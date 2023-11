È stata liberata Ilaria De Rosa, la hostess italiana che era detenuta in Arabia Saudita

Il senatore veneto Pierantonio Zanettin (di Forza Italia) ha detto che è stata liberata Ilaria De Rosa, la hostess trevigiana che lo scorso maggio era stata arrestata e condannata in Arabia Saudita per possesso di droga. Zanettin, citato da ANSA, dice che De Rosa è stata espulsa dal paese e subito dopo imbarcata su un volo per Roma, che dovrebbe arrivare in Italia attorno alle 13:40. Al momento non si sa se una volta rientrata in Italia tornerà in Veneto, dove abitava.

De Rosa ha 24 anni e lavora per la compagnia