttando il passaggio: sui suoi canali ufficiali ha diffuso un video che mostra una lunga fila di persone in cammino, munite di bandiere bianche per segnalare che sono civili. Il nord della Striscia di Gaza è quello che Israele sta invadendo militarmente via terra, e dove ritiene che si concentrino le maggiori infrastrutture e basi militari di Hamas. Molte persone sono già andate via dal nord nelle scorse settimane, ma si stima che circa 300mila fino a oggi fossero rimaste lì.

Un kibbutz nel nord di Israele ospiterà per un anno gli abitanti di Nahal Oz, attaccato da Hamas il 7 ottobre Il kibbutz di Mishmar HaEmek, nel nord di Israele, ha deciso che continuerà a ospitare per un anno a partire da oggi gli abitanti del kibbutz Nahal Oz, una delle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza che erano state colpite dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Circa 330 persone, l'80 per cento degli abitanti di Nahal Oz, sono ospitate ormai da settimane a Mishmar HaEmek: Nahal Oz non è considerato al momento un posto sicuro, ed è inoltre stato molto danneggiato dai miliziani di Hamas che avevano fatto irruzione. A Nahal Oz Hamas aveva ucciso 14 persone, 5 sono state rapite e una risulta tuttora dispersa.

La città di Gaza sotto i bombardamenti israeliani. AP Photo/Abed Khaled

Le “responsabilità sulla sicurezza” della Striscia di Gaza di cui parla Netanyahu Nell'intervista di stanotte alla tv americana ABC, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto anche a domanda su cosa potrebbe succedere alla fine della guerra, se davvero Israele dovesse riuscire nel suo intento di sottrarre la Striscia di Gaza al controllo di Hamas. Netanyahu ha detto che dopo la guerra Israele «avrà per un periodo di tempo indefinito la responsabilità sulla sicurezza» della Striscia di Gaza. È un'espressione non del tutto immediata, ma diversi giornalisti esperti di Medio Oriente e analisti in queste ore stanno ipotizzando che potrebbe significare la volontà di Israele di instaurare qualche forma di occupazione permanente della Striscia, pur senza avere responsabilità politiche e civili sulle città. In questo senso le parole di Netanyahu potrebbero non essere state scelte in modo casuale: «responsabilità sulla sicurezza» è la formula usata dagli accordi di Oslo – quelli con cui per la prima volta Israele e Palestina si riconobbero come legittimi interlocutori – per indicare il ruolo di Israele in alcune aree della Cisgiordania, l'altro territorio oltre alla Striscia che i palestinesi governano con un certo grado di autonomia. Le aree in cui Israele ha responsabilità di sicurezza in Cisgiordania dovrebbero in teoria fare parte politicamente dell'entità para-statale palestinese, cioè l'Autorità Palestinese guidata da Mahmoud Abbas: nella pratica sono quelle in cui negli anni Israele ha stabilito le cosiddette “colonie”, insediamenti anche piuttosto grandi, abitati da israeliani e considerati illegali dalla comunità internazionale. Un'eventuale gestione di questo tipo anche nella Striscia di Gaza comunque dovrebbe presupporre la disponibilità di un corpo palestinese a governare sulla Striscia e a collaborare con Israele, cosa che al momento non sembra affatto scontata.

Oggi altre centinaia di persone con passaporto straniero dovrebbero uscire dalla Striscia di Gaza Le autorità di frontiera palestinesi della Striscia di Gaza hanno diffuso una lista di circa 600 persone che potranno lasciare la Striscia dal varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo verso l'esterno, al confine con l'Egitto. Tra loro ci sono circa 150 persone con passaporto tedesco, e poi persone con passaporto francese, canadese, ucraino, rumeno, filippino. Anche 103 persone egiziane dovrebbero poter lasciare la Striscia oggi. Le prime evacuazioni di civili dalla Striscia sono iniziate il primo novembre e finora hanno riguardato soprattutto stranieri o persone con doppio passaporto. L'accordo che le ha permesse è stato stipulato da Egitto, Israele e Hamas, con la mediazione del Qatar.

Le basi statunitensi in Iraq e Siria sono state colpite 38 volte dal 17 ottobre Il portavoce del Pentagono, cioè del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha detto che le basi statunitensi in Iraq e Siria sono state colpite 38 volte dal 17 ottobre a oggi. Nella maggior parte dei casi erano attacchi con razzi e droni, di cui secondo gli Stati Uniti sarebbero responsabili gruppi armati sostenuti dall'Iran. Negli attacchi non sono stati uccisi membri delle basi statunitensi, ma 45 sono stati feriti, 24 dei quali con traumi cranici.

