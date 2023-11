L’esercito israeliano dice di aver diviso in due la Striscia di Gaza

Israele punta a liberare completamente il nord dalla popolazione civile Jonathan Conricus, uno dei portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che Israele sta cercando di liberare completamente il nord della Striscia di Gaza dalla popolazione civile: da settimane Israele sta invitando la popolazione a lasciare la zona e a spostarsi a sud, dove però nel frattempo sono continuati i bombardamenti (seppure in misura minore rispetto a quelli al nord). Si ritiene che la maggior parte delle infrastrutture e delle basi militari di Hamas si trovino proprio al nord: Conricus ha sostenuto che dopo aver liberato il nord dai civili l'esercito sarà in grado di smantellare Hamas in modo definitivo. Prima dell'inizio della guerra il nord era la zona più popolosa della Striscia di Gaza: nella sola città di Gaza, la più grande e importante, abitavano circa 1,1 milioni di persone. Si stima che attualmente al nord ci siano ancora circa 400mila persone, e che in tutta la Striscia ci siano 1,5 milioni di sfollati.

Un video pubblicato dall'esercito israeliano mostra alcune operazioni militari all'interno della Striscia: l'esercito dice di aver «preso il controllo di un avamposto militare di Hamas» nella città di Gaza che comprendeva punti di osservazione, strutture di addestramento e tunnel sotterranei.

L'esercito israeliano ha confermato di aver coordinato l'operazione con cui la Giordania ha sganciato aiuti umanitari nella Striscia di Gaza con dei paracadute, la prima di questo genere di cui si ha notizia dall'inizio della guerra. L'esercito israeliano ha fatto sapere che tra gli aiuti arrivati c'era anche cibo, oltre a materiale medico.

I capi delle agenzie delle Nazioni Unite chiedono «un immediato cessate il fuoco umanitario» I capi delle principali agenzie delle Nazioni Unite hanno diffuso un comunicato congiunto piuttosto inedito in cui chiedono «un immediato cessate il fuoco umanitario» e condannano molto apertamente le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. «Sono passati 30 giorni. Quando è troppo è troppo. Bisogna fermarsi adesso», dice il testo. Il comunicato premette che le azioni di Hamas in Israele del 7 ottobre scorso e le loro conseguenze sono «orribili», ma giudica anche «inaccettabile» l'assedio israeliano della Striscia, che ha privato più di 2 milioni di palestinesi di «cibo, acqua, medicine, elettricità e carburante».

L'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex primo ministro australiano Scott Morrison hanno visitato il kibbutz di Kfar Azza, uno di quello in cui ci sono stati i peggiori massacri di civili israeliani da parte dei miliziani di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre. Kfar Azza, 5 novembre AP Photo/ Ariel Schalit

La Giordania ha fatto arrivare aiuti nella Striscia di Gaza per via aerea Il re di Giordania Abdullah II ha fatto sapere che nella notte un aereo giordano ha sganciato una serie di «aiuti medici urgenti» con dei paracadute nella Striscia di Gaza: sono diretti a un ospedale della Striscia che è gestito proprio dalla Giordania e che stava finendo i rifornimenti. È la prima volta dall'inizio della guerra che si ha notizia di aiuti umanitari arrivati nella Striscia in questo modo: finora Israele aveva permesso solo l'ingresso di camion con aiuti umanitari dal varco di Rafah, l'unico passaggio di terra attivo tra la Striscia e l'esterno, al confine con l'Egitto. Il giornalista di Axios Barak Ravid, generalmente molto informato sulle questioni interne israeliane, ha scritto che l'operazione sarebbe avvenuta con l'approvazione dell'esercito israeliano. Si sarebbe resa necessaria questa modalità di consegna, finora inedita, per via di un ritardo nel trasporto di aiuti via terra organizzato dall'esercito giordano. La Giordania ospita molti profughi palestinesi e sostiene apertamente la causa palestinese: alcuni giorni fa ha ritirato il proprio ambasciatore in Israele accusando il paese di aver creato «una catastrofe umanitaria senza precedenti a Gaza». La moglie del re giordano, la regina Rania, è figlia di genitori palestinesi.

La situazione nella Striscia Buongiorno, il Post seguirà anche oggi la guerra tra Israele e Hamas con un liveblog costantemente aggiornato. È passato quasi un mese dal sorprendente attacco di Hamas contro Israele e dalla successiva risposta militare di Israele nella Striscia di Gaza, cominciata con un assedio e diventata attualmente un'invasione di terra. Domenica il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato che la città di Gaza è completamente accerchiata dalle truppe israeliane e ha detto che l'esercito ha diviso in due la Striscia. «Oggi c'è Gaza nord e Gaza sud», ha detto Hagari. Al momento si sa però poco di più di quello che sta succedendo sul campo, anche perché la Striscia di Gaza è rimasta di nuovo senza comunicazioni internet e telefoniche: è la terza volta negli ultimi dieci giorni.

Il punto alle 23:45 - A partire dalle 19 circa di domenica (le 18 in Italia) le comunicazioni internet e telefoniche nella Striscia di Gaza sono state di nuovo interrotte, per la terza volta negli ultimi dieci giorni. - L'esercito israeliano ha detto di aver intensificato gli attacchi nella parte nord della Striscia di Gaza. Daniel Hagari, un portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che le truppe hanno accerchiato la città di Gaza e raggiunto la costa. - Intanto, la situazione umanitaria nella Striscia continua a peggiorare: secondo il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese, oltre metà delle case di Gaza è stata distrutta dai bombardamenti, e 16 ospedali su 35 hanno smesso di funzionare. Mancano inoltre acqua e cibo. - Continuano i viaggi diplomatici del segretario di Stato statunitense Antony Blinken, che negli ultimi giorni è andato in Israele, Giordania, Cisgiordania, Cipro, Iraq e ora si trova in Turchia. Blinken sta cercando di organizzare «pause umanitarie» nella Striscia di Gaza, per permettere l'entrata degli aiuti umanitari e l'evacuazione dei civili. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, però, ha ribadito che non ci saranno tregue o cessate il fuoco finché Hamas non avrà liberato gli ostaggi presi durante l’attacco del 7 ottobre.

Iron Dome, il sistema antimissilistico di Israele, intercetta i razzi lanciati da Hamas verso la zona centrale del paese AP Photo/Oded Balilty

L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi sulla Striscia di Gaza Daniel Hagari, un portavoce dell'esercito israeliano, ha detto che le truppe hanno «accerchiato» la città di Gaza e raggiunto la costa, dividendo di fatto la Striscia in «Gaza nord e Gaza sud». Israele sta comunque lasciando un «corridoio» per permettere ai civili di spostarsi dal nord al sud della Striscia. Hagari ha aggiunto che l'esercito ha intensificato gli attacchi sul territorio della Striscia di Gaza. Alcuni giornalisti presenti nella zona hanno confermato che sono in corso attacchi aerei, navali e terrestri nella parte nord della Striscia e in particolare intorno alla città di Gaza. Rushdi Abualouf, un giornalista della BBC che si trova nella Striscia di Gaza, ha detto che sono in corso gli attacchi aerei più intensi dall'inizio dei combattimenti, lo scorso 7 ottobre. Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che l'esercito potrebbe entrare nella città di Gaza entro le prossime 48 ore.

Antony Blinken è andato anche in Iraq Domenica il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken è andato in Iraq, una tappa non prevista tra quelle del viaggio diplomatico che sta facendo in questi giorni in vari paesi del Medio Oriente. A Baghdad, la capitale del paese, Blinken ha incontrato il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani e ha visitato l'ambasciata statunitense, dove ha partecipato a una riunione sulla sicurezza. Parlando con la stampa ha detto di aver ribadito ad al Sudani la necessità di evitare un allargamento regionale del conflitto tra Israele e Hamas. Negli ultimi giorni Blinken è stato in Israele, in Giordania, in Cisgiordania e a Cipro, e ha parlato con molti rappresentanti e ministri di paesi del Medio Oriente: ne abbiamo parlato qui.

Nella Striscia di Gaza manca anche il cibo Cindy McCain, la direttrice del Programma alimentare mondiale (l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza alimentare nel mondo) ha detto che il cibo nella Striscia di Gaza è quasi terminato. Dal 21 ottobre scorso oltre 400 camion con aiuti umanitari, tra cui anche prodotti alimentari, sono entrati nella Striscia, ma questi «non sono neanche lontanamente sufficienti» a soddisfare le richieste della popolazione. «I genitori non sanno se potranno sfamare i propri figli, e se questi sopravviveranno» fino al giorno successivo, ha detto McCain in un comunicato. Sabato Thomas White, il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), aveva detto che molti abitanti di Gaza ormai mangiano soltanto due pezzi di pane arabo al giorno, fatto con le scorte di farina delle Nazioni Unite. Oltre al cibo manca da settimane anche l'acqua potabile, e molte persone sono costrette a bere acqua salata o contaminata.

Macerie di edifici distrutti nel campo profughi di Jabalia AP Photo/ Mohammed Alaswad

Quattro civili sono stati uccisi in Libano Un esponente dell'ala politica di Hezbollah ha detto che tre bambine e una donna sono state uccise nel sud del Libano da un attacco aereo israeliano. Stavano viaggiando in auto nel distretto di Bint Jbeil, vicino al confine con Israele: le bambine avevano tra gli 8 e i 14 anni, ed erano in auto con la nonna. Hezbollah ha detto di aver lanciato diversi razzi verso la città israeliana di Kiryat Shmona, nel nord del paese, come ritorsione. Le forze armate israeliane non hanno ancora commentato l'episodio, ma hanno detto che stanno investigando e domenica diffonderanno un comunicato. Intanto, un portavoce dell'esercito israeliano ha detto che un civile israeliano è stato ucciso da un missile lanciato dal Libano.

Oltre metà delle case di Gaza è stata distrutta Il ministero della Salute dell'Autorità Palestinese, che formalmente governa la Cisgiordania ed è controllato dal partito laico e relativamente moderato Fatah (quindi non da Hamas), ha dato qualche informazione riguardo alla situazione nella Striscia di Gaza. Ha detto che oltre metà delle abitazioni civili nella Striscia di Gaza è stata distrutta dai bombardamenti delle ultime settimane, e che quasi il 70 per cento degli abitanti di Gaza ha dovuto lasciare la propria casa. Sono state danneggiate almeno 7 chiese, 55 moschee e 42 edifici gestiti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Inoltre 16 dei 35 ospedali della Striscia hanno smesso di funzionare.