La sede di AFP a Gaza Rosie Scammell, corrispondente dell'agenzia di stampa AFP da Gerusalemme, ha pubblicato una foto dall'interno della sede dell'agenzia a Gaza, gravemente danneggiata alcuni giorni fa da un bombardamento israeliano. AFP è uno dei pochissimi media internazionali ancora in grado di fornire una copertura degli eventi dall'interno della Striscia di Gaza. In tutta la Striscia l'agenzia ha 9 dipendenti (7 dei quali giornalisti): uno a Rafah e 8 nella sede della città di Gaza, quella danneggiata dal bombardamento. Dopo il bombardamento AFP ha chiesto a Israele di aprire un'indagine sul caso, giudicando insufficienti le spiegazioni vaghe date dall'esercito israeliano. «Un attacco all'ufficio di un'agenzia di stampa internazionale manda un messaggio profondamente preoccupante a tutti i giornalisti che lavorano in condizioni così difficili a Gaza», ha detto il presidente e amministratore delegato di AFP, Fabrice Fries.

Secondo i servizi di soccorso della Striscia di Gaza sarebbero state uccise circa 20 persone nei bombardamenti israeliani di questa notte su Rafah, che si trova nel sud della Striscia.

Un deposito di auto bruciate negli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre, vicino alla città di Netivot, nel sud di Israele. Chen Junqing/Xinhua via ZUMA Press

In California un uomo ebreo è stato ucciso negli scontri tra i partecipanti a due manifestazioni pro-Israele e pro-Palestina Lunedì a Los Angeles, in California, un uomo ebreo è morto per le conseguenze dei colpi subiti durante gli scontri tra i partecipanti a due manifestazioni, una pro-Palestina e una pro-Israele. Le autorità locali hanno detto che l'uomo si chiamava Paul Kessler e aveva 69 anni. La dinamica degli scontri non è ancora chiara, ma secondo alcune testimonianze Kessler, che stava partecipando alla manifestazione pro-Israele, sarebbe stato coinvolto in scontri fisici con uno o più manifestanti dell'altra manifestazione: durante gli scontri sarebbe caduto all'indietro e avrebbe battuto la testa a terra. L'autopsia sul corpo di Kessler ha stabilito che la causa del decesso è stato un trauma cranico provocato da un «corpo contundente», e perciò è stato definito vittima di un omicidio. Non ci sono stati arresti però, probabilmente per via della scarsa chiarezza sugli scontri.

Continuano i bombardamenti israeliani anche nel sud della Striscia Ormai da giorni l'offensiva di terra dell'esercito israeliano sta progressivamente accerchiando la città di Gaza, la più grande e importante della Striscia, che al momento risulta isolata dal resto. La città di Gaza è a nord, la zona della Striscia che Israele ha ordinato settimane fa di evacuare per procedere con le sue operazioni di terra, dal momento che ritiene che le maggiori basi e infrastrutture di Hamas si trovino proprio qui. In queste settimane centinaia di migliaia di persone sono fuggite a sud, ma nonostante questo i bombardamenti israeliani sono continuati anche su quelle zone. Ce ne sono stati anche questa notte: ci sono state notizie di esplosioni a Khan Yunis, la città che ha ospitato il maggior numero di persone che arrivavano dal nord, e ci sono notizie di persone uccise ed edifici distrutti a Rafah, la città più a sud della Striscia, al confine con l'Egitto. Palestinesi cercano sopravvissuti tra le macerie a Khan Yunis, 6 novembre. Rizek Abdeljawad/Xinhua via ZUMA Press

Dall'inizio della guerra sono stati uccisi 89 lavoratori delle Nazioni Unite Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che dall'inizio della guerra sono state uccise 89 persone che lavoravano per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA): è il numero più alto mai registrato per un'agenzia delle Nazioni Unite in un singolo conflitto.

L'intervista di Netanyahu alla ABC Buongiorno. Nella notte il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato un'intervista in esclusiva alla televisione americana ABC, dando qualche indicazione sulle intenzioni di Israele nella guerra con Hamas. Un breve riassunto delle sue dichiarazioni più notevoli: • Netanyahu ha ammesso la possibilità di «piccole pause tattiche» nella guerra, per ragioni umanitarie: gli era già stata proposta ieri sera in un colloquio telefonico dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden ed era uno degli obiettivi dell'ultima missione del segretario di Stato americano Antony Blinken in Medio Oriente. • «Non ci sarà alcun cessate il fuoco generale», ha detto Netanyahu, «senza il rilascio dei nostri ostaggi». • Le pause potranno essere di «un'ora qui, un'ora lì», per permettere «di far entrare beni, aiuti umanitari, o di far uscire i nostri ostaggi» dalla Striscia di Gaza. • Netanyahu ha anche parlato di cosa potrebbe succedere dopo la guerra alla Striscia di Gaza: «Penso che Israele avrà per un periodo di tempo indefinito la responsabilità della sicurezza» della Striscia. «Perché abbiamo visto cosa succede se non ce l'abbiamo», ha continuato, «abbiamo uno scoppio del terrore di Hamas su una scala che non avremmo potuto immaginare». • Incalzato dall'intervistatore David Muir sulle sue responsabilità come primo ministro nelle falle della sicurezza israeliana che hanno permesso gli attacchi di Hamas in Israele, Netanyahu ha detto che il governo «non è stato all'altezza». Ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha detto che ne risponderà alla fine della guerra.

Il punto di fine giornata, in breve • Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, almeno 10mila persone sono state uccise dall’inizio degli attacchi israeliani nella Striscia lo scorso 7 ottobre; di queste, almeno 4mila erano bambini.

• L’esercito di Israele ha detto di avere accerchiato completamente Gaza dopo una settimana di attacchi e incursioni via terra, creando quindi una divisione sempre più evidente tra la parte settentrionale e quella meridionale della Striscia. • Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha terminato una nuova serie di incontri in vari paesi del Medio Oriente, con l’obiettivo di offrire maggiori aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Blinken ha ammesso le difficoltà nel raggiungere l’obiettivo, segnalando che sarà necessario ancora del tempo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intanto sentito telefonicamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per parlare di eventuali “pause tattiche” per rendere possibile l’arrivo di una maggiore quantità di aiuti nella Striscia di Gaza, tramite il varco di Rafah con l’Egitto. Non sono state però fornite indicazioni su tempi e modalità di queste “pause”. • Numerose istituzioni e organizzazioni umanitarie definiscono critica la situazione nella Striscia di Gaza dove mancano acqua, cibo e medicinali. Gli ospedali stanno finendo il carburante, senza il quale non possono utilizzare i generatori per produrre energia elettrica. • Il segretario generale della Nazioni Unite, António Guterres ha ribadito l’importanza di proteggere la popolazione della Striscia e ha detto che Gaza sta diventando un «cimitero di bambini». Per quest’ultima dichiarazione è stato duramente criticato dal ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, che gli ha detto di «vergognarsi».

Le fotografie di alcune delle persone uccise negli attacchi di Hamas del 7 ottobre proiettate nel corso di una cerimonia al Muro Occidentale, il "muro del pianto", a Gerusalemme per ricordare i 30 giorni dagli attacchi EPA/ATEF SAFADI via ANSA

La Mezzaluna Rossa da giorni segnala le grandi difficoltà negli ospedali della Striscia di Gaza, dove oltre ai medicinali continua a mancare il carburante, necessario per mantenere attivi i generatori per l’energia elettrica. Secondo una stima dell’organizzazione diffusa questa sera, entro due giorni l’ospedale al-Quds di Gaza non avrà più carburante e ci saranno ripercussioni sulle già precarie condizioni della struttura. Il governo di Israele è contrario all'invio di carburante con gli aiuti perché ritiene che venga utilizzato da Hamas per le proprie attività militari.

L'Egitto non può permettersi economicamente di accogliere profughi palestinesi Al di fuori di Israele e dei Territori palestinesi, uno dei paesi che rischiano di risentire maggiormente delle conseguenze della guerra in corso è l'Egitto, di cui si è parlato spesso in queste settimane per via del suo confine con la Striscia di Gaza, a cui è collegato attraverso la frontiera di Rafah. L'Egitto si è detto del tutto indisponibile ad aprire i suoi confini ai civili palestinesi, sostenendo di non potersi permettere l'accoglienza di un numero così grande di persone in difficoltà. C'entra molto il fatto che il paese sta attraversando una delle crisi economiche più gravi della sua storia, anche se il presidente Abdel Fattah al Sisi non lo dice esplicitamente. Ne abbiamo scritto qui:

Le attività diplomatiche degli Stati Uniti nei confronti di Israele proseguono non solo attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, ma anche con contatti diretti tra il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lunedì sera Biden ha parlato telefonicamente con Netanyahu discutendo della possibilità di aumentare gli aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, anche attraverso “pause tattiche” per permettere ai camion di arrivare nella Striscia attraverso il varco di Rafah. Nel comunicato della Casa Bianca non ci sono però altri dettagli in merito e non è chiaro se e come saranno attuate pause negli attacchi israeliani per favorire gli aiuti umanitari.

Un'unità di artiglieria mobile israeliana nel sud di Israele spara verso la Striscia di Gaza, in una posizione vicino al confine tra Israele e Gaza AP Photo/Ohad Zwigenberg

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha detto nel corso di una conferenza stampa che «Gaza sta diventando un cimitero per bambini», con centinaia di bambini e bambine uccisi e molti altri feriti. Guterres ha aggiunto di essere preoccupato per le «chiare violazioni delle leggi internazionali umanitarie», ricordando che nessuno può essere al di sopra di quelle regole. Ha poi detto che gli aiuti che passano attraverso il varco di Rafah, tra Egitto e Striscia di Gaza, non sono minimamente sufficienti per la popolazione. Secondo i calcoli delle Nazioni Unite nelle ultime due settimane sono transitati appena 400 camion, rispetto ai 500 al giorno che raggiungevano la Striscia prima della guerra. Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha commentato duramente le dichiarazioni di Guterres sul “cimitero per bambini”: «Vergogna. Più di 30 minorenni, tra loro anche un bambino di 9 mesi così come infanti che hanno assistito all’uccisione dei loro genitori a sangue freddo - sono tenuti in ostaggio nella Striscia di Gaza. Hamas è il problema a Gaza, non le azioni di Israele per eliminare questa organizzazione terroristica».

L'Egitto dice che oggi quasi 100 persone sono state evacuate dalla Striscia di Gaza Fonti della sicurezza egiziana hanno detto che oggi circa 80 persone con doppio passaporto e 17 persone gravemente ferite hanno lasciato la Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Sono anche entrati nella Striscia alcuni camion con aiuti umanitari, ma non è chiaro quanti: secondo fonti egiziane sarebbero 48, mentre gli Stati Uniti hanno detto che sono meno di 30. Il varco di Rafah, l'unico punto da cui è possibile uscire dalla Striscia di Gaza, ha riaperto lunedì dopo essere rimasto chiuso sabato e domenica. I passaggi di merci e persone erano stati sospesi da Hamas in seguito al bombardamento di un'ambulanza da parte di Israele, venerdì pomeriggio. L'ambulanza faceva parte di un convoglio che era diretto a Rafah e che avrebbe dovuto portare in Egitto delle persone ferite, ma Israele l'ha bombardata sostenendo che trasportasse miliziani di Hamas.

Ci sarà un “corridoio umanitario” tra Cipro e la Striscia di Gaza? Negli ultimi giorni si sta discutendo della possibilità (per ora non confermata) che alcuni paesi occidentali inviino aiuti umanitari nella Striscia di Gaza via mare partendo da Cipro, un paese insulare nel Mar Mediterraneo che fa parte dell'Unione europea e si trova circa 400 chilometri a nord di Gaza. La proposta è stata presentata circa una settimana fa proprio dal governo di Cipro, che si è reso disponibile a creare un collegamento tra il porto di Limisso e la Striscia di Gaza. Al momento gli aiuti umanitari possono arrivare nella Striscia solo via terra a bordo di camion che passano per il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Lunedì, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori europei a Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che l'Unione sta lavorando per individuare «rotte complementari» a quella di Rafah, per facilitare l'arrivo di aiuti umanitari: «Un corridoio marittimo da Cipro, per esempio, garantirebbe un flusso di aiuti duraturo, regolamentato e sostenuto», ha detto. Von der Leyen ha poi ringraziato il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, per la sua «eccellente cooperazione» con l'Unione europea. Sabato il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken era stato in visita a Cipro, dove aveva discusso con i rappresentanti del governo della possibilità di aprire un corridoio umanitario marittimo verso Gaza. Al momento però non è stato annunciato nulla di concreto.

Palestinesi scavano tra le macerie nel campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza AP Photo/Mohammed Dahman

Israele continua a bombardare il nord della Striscia di Gaza Alcuni cittadini palestinesi che si trovano nella Striscia di Gaza hanno detto che nel corso della giornata sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani intorno all'ospedale al Shifa, nella città di Gaza. È stato bombardato anche il campo profughi di al Shati, il terzo più grande della Striscia, che si trova circa 3 chilometri a nord della città. Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA diversi civili sono rimasti uccisi, non è chiaro quanti.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che dallo scorso 7 ottobre sono stati uccisi nella Striscia di Gaza 88 operatori dell'ONU, il numero più alto mai registrato nel corso di un singolo conflitto.

L'esercito israeliano ha arrestato un'attivista palestinese di 22 anni Nella notte tra domenica e lunedì l'esercito israeliano ha arrestato l'attivista palestinese Ahed Tamimi, di 22 anni, con le accuse di incitamento alla violenza e attività legate al terrorismo. L'arresto è avvenuto nella città di Nabi Saleh, in Cisgiordania, ed è stato confermato dal ministro della Pubblica sicurezza di Israele, Itamar Ben-Gvir, noto per le sue posizioni di estrema destra. Ben-Gvir ha commentato positivamente l'arresto, dicendo che l'esercito ha «tolleranza zero con i terroristi e i loro sostenitori». Secondo le accuse Tamimi avrebbe pubblicato su Instagram un post, al momento non disponibile, in cui minacciava di «massacrare» i coloni israeliani. La madre di Tamimi ha negato che la figlia abbia mai pubblicato il post, dicendo che ci sono «decine» di pagine e siti web con il nome e la foto della ragazza ma con cui lei non ha nulla a che fare. Tamimi è una figura molto nota in Palestina. Nel 2015, quando aveva 14 anni, venne fotografata mentre aggrediva fisicamente un soldato israeliano che stava cercando di arrestare suo fratello minore. Nel 2018 fu arrestata e condannata a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato un soldato durante una protesta (in realtà la vicenda era più complessa: l'avevamo raccontata qui).

Città di Gaza, 6 novembre. Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press Wire

Gli intensi bombardamenti sulla città di Gaza, nella notte tra domenica e lunedì Dal tardo pomeriggio di domenica fino alla mattina di lunedì le connessioni internet e telefoniche nella Striscia di Gaza sono state interrotte per la terza volta negli ultimi dieci giorni, lasciando la popolazione quasi completamente isolata. Intanto l'esercito israeliano aveva detto di aver intensificato i bombardamenti nella parte nord della Striscia, e in particolare sulla città di Gaza. Con il lento ripristino delle comunicazioni stanno cominciando a emergere alcuni racconti riguardo agli attacchi che hanno colpito Gaza nella notte tra domenica e lunedì. I bombardamenti sono stati particolarmente intensi nella zona dell'ospedale al Shifa, il più grande della città di Gaza che secondo Israele sarebbe anche la principale base operativa di Hamas. Nisreen, una donna di 35 anni che si trova nella Striscia, ha detto all'agenzia di stampa Reuters che durante la notte ci sono stati intensi bombardamenti intorno all'ospedale: «Il fumo e la polvere sono entrati nell'edificio, alcune persone si sono fatte prendere dal panico e dicevano che i carri armati israeliani si stavano avvicinando», ha detto la donna. «Siamo stati svegli tutta la notte. Siamo sopravvissuti, ma chissà cosa succederà stasera, o le sere successive». Fuori dall'ospedale, Haneed Abdelhakim Saad ha detto a Reuters che lei e la sua famiglia non hanno intenzione di lasciare la città di Gaza, nonostante i continui attacchi e le richieste di evacuazione, per paura di non poter più fare ritorno. «Possono togliere l'acqua, la corrente elettrica e il cibo, ma resteremo», ha spiegato. «Vogliamo vivere in pace, e che i nostri figli possano uscire tranquillamente». Rushdi Abualouf, un giornalista della BBC che si trova a Gaza, ha descritto i bombardamenti di domenica sera sulla città di Gaza come «i più intensi» dall'inizio della guerra, quasi un mese fa. Ha detto che i sopravvissuti stavano trasportando i corpi delle persone uccise con i propri mezzi personali, dato che non potevano comunicare con l'ospedale o con le ambulanze a causa del blocco alle comunicazioni. Per lo stesso motivo Abualouf ha detto che è tuttora molto difficile verificare le informazioni, e che c'è molta confusione. Un bombardamento sulla città di Gaza, domenica sera AP Photo/Abed Khaled

Hamas ha detto di aver lanciato 16 razzi in Israele dal Libano Alcuni razzi partiti dal Libano hanno raggiunto le città israeliane di Krayot e Haifa, nella regione della Galilea occidentale. Hamas ha rivendicato gli attacchi, affermando di aver lanciato 16 razzi su Israele. L'esercito israeliano ha detto di aver identificato circa 30 razzi lanciati su Israele dal Libano nell'ultima ora. Per ora non ci sono notizie di persone uccise o ferite.

Le forze armate isrealiane hanno detto di aver risposto con altri attacchi verso il Libano.

Il varco di Rafah è stato riaperto per permettere l'evacuazione di civili Le autorità di frontiera nella Striscia di Gaza hanno detto che oggi il varco di Rafah è stato riaperto per permettere ai cittadini stranieri e ai palestinesi gravemente feriti di lasciare la Striscia di Gaza. Era rimasto chiuso sia sabato che domenica. Il varco di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, è l'unico punto di passaggio rimasto parzialmente percorribile dagli abitanti di Gaza dall'inizio della guerra con Israele. Nelle ultime settimane è stato attraversato da circa 500 camion che hanno portato aiuti umanitari, mentre alcune centinaia di persone sono potute uscire dalla Striscia per andare in Egitto, tra molte difficoltà e grazie a intensi sforzi diplomatici.



Il discorso di Blinken, molto evasivo Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha concluso il suo giro tra vari paesi del Medio Oriente, durante il quale ha incontrato diversi leader per discutere del conflitto in corso. Aveva sostanzialmente tre obiettivi: concordare qualche tipo di “pausa umanitaria” per far arrivare più aiuti nella Striscia di Gaza, evitare un allargamento regionale della guerra e preparare le condizioni per un negoziato di pace efficace, per quando la guerra sarà finita. Erano tre obiettivi molto ambiziosi e complicati da raggiungere, e infatti la missione di Blinken non sembra aver avuto grande successo: lo testimonia in parte anche la poca concretezza delle cose che ha detto oggi al termine dell'ultimo dei suoi incontri, quello con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, parlando con i media. In breve: - Blinken ha incontrato i rappresentanti di Israele, Qatar, Giordania, Egitto, Libano, Autorità Palestinese in Cisgiordania, Cipro, Iraq e Turchia. - Sugli aiuti Blinken ha detto che gli Stati Uniti stanno lavorando in modo molto agguerrito per far arrivare più aiuti a Gaza. Ha parlato di «buoni progressi» annunciando che i risultati si vedranno nei prossimi giorni. - Sugli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia ha detto che si sta facendo «tutto il possibile per riportarli a casa». Le due questioni sono legate, perché Israele ha detto che non ci sarà alcun tipo di cessate il fuoco fino a che non saranno rilasciati tutti gli ostaggi. - Non ha parlato di quello che potrebbe succedere dopo la guerra, né di una possibile espansione regionale del conflitto. - Alla domanda se la sua missione abbia raggiunto i risultati prefissati, però, Blinken ha risposto: «A volte il fatto che non succeda qualcosa di brutto non sembra la prova più evidente dei progressi fatti, ma lo è».

L'unione Europea darà altri 25 milioni di euro alla Striscia di Gaza L'Unione Europea ha aumentato di 25 milioni di euro gli aiuti economici che invia alla Striscia di Gaza: significa che quest'anno donerà alla Striscia in tutto 100 milioni di euro. L'Unione Europea è il più grande donatore internazionale della Striscia di Gaza.

Hamas dice che le persone uccise nella Striscia dal 7 ottobre sono più di 10mila Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che dall'inizio della guerra sono state uccise più di 10mila persone nei bombardamenti israeliani sulla Striscia. Hamas non fornisce molti dettagli su questi numeri (non distingue per esempio tra civili e miliziani), ma nei precedenti conflitti i dati sulle persone uccise si sono dimostrati piuttosto attendibili, e quelli comunicati dal 7 ottobre sembrano verosimili rispetto a quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza. Gli israeliani uccisi negli attacchi di Hamas in territorio israeliano sono invece oltre 1.400.

Il fumo dovuto a un bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza. EPA/MOHAMMED SABER

Il Regno Unito ha temporaneamente ritirato il personale della propria ambasciata in Libano Il Regno Unito ha ritirato temporaneamente lo staff della propria ambasciata dal Libano, per via delle crescenti tensioni al confine con Israele. Dall'inizio della guerra Hezbollah, un gruppo armato attivo nel sud del Libano e alleato di Hamas, sta bombardando il nord di Israele, che a sua volta risponde con bombardamenti in territorio libanese. Negli ultimi giorni il livello degli scontri sembra essere aumentato: domenica in Libano quattro civili, tre bambine e la loro nonna, sono stati uccisi da un missile israeliano.

A chi vanno i fucili d'assalto che Israele vuole comprare dagli Stati Uniti? Il New York Times scrive che Israele ha ordinato dagli Stati Uniti 24mila fucili d'assalto dal valore di 34 milioni di dollari (circa 31,5 milioni di euro): l'acquisto non è ancora stato concretizzato e i fucili non sono stati consegnati, anche perché i parlamentari americani e alcuni funzionari del dipartimento di Stato temono che Israele li distribuisca tra i coloni israeliani in Cisgiordania, alimentando le violenze nella regione. La Cisgiordania è l'altro territorio che i palestinesi gestiscono con un certo grado di autonomia. È abitato in prevalenza da palestinesi ma al suo interno ci sono anche molti insediamenti israeliani, detti “colonie”, considerati illegali dalla comunità internazionale. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha molto incentivato l'espansione delle colonie in Cisgiordania, e anche prima della guerra quest'anno le violenze tra coloni israeliani e palestinesi – che già capitavano periodicamente – erano molto aumentate. Con la guerra la situazione è degenerata, e dal 7 ottobre a oggi in Cisgiordania sono stati uccisi più di 150 palestinesi, quanti ne erano stati uccisi in tutto il 2022. Le uccisioni solitamente avvengono in scontri tra palestinesi e coloni, oppure tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane. Secondo fonti del New York Times Israele avrebbe detto agli Stati Uniti che i fucili d'assalto serviranno per armare le forze di polizia, ma ci sono buoni motivi per credere che non sarà solo così: il ministro della Sicurezza pubblica, l'estremista di destra Itamar Ben-Gvir, responsabile della polizia, nelle scorse settimane ha più volte promesso che avrebbe distribuito armi ai coloni israeliani. Prima di approvare la vendita delle armi diversi parlamentari americani vorrebbero garanzie sulla loro destinazione.

Palestinesi cercano sopravvissuti tra le macerie dopo i bombardamenti sul campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. AP Photo/Hatem Moussa

Rushdi Abualouf, giornalista della BBC che si trova nella Striscia di Gaza, ha detto di aver parlato in mattinata con il direttore dell'ospedale Al Shifa della città di Gaza: quest'ultimo gli ha detto che nei bombardamenti israeliani di questa notte sarebbero state uccise circa 200 persone, almeno per quello che ha potuto vedere lui. L'ospedale Al Shifa di Gaza è il più grande e importante della Striscia, ma secondo Israele è anche il luogo sotto e intorno al quale Hamas ha posizionato appositamente le proprie infrastrutture, confidando sul fatto che i bombardamenti israeliani evitassero di colpire gli ospedali: da giorni però ormai Israele sta bombardando anche l'area dell'ospedale Al Shifa, che nel frattempo sta continuando a funzionare e accoglie anche molte persone sfollate che si rifugiano nelle sue strutture. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver colpito circa 450 obiettivi legati ad Hamas tra domenica mattina e la notte tra domenica e lunedì.

Sembrano essere tornate le comunicazioni internet e telefoniche nella Striscia Le comunicazioni internet e telefoniche nella Striscia di Gaza sembrano essere state ripristinate, per quanto il livello della connessione rimanga ben al di sotto rispetto a com'era prima della guerra: lo fa sapere NetBlocks, un osservatorio indipendente che tiene traccia dell'accessibilità a internet in tutto il mondo e si occupa spesso di verificare eventuali interruzioni dei servizi in paesi non democratici o in altre zone particolarmente delicate per ragioni politiche.

«Davanti a noi abbiamo visto una devastazione totale» Sabato un gruppo di giornalisti che lavorano per importanti media occidentali, soprattutto statunitensi, è stato scortato dall’esercito israeliano all’interno della Striscia di Gaza per visitare brevemente alcune postazioni occupate da Israele nell’ambito dell’invasione di terra della Striscia, in corso ormai da una settimana. La visita è durata circa quattro ore e ha riguardato alcune postazioni controllate dalla 401esima brigata dell’esercito israeliano. Non è chiaro esattamente dove sia avvenuta: i giornalisti scortati non hanno potuto divulgare informazioni precise per ragioni di sicurezza. In generale, oltre alle basi dell'esercito israeliano e alla preparazione delle sue operazioni militari, molti dei giornalisti coinvolti hanno notato la distruzione della Striscia di Gaza: «Davanti a noi abbiamo visto una devastazione totale: uno dopo l'altro, edifici a pezzi e anneriti dai bombardamenti», ha detto un giornalista di ABC News. Abbiamo raccontato quello che hanno visto:

La polizia israeliana ha ucciso a Gerusalemme est un 16enne proveniente da Issawiya, un quartiere palestinese della città, accusato di aver accoltellato e gravemente ferito un soldato israeliano vicino all'ingresso della cosiddetta “città vecchia”, il centro storico di Gerusalemme dove si trovano molti luoghi sacri frequentati sia da ebrei che da musulmani. Sembra che ci siano almeno altre due persone ferite in seguito ad accoltellamenti, dei quali è accusato sempre lo stesso 16enne palestinese ucciso dalla polizia.

Antony Blinken e Mahmoud Abbas, senza troppe aspettative Antony Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti, sta compiendo per la seconda volta in meno di un mese un ampio giro dei paesi del Medio Oriente, incontrando i rappresentanti di vari paesi della zona. L'obiettivo, molto complicato, è da una parte convincere Israele ad accordare qualche tipo di pausa alle operazioni militari per permettere l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dall'altra evitare un'espansione del conflitto e preparare il terreno per un negoziato di pace efficace, una volta che la guerra sarà finita. A questo proposito oggi diversi giornali italiani danno grande rilievo a uno degli incontri di Blinken, quello avuto domenica con il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto anche con il nome di Abu Mazen. L'Autorità Palestinese governa la Cisgiordania, ossia l'altra regione che i palestinesi gestiscono con un relativo grado di autonomia oltre alla Striscia di Gaza. Il governo di Abbas è sostenuto da gran parte della comunità internazionale ed è espressione di Fatah, il principale partito moderato palestinese. Il suo ruolo moderato e l'incontro con Blinken hanno spinto alcuni giornali a parlare di lui come possibile leader per il governo da instaurare nella Striscia di Gaza nel caso in cui Israele riesca davvero ad annientare Hamas come dichiara di voler fare. In realtà il suo ruolo e il suo peso politico sono piuttosto marginali, e infatti i giornali internazionali hanno dato pochissima importanza all'incontro con Blinken, spiegandone invece le debolezze. In Italia lo ha fatto il giornalista Lorenzo Cremonesi, inviato in Medio Oriente del Corriere della Sera, in un commento pubblicato questa mattina: «Ben pochi in Cisgiordania credono che Mahmoud Abbas debba accettare di governare la Gaza del dopo-Hamas», scrive Cremonesi. Secondo Cremonesi «il parere più diffuso» in Medio Oriente sulla questione è che «se Abbas accettasse le proposte di Israele e Stati Uniti, sarebbe un uomo morto. Già lo considerano corrotto, così diventerebbe un traditore». Di tutto questo ha parlato questa mattina Francesco Costa in Morning, la rassegna stampa quotidiana del Post. È solo per abbonati, si ascolta sull'app del Post oppure qui:

Bambini palestinesi puliscono l'area fuori dalla propria casa dopo un bombardamento israeliano nel campo profughi di Maghazi, nella Striscia di Gaza. AP Photo/Hatem Moussa

Israele punta a liberare completamente il nord dalla popolazione civile Jonathan Conricus, uno dei portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che Israele sta cercando di liberare completamente il nord della Striscia di Gaza dalla popolazione civile: da settimane Israele sta invitando la popolazione a lasciare la zona e a spostarsi a sud, dove però nel frattempo sono continuati i bombardamenti (seppure in misura minore rispetto a quelli al nord). Si ritiene che la maggior parte delle infrastrutture e delle basi militari di Hamas si trovi proprio al nord: Conricus ha sostenuto che dopo aver liberato il nord dai civili l'esercito sarà in grado di smantellare Hamas in modo definitivo. Prima dell'inizio della guerra il nord era la zona più popolosa della Striscia di Gaza: la sola città di Gaza, la più grande e importante, aveva circa 1,1 milioni di abitanti Si stima che attualmente al nord ci siano ancora circa 300mila persone, e che in tutta la Striscia ci siano 1,5 milioni di sfollati.

Un video pubblicato dall'esercito israeliano mostra alcune operazioni militari all'interno della Striscia: l'esercito dice di aver «preso il controllo di un avamposto militare di Hamas» nella città di Gaza che comprendeva punti di osservazione, strutture di addestramento e tunnel sotterranei.

L'esercito israeliano ha confermato di aver coordinato l'operazione con cui la Giordania ha sganciato aiuti umanitari nella Striscia di Gaza con dei paracadute, la prima di questo genere di cui si ha notizia dall'inizio della guerra. L'esercito israeliano ha fatto sapere che tra gli aiuti arrivati c'era anche cibo, oltre a materiale medico.

I capi delle agenzie delle Nazioni Unite chiedono «un immediato cessate il fuoco umanitario» I capi delle principali agenzie delle Nazioni Unite hanno diffuso un comunicato congiunto piuttosto inedito in cui chiedono «un immediato cessate il fuoco umanitario» e condannano molto apertamente le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. «Sono passati 30 giorni. Quando è troppo è troppo. Bisogna fermarsi adesso», dice il testo. Il comunicato premette che le azioni di Hamas in Israele del 7 ottobre scorso e le loro conseguenze sono «orribili», ma giudica anche «inaccettabile» l'assedio israeliano della Striscia, che ha privato più di 2 milioni di palestinesi di «cibo, acqua, medicine, elettricità e carburante».

L'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex primo ministro australiano Scott Morrison hanno visitato il kibbutz di Kfar Azza, uno di quello in cui ci sono stati i peggiori massacri di civili israeliani da parte dei miliziani di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre. Kfar Azza, 5 novembre AP Photo/ Ariel Schalit

La Giordania ha fatto arrivare aiuti nella Striscia di Gaza per via aerea Il re di Giordania Abdullah II ha fatto sapere che nella notte un aereo giordano ha sganciato una serie di «aiuti medici urgenti» con dei paracadute nella Striscia di Gaza: sono diretti a un ospedale della Striscia che è gestito proprio dalla Giordania e che stava finendo i rifornimenti. È la prima volta dall'inizio della guerra che si ha notizia di aiuti umanitari arrivati nella Striscia in questo modo: finora Israele aveva permesso solo l'ingresso di camion con aiuti umanitari dal varco di Rafah, l'unico passaggio di terra attivo tra la Striscia e l'esterno, al confine con l'Egitto. Il giornalista di Axios Barak Ravid, generalmente molto informato sulle questioni interne israeliane, ha scritto che l'operazione sarebbe avvenuta con l'approvazione dell'esercito israeliano. Si sarebbe resa necessaria questa modalità di consegna, finora inedita, per via di un ritardo nel trasporto di aiuti via terra organizzato dall'esercito giordano. La Giordania ospita molti profughi palestinesi e sostiene apertamente la causa palestinese: alcuni giorni fa ha ritirato il proprio ambasciatore in Israele accusando il paese di aver creato «una catastrofe umanitaria senza precedenti a Gaza». La moglie del re giordano, la regina Rania, è figlia di genitori palestinesi.