A Gaza sono state interrotte di nuovo le comunicazioni Paltel, la società palestinese che gestisce le telecomunicazioni nella Striscia di Gaza, ha detto che le reti telefoniche e Internet nella Striscia sono state di nuovo interrotte. L'osservatorio indipendente NetBlocks ha confermato che verso le 18:50 ora locale (17:50 in Italia) è cominciato un nuovo blackout delle comunicazioni. È almeno la terza volta che succede dall'inizio della guerra, lo scorso 7 ottobre. Le comunicazioni erano state interrotte per 34 ore tra il 28 e il 30 ottobre, quando era cominciata l'invasione delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza, e poi di nuovo brevemente il 1° novembre. La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente della Croce Rossa nella Striscia di Gaza, ha detto di aver perso i contatti con i propri collaboratori che si trovano nella Striscia a causa del blackout.

La Commissione Europea ha pubblicato un comunicato per condannare il forte aumento di attacchi antisemiti che si è verificato in Europa nell'ultimo mese. «L'aumento di eventi antisemiti in Europa ha raggiunto livelli straordinari negli scorsi giorni, e ci hanno ricordato alcuni dei momenti più bui della nostra storia. Gli ebrei europei ancora una volta vivono nella paura […]. In questi momenti difficili, l'Unione Europea sta con le sue comunità ebraiche».

Come sta andando il complicato tour diplomatico di Antony Blinken Il segretario di Stato americano Antony Blinken sta completando per la seconda volta in meno di un mese un ampio tour dei paesi del Medio Oriente. Venerdì è stato in Israele e sabato in Giordania, dove ha incontrato i rappresentanti di vari paesi arabi tra cui la stessa Giordania, l’Egitto e il Libano, mentre domenica era andato a sorpresa in Cisgiordania, dove ha incontrato Mahmoud Abbas, il presidente dell’Autorità palestinese. L’obiettivo di questo viaggio, estremamente complicato, è da un lato convincere Israele a mettere in atto un qualche tipo di pausa alle operazioni militari per consentire l’arrivo di aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza; dall’altro, Blinken sta parlando assiduamente con i leader dei paesi arabi per cercare di evitare un’espansione del conflitto e per preparare il terreno a un negoziato di pace efficace, una volta che la guerra sarà finita. Continua a leggere in questo articolo del Post.

Le macerie degli edifici distrutti nel campo profughi di Maghazi AP Photo/ Fatima Shbair

Ismail Haniyeh, il capo di Hamas, ha incontrato a Teheran l'ayatollah Ali Khamenei, il principale leader politico e religioso dell'Iran. La TV di stato iraniana ha detto che Khamenei ha «elogiato la forza e la resistenza del popolo di Gaza». Haniyeh, pur essendo il principale leader politico di Hamas, vive in Qatar dal 2017.

Humza Yousaf, il primo ministro della Scozia, ha postato online un'immagine della sua famiglia riunita dopo che, un paio di giorni fa, i suoi suoceri erano riusciti a uscire dalla Striscia di Gaza tramite il varco di Rafah. I suoceri di Yousaf, Elizabeth e Maged el Nakla, vivono nel Regno Unito ma si trovavano a Gaza per visitare alcuni parenti quando è cominciata la guerra tra Israele e Hamas e Israele ha imposto un «assedio totale» sulla Striscia. Per giorni i suoceri sono rimasti nella Striscia in condizioni precarie, e sono riusciti a uscire soltanto venerdì. Sono stati però costretti a lasciare indietro numerosi parenti residenti nella Striscia.

Daniel Hagari, il portavoce dell'esercito israeliano, ha tenuto una conferenza stampa in inglese per i giornalisti, nel corso della quale ha mostrato alcuni video che, secondo l'esercito di Israele, dimostrano come Hamas utilizzi gli ospedali e altre strutture civili per nascondere i propri miliziani e proteggere i propri tunnel. In almeno uno di questi video si vedono delle persone uscire da un'apertura sotterranea vicino all'ospedale Sheikh Hamad di Gaza: secondo Hagari quelle persone sarebbero miliziani di Hamas. I video non possono essere confermati in maniera indipendente.

Persone scavano tra le macerie del campo profughi di Maghazi, bombardato sabato AP Photo/ Hatem Moussa

L'esercito israeliano ha reso pubblico l'elenco aggiornato dei soldati morti combattendo nella Striscia di Gaza: sono 29. L'ultimo ucciso è il sergente Yonatan Maimon, che aveva 20 anni.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha annunciato che le persone uccise nei bombardamenti israeliani dall'inizio della guerra sono 9.770. Sono in gran parte civili, anche se nei conteggi Hamas non fa differenze tra civili e miliziani. I dati sono ritenuti generalmente affidabili dalla maggior parte delle organizzazioni internazionali, anche se al momento non è possibile verificarli in maniera indipendente.

Il punto alle 13 • Hamas ha accusato Israele di avere bombardato il campo profughi di Maghazi, nella città di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. Il bombardamento sarebbe avvenuto sabato sera. Secondo l'agenzia stampa palestinese WAFA almeno 51 persone sono state uccise nel bombardamento, perlopiù donne e bambini. L'esercito israeliano non ha ancora commentato la notizia. • Il governo della Striscia, controllato da Hamas, ha pubblicato le ultime stime sulle persone uccise o ferite nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Le persone uccise sono 9.488, quelle ferite 24.158. Da un punto di vista quantitativo i dati del governo della Striscia sono considerati generalmente abbastanza affidabili. • Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha fatto una visita non annunciata al presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah, in Cisgiordania. Nelle prossime ore Blinken sarà invece in Turchia. • In una intervista radiofonica il ministro israeliano per il Patrimonio culturale, Amichay Eliyahu, ha detto che una bomba atomica sulla Striscia di Gaza «è una possibilità», e che «il nord della Striscia non ha più alcun diritto di esistere». Domenica mattina il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha smentito la notizia e sospeso Eliyahu dalle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. • Il varco di Rafah, al confine fra la Striscia e l'Egitto, è chiuso da sabato per ragioni non chiarissime: BBC, citando fonti proprie, dice che nelle prossime ore sarà riaperto per fare entrare in Egitto una ventina di feriti.

Alcuni ragazzini camminano fra le macerie di alcuni edifici dopo un bombardamento nella città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza Ahmad Hasaballah/Getty Images

BBC News ha scritto che secondo sue fonti nelle prossime ore una ventina di persone ferite saranno fatte entrare in Egitto dal varco di Rafah, nella Striscia di Gaza, chiuso ormai da un paio di giorni.

Nei giorni scorsi il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha incontrato i leader di diversi paesi arabi, e nelle prossime ore si sposterà in Turchia. Stamattina però ha avuto un incontro non annunciato in precedenza col presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, nel suo ufficio di Ramallah, in Cisgiordania. I due si erano già visti poco meno di un mese fa in Giordania. Il portavoce di Abbas ha detto a Reuters che il presidente dell'Autorità Palestinese ha chiesto a Blinken di lavorare per un «cessate il fuoco immediato» nella Striscia. Da giorni Blinken ha sostiene sia necessario attivare delle «pause umanitarie» nella Striscia, ma si è detto contrario a un cessate il fuoco completo.

L'OMS dice che Israele ha compiuto 102 attacchi su strutture sanitarie nella Striscia di Gaza Lo ha scritto in un comunicato stampa su X (l'ex Twitter) la stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'agenzia dell'ONU che si occupa di salute). L'OMS ha aggiunto che dal 7 ottobre a oggi gli attacchi hanno causato 504 morti, 459 feriti, e danni a 39 edifici e 31 ambulanze. L'articolo 18 della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, approvata nel 1949, prevede che «gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi [...] non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle parti belligeranti».

Sulle agenzie fotografiche internazionali stanno arrivando le prime foto dal campo profughi di Maghazi, che secondo Hamas sabato sera è stato bombardato dall'esercito israeliano. Le foto mostrano soprattutto decine di persone che scavano fra le macerie e portano via i corpi di persone morte. (AP Photo/Hatem Moussa) (AP Photo/Hatem Moussa) (AP Photo/Hatem Moussa)

Domenica mattina l'esercito israeliano ha detto di avere colpito «più di 2.500 obiettivi terroristici» all'interno della Striscia di Gaza, dall'inizio della guerra.

La polemica del giorno dentro al governo israeliano Nelle scorse ore il ministro israeliano per il Patrimonio culturale, Amichay Eliyahu, in un'intervista radiofonica aveva detto che sganciare una bomba atomica sulla Striscia di Gaza «è una possibilità», e che «il nord della Striscia non ha più alcun diritto di esistere». L'intervista era subito stata ripresa da vari giornali e commentatori in giro per il mondo. In mattinata il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha smentito con forza la notizia, twittando che «le dichiarazioni del ministro Eliyahu non sono allineate con la realtà». Eliyahu in un tweet ha cercato di giustificarsi dicendo che il discorso sull'uso della bomba atomica sulla Striscia era «una metafora». A metà mattina il governo israeliano ha annunciato che dopo la polemica la partecipazione di Eliyahu alle prossime riunioni dei ministri è stata sospesa. Eliyahu ha 44 anni, è ministro dal 2022 e fa parte del partito di estrema destra Potere Ebraico, lo stesso del controverso ministro alla Pubblica sicurezza Itamar Ben-Gvir.

La Mezzaluna Rossa palestinese sostiene che siano in corso attacchi e bombardamenti dell'esercito israeliano nei pressi della propria sede, situata all'interno dell'ospedale Al Quds, nella zona ovest della città di Gaza. «L'intensità dei bombardamenti fa tremare l'edificio, e gli attacchi sono così frequenti che le squadre di pronto soccorso non riescono a lasciare la struttura», si legge in un tweet pubblicato domenica mattina.

Al Jazeera ha pubblicato le ultime stime sulle persone uccise o ferite nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Le persone uccise sono 9.488, quelle ferite 24.158. I dati provengono dal governo della Striscia, controllato da Hamas, e da un punto di vista quantitativo sono considerati generalmente abbastanza affidabili.

Vigili del fuoco cercano di spegnere un incendio provocato da un bombardamento nella città di Gaza, sabato AP Photo/ Abed Khaled

Sabato l'esercito israeliano ha scortato un gruppo di giornalisti che lavorano per giornali internazionali in uno dei propri campi nel nord della Striscia di Gaza. Le immagini mostrano soprattutto soldati israeliani che si aggirano fra le rovine di una cittadina di confine. «Molti edifici sono stati distrutti, i loro muri sono bucherellati dai fori di proiettile. I residenti palestinesi sono scappati a sud, lasciando la zona vicino alla spiaggia ai soldati israeliani e ad alcuni cani e gatti randagi», ha scritto il giornalista Ronen Bergman, del New York Times.

La grande manifestazione filopalestinese a Washington Si è tenuta nella notte fra sabato e domenica: migliaia di persone hanno sfilato in un corteo che si è concluso davanti alla Casa Bianca, sventolando bandiere palestinesi e gridando cori a favore di una tregua. Il Washington Post l'ha definita «una delle più grandi espressioni di solidarietà nei confronti dei palestinesi avvenute finora negli Stati Uniti». Nelle ore precedenti in decine di città erano state organizzate manifestazioni in sostegno del popolo palestinese, dalla Corea del Sud alla Germania, dalla Francia all'Iran. In Italia sabato ci sono stati cortei a Roma, Milano, Firenze e Bari, tra le altre.

(AP Photo/Jose Luis Magana) (AP Photo/Jose Luis Magana) (AP Photo/Jose Luis Magana)

Hamas ha accusato Israele di avere bombardato il campo profughi di Maghazi, nella città di Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia. Il bombardamento sarebbe avvenuto nella tarda serata di sabato. Secondo l'agenzia stampa palestinese WAFA almeno 51 persone sono state uccise nel bombardamento, perlopiù donne e bambini. Nella notte fra sabato e domenica sui social network sono emersi diversi video, piuttosto cruenti, che sembrano mostrare bambini uccisi nel bombardamento. Al momento non ci sono conferme indipendenti né sulla dinamica dell'attacco, né sul numero dei morti né sulla veridicità dei video. L'esercito israeliano non ha confermato di essere il responsabile del bombardamento.

La situazione alle 23:30 - Nella mattinata di sabato è stata bombardata una scuola gestita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Almeno 15 persone sono state uccise, secondo il ministero della Salute della Striscia (gestito da Hamas). - Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken (una sorta di ministro degli Esteri) è stato in visita in Giordania, dove ha incontrato il re giordano Abdullah II, i ministri degli Esteri di diversi paesi arabi – Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto – e alcuni rappresentanti dell’Autorità Palestinese. Blinken ha ribadito che è necessario attivare delle «pause umanitarie» nella Striscia, ma si è detto contrario a un cessate il fuoco completo. - Si sono intensificati gli scontri sul confine tra Israele e Libano che coinvolgono l'esercito israeliano e i miliziani di Hezbollah, il gruppo paramilitare radicale libanese sostenuto dall'Iran e che a sua volta sostiene Hamas. Hezbollah ha detto di aver lanciato attacchi simultanei contro cinque postazioni israeliane, e alcuni testimoni locali hanno detto che gli scambi di artiglieria e bombe sono stati tra i più violenti delle ultime settimane. - Oggi sono entrati nella Striscia 30 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui medicinali, cibo e acqua. Dallo scorso 21 ottobre sono arrivati a Gaza 451 camion con a bordo aiuti umanitari. - In decine di città di tutto il mondo sono state organizzate manifestazioni a sostegno al popolo palestinese. Intanto, in Israele ci sono state varie proteste contro la leadership del primo ministro Benjamin Netanyahu, che è sempre più impopolare.

Edifici distrutti a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza AP Photo/ Fatima Shbair

Le proteste davanti alla casa di Netanyahu, a Gerusalemme Nel tardo pomeriggio centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all'abitazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, chiedendone le dimissioni. Ci sono stati alcuni scontri con le forze dell'ordine. Nelle ultime settimane i sondaggi indicano che la popolazione israeliana sostiene, complessivamente, l'operazione militare che l’esercito sta conducendo nella Striscia di Gaza. Non si può dire lo stesso per la leadership di Netanyahu, anzi: il primo ministro è più impopolare che mai, e la stragrande maggioranza dei suoi concittadini lo ritiene inadeguato a condurre la guerra e a gestire l’enorme crisi provocata dall’attacco di Hamas. Ne abbiamo parlato in questo articolo:

Hamas dice che più di 60 ostaggi sono «dispersi» a causa dei continui bombardamenti Le brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno scritto su Telegram che più di 60 persone prese in ostaggio dal gruppo radicale sono attualmente «disperse», a causa dei continui attacchi aerei compiuti da Israele sulla Striscia di Gaza. Non sono state date informazioni riguardo alla loro identità. Al momento non è possibile verificare l'informazione in modo indipendente.

Oggi 30 camion con aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza Oggi 30 camion con a bordo aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza attraverso il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Quattro di questi trasportavano farmaci e strumenti medici, mentre gli altri avevano cibo e acqua, ma non carburante. Tre camion erano destinati alla Croce Rossa, 19 all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e otto alla Mezzaluna Rossa palestinese. Dal 21 ottobre sono entrati nella Striscia 451 camion con aiuti umanitari.

A Lione, in Francia, una donna ebrea di trent'anni è stata ferita con una coltellata, e sulla porta della sua abitazione è stata trovata un'incisione che raffigura una svastica. La polizia sta cercando il colpevole, ma al momento non ha diffuso commenti in merito. Un portavoce delle forze dell'ordine ha detto di non poter confermare se la polizia sta trattando l'episodio come un crimine di matrice antisemita. Il sindaco della città Grégory Doucet ha detto che «atti di violenza come questo sono impensabili».

Come vanno i combattimenti a Gaza Rushdi Abualouf, un giornalista della BBC che si trova nella Striscia di Gaza, ha detto che al momento l'esercito israeliano sta combattendo in cinque diversi punti della Striscia. Gli scontri si stanno concentrando soprattutto nella zona nord-ovest, dove decine di carri armati e altri mezzi corazzati israeliani sono entrati nella Striscia, passando lungo la costa, e hanno percorso circa 6 o 7 chilometri in direzione della città di Gaza, la più grande e popolosa della Striscia. Le forze armate si sono quindi spostate a est, con l'apparente intenzione di isolare la città. Intanto Israele ha intensificato anche gli attacchi aerei sulla città di Gaza e soprattutto nei dintorni dell'ospedale al Quds, che al momento ospita migliaia di civili.

Le due manifestazioni contrapposte a Milano Nel pomeriggio si sono svolte due manifestazioni separate nel centro di Milano, una favorevole a Israele e l'altra al popolo palestinese. La prima è stata organizzata dalla Lega, che ha detto di voler difendere "l'Occidente e le libertà". È iniziata alle 15 in largo Cairoli, tra il Duomo e il Castello Sforzesco, dove per l'occasione è stato allestito un palco. L'evento è stato aperto con un un video che mostrava le persone prese in ostaggio da Hamas lo scorso 7 ottobre e un messaggio dell'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar. Sono poi intervenuti vari ospiti, tra cui Celeste Vichi, presidente dell'Unione associazioni Italia-Israele, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Erano presenti anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, quello del Veneto, Luca Zaia, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, tutti esponenti della Lega. Ha parlato anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha ribadito il suo sostegno a Israele: «Lo Stato di Israele ha diritto di esistere, senza se e senza ma. L’obiettivo finale non può che essere due Popoli e due Stati», ha detto. Secondo alcuni giornali i partecipanti radunati in largo Cairoli erano circa 200.

Intanto alle 15:30 è partita da Piazza Oberdan un'altra manifestazione, favorevole invece alla causa palestinese e organizzata da vari collettivi, associazioni civiche e centri sociali. I manifestanti – circa 4mila, secondo i giornali – hanno formato un corteo che è passato per la zona di Porta Venezia ed è arrivato verso le 18 in Piazza Missori, vicino al Duomo. In mezzo al corteo c'era una grande bandiera palestinese con la scritta "Restiamo umani", e altri cartelli che chiedevano un cessate il fuoco tra le due parti. I manifestanti hanno anche scritto alcune frasi contro la guerra in giro per la città: hanno scritto "Stop War" [fermate la guerra] con della vernice bianca in corso Monforte, e hanno coperto un tratto della cancellata dei giardini Indro Montanelli con del cellophane su cui hanno scritto con vernice rossa: "Stop colonialism, free Palestine" [fermate il colonialismo, liberate la Palestina]. Ci sono state alcune tensioni davanti alla sede di Confindustria: i manifestanti hanno bruciato dei vestiti per protestare «contro quelle aziende che finanziano la guerra e il commercio di armi», ha scritto il Corriere della Sera. Alla fine della manifestazione in piazza Missori è stato proiettato un video che mostrava la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con la scritta: «Palestina libera dal colonialismo israeliano e dalla complicità occidentale». I partecipanti alle due manifestazioni non si sono incontrati, e al di là di qualche episodio isolato per ora non ci sono notizie di scontri o tensioni rilevanti. La manifestazione organizzata dalla Lega in largo Cairoli ANSA/MATTEO CORNER La manifestazione a favore della popolazione palestinese, a Milano ANSA/MATTEO CORNER La scritta lasciata dai partecipanti alla manifestazione pro-Palestina, a Milano ANSA/MATTEO CORNER

Hamas sta bloccando l'uscita degli stranieri e dei feriti dalla Striscia di Gaza, scrive la CNN Secondo la CNN e altre fonti giornalistiche, sabato Hamas avrebbe impedito ai cittadini stranieri di lasciare la Striscia di Gaza tramite il varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Era previsto che sabato più di 700 stranieri uscissero dalla Striscia, ma Hamas avrebbe bloccato il loro convoglio come ritorsione per il bombardamento di un'ambulanza da parte di Israele venerdì pomeriggio. L'ambulanza faceva parte di un convoglio che era diretto a Rafah e che avrebbe dovuto portare in Egitto delle persone ferite, ma Israele l'ha bombardata sostenendo che trasportasse miliziani di Hamas. A quel punto, Hamas ha bloccato tutti i convogli di persone in uscita, sia quelli degli stranieri sia quelli dei palestinesi feriti. Non è chiara la ragione del blocco: potrebbe essere un gesto di ritorsione, mentre altre fonti sostengono che le autorità della Striscia vogliano ottenere passaggi sicuri per i propri feriti. Negli ultimi giorni più di 1.100 persone sono riuscite a passare dal varco di Rafah.

Le foto delle manifestazioni per il popolo palestinese nel mondo Oggi, come nelle scorse settimane, in decine di città sono state organizzate manifestazioni in sostegno al popolo palestinese, dalla Corea del Sud alla Germania, dalla Francia all'Iran. In Italia ci sono stati cortei a Roma, Milano, Firenze e Bari, tra le altre. Qui sotto abbiamo raccolto alcune foto. È prevista una grossa manifestazione anche a Washington, dove sono attese 30mila persone.

Parigi, Francia AP Photo/ Aurelien Morissard Düsseldorf, Germania Christoph Reichwein/ dpa via AP Roma, Italia AP Photo/ Alessandra Tarantino Seul, Corea del Sud AP Photo/ Ahn Young-joon Lahore, Pakistan AP Photo/ K.M. Chaudary

Il fumo provocato da un bombardamento israeliano ad Aita al-Shaab, vicino al confine tra Libano e Israele, dove negli ultimi tempi si sono intensificati gli scontri tra l'esercito israeliano e i gruppi armati di Hezbollah AP Photo/ Hussein Malla

Il segretario di Stato Antony Blinken ha invocato ancora «pause umanitarie» Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha trascorso tutta la giornata di sabato ad Amman, la capitale della Giordania, a colloquio con vari diplomatici e leader del mondo arabo. Ha incontrato il primo ministro del Libano, i ministri degli Esteri di Giordania, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti e ha parlato anche con un rappresentante dell'Autorità palestinese. A fine giornata ha tenuto una conferenza stampa assieme ai suoi colleghi di Giordania ed Egitto, in cui ha parlato ancora una volta della necessità di «pause umanitarie» nella Striscia di Gaza, cioè di brevi interruzioni nei bombardamenti per consentire ad aiuti e soccorsi di arrivare nella Striscia. Blinken ha detto che Israele ha il diritto di difendersi e che gli stessi leader dei paesi arabi concordano sul fatto che l'attuale status quo della Striscia di Gaza, con il governo di Hamas, non può continuare, ma soprattutto ha parlato di proteggere i civili nella Striscia e di aiuti umanitari. «Riteniamo che delle pause potrebbero essere un meccanismo importante per proteggere i civili, per fare arrivare aiuti e per fare evacuare i cittadini stranieri mantenendo la capacità di Israele di raggiungere il suo obiettivo e distruggere Hamas». Blinken si è invece detto contrario a un cessate il fuoco completo. Difficilmente Israele acconsentirà alla richiesta statunitense di «pause umanitarie»: venerdì Blinken ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto che non ci sarà nessuna pausa finché Hamas non avrà rilasciato tutti gli oltre 200 ostaggi israeliani.

Gli scontri al confine tra Israele e Libano si sono intensificati Nella giornata di sabato i lanci di razzi e missili verso Israele dal sud del Libano si sono intensificati notevolmente, così come la risposta dell'aviazione israeliana, che ha colpito alcuni obiettivi all'interno del confine libanese. Hezbollah, il gruppo armato sciita e alleato di Hamas che controlla parte del Libano, ha annunciato di avere lanciato attacchi simultanei contro cinque posizioni israeliane, e i testimoni locali hanno effettivamente confermato che gli scambi di artiglieria e bombe sono stati tra i più violenti dall'inizio della guerra. Alcune fonti sentite dal Guardian hanno detto che Hezbollah ha usato per la prima volta un nuovo tipo di missile, anche se per ora non ci sono molte informazioni al riguardo.

La Turchia ha richiamato il suo ambasciatore da Israele Il ministero degli Esteri turco ha annunciato di aver richiamato il suo ambasciatore da Israele, «davanti alla tragedia umanitaria in corso a Gaza provocata dai continui attacchi di Israele sui civili». In diplomazia, il richiamo dell'ambasciatore è una misura soprattutto simbolica ma con un valore politico piuttosto grave, che indica che i rapporti tra i due paesi coinvolti sono gravemente compromessi. Sul ruolo degli ambasciatori, e sulla loro importanza, si può leggere un articolo di un paio di anni fa, pubblicato sul Post.

L'agenzia dell'ONU per i rifugiati (UNRWA) ha confermato che una scuola che gestisce, la scuola al Fakhoora nel campo profughi di Jabalia, è stata colpita da un bombardamento. Juliette Touma, che gestisce le comunicazioni per l'agenzia, ha detto a Reuters che «Almeno un colpo è caduto su un cortile dove c'erano tende per le famiglie di profughi. Un altro ha colpito l'interno della scuola, dove alcune donne stavano cuocendo il pane». Touma ha detto di non sapere quante persone siano morte o ferite. Secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza (che è gestito da Hamas) sono morte 15 persone.

Le armi di Hamas non sono quelle di un tempo La prima settimana dell’invasione di terra della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano ha già dimostrato che le operazioni militari rischiano di essere molto più dure e pericolose di quanto siano state in tutte le guerre precedenti nell’area. La ragione principale è che Hamas, rispetto per esempio all’ultima invasione avvenuta nel 2014, è più preparata e soprattutto molto meglio armata, grazie soprattutto all’Iran. Hamas ha dimostrato di avere a disposizione nuovi tipi di armi più temibili e di aver adottato tattiche di guerriglia più sofisticate. Tra le altre cose, Hamas ha già usato due tipi di droni: sia droni kamikaze, che si lanciano sul loro obiettivo ed esplodono, sia droni capaci di trasportare cariche esplosive che vengono sganciate su un obiettivo. Un altro elemento piuttosto temibile sono i missili anticarro portatili, che possono essere portati a spalla da una singola persona e sono estremamente efficaci contro i mezzi corazzati e i carri armati. Abbiamo raccontato in che modo Hamas abbia ottenuto armi migliori e più pericolose in questo articolo.

Come l'esercito israeliano distrugge i tunnel di Hamas Un video dell'esercito israeliano mostra piuttosto chiaramente il modo in cui i tunnel di Hamas vengono distrutti: l'esercito ha corpi speciali che se ne occupano, e che usano cariche esplosive per distruggere le parti sotterranee e bulldozer per spianare le infrastrutture in superficie.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha annunciato che le persone morte dall'inizio della guerra sono 9.488. Sono in gran parte civili, anche se nei conteggi Hamas non fa differenze tra civili e miliziani.

Si discute molto dell'ambulanza bombardata Continuano le discussioni sul bombardamento israeliano di un'ambulanza vicino all'ospedale di al Shifa, nella città di Gaza. Secondo il ministero della Salute della Striscia (cioè Hamas), i morti sarebbero almeno 15 e i feriti 60. Israele ha detto che l'ambulanza è stata colpita perché era usata da Hamas per scopi militari (nei giorni scorsi l'esercito israeliano aveva sostenuto che sotto l'ospedale ci fossero dei centri di comando di Hamas). Questa non è una giustificazione implausibile: sono numerosissimi i casi in cui Hamas ha usato mezzi e infrastrutture civili per trasportare e proteggere i propri miliziani. Non è detto, tuttavia, che in questo caso l'accusa di Israele sia vera. Il Washington Post ha verificato e analizzato tutti i video disponibili sull'accaduto e ha concluso che, almeno dai video e dalle immagini, si possono vedere tra i morti e i feriti donne e bambini, mentre non è possibile rilevare la presenza di armi o di persone con abiti militari. Ovviamente non è una conclusione definitiva, e non è detto che i video pubblicati online mostrino il contesto in maniera esaustiva.

Un portavoce dell'esercito israeliano ha annunciato che tra le 13 e le 16 di oggi (dunque tra le 12 e le 15 ora italiana) consentirà il passaggio dei civili palestinesi dal nord al sud della Striscia di Gaza tramite la strada Salah ad Din, la principale strada che collega il nord e il sud della Striscia di Gaza. Non è chiaro quante persone avranno modo di andarsene, né con che mezzi.

David Satterfield, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente (una sorta di funzionario diplomatico che si occupa di un'area o di una questione specifica) ha detto che nel nord della Striscia di Gaza ci sono ancora 400mila civili. Sono circa 800mila quelli che dal nord si sono spostati a sud nelle ultime settimane.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che si trova in visita in Giordania per parlare con alcuni leader della regione, ha parlato con il primo ministro libanese Najib Mikati e con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Nel bombardamento israeliano in cui è stata colpita una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA) nel campo profughi di Jabalia sono morte almeno 15 persone. Lo ha detto un funzionario del ministero della Salute della Striscia di Gaza (che è gestito da Hamas). Il numero potrebbe aumentare, ha aggiunto il funzionario.

Gaza questa mattina:

Continuano le scaramucce al confine tra Israele e Libano Sabato l’esercito israeliano ha detto di avere colpito due gruppi di miliziani che stavano tentando di entrare in Israele dal Libano, e ha aggiunto di avere distrutto un posto di osservazione di Hezbollah, gruppo radicale libanese alleato di Hamas e dell’Iran. Ieri il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha fatto il suo primo discorso pubblico dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Il discorso era molto atteso perché da settimane si discuteva del rischio che la guerra diventasse “regionale”, cioè che si allargasse e iniziasse a coinvolgere per esempio Hezbollah e l’Iran. Nasrallah però ha dato l'impressione di voler continuare a stare in una posizione defilata, almeno per ora, e in generale non ha detto niente che già non si sapesse. Il suo discorso è stato commentato in maniera un po' sarcastica da diversi esperti, visto che nei giorni scorsi era stato anticipato dalla diffusione di video molto curati che avevano creato molte aspettative su suoi eventuali importanti annunci.



Circa 730 cittadini stranieri dovrebbero lasciare oggi la Striscia di Gaza, ha scritto la CNN citando una sua fonte al varco di Rafah, al confine con l'Egitto. Queste le nazionalità:

- 55 egiziani

- 386 statunitensi

- 112 britannici

- 77 francesi

- 151 tedeschi.

Un altro bombardamento nel campo profughi di Jabalia, dice Al Jazeera Al Jazeera scrive che è stata colpita una scuola dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA) nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Per il momento non ci sono molte informazioni e quelle disponibili vanno prese con cautela. Al Jazeera scrive che la scuola ospitava migliaia di persone che erano fuggite dalle proprie case cercando rifugio dai bombardamenti israeliani. Ci sarebbero morti e feriti, e diversi feriti sarebbero stati portati all’ospedale al Shifa (dove ieri è stata bombardata un’ambulanza che Israele diceva essere usata da Hamas per scopi militari). Jabalia era già stata colpita da un bombardamento israeliano martedì scorso, quando erano state uccise decine di civili. Israele aveva sostenuto che quell’area fosse usata da Hamas come centro di addestramento e coordinamento per i propri attacchi.

La visita di Antony Blinken in Giordania Oggi il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è in Giordania dove incontrerà il re giordano Abdullah II, i ministri degli Esteri di diversi paesi arabi – Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto – e alcuni rappresentanti dell’Autorità Palestinese, che governa la Cisgiordania ed è rivale di Hamas. Blinken era stato venerdì in Israele, nel tentativo poi fallito di convincere il governo israeliano a fermare i combattimenti, in modo da facilitare i negoziati sugli ostaggi e permettere ad altri stranieri di lasciare la Striscia attraverso il varco di Rafah, al confine con l’Egitto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto però che non avrebbe approvato un cessate il fuoco senza la liberazione di tutti gli ostaggi che si trovano nella Striscia di Gaza, più di 200 persone. Fin qui non si può dire quindi che il viaggio di Blinken abbia avuto successo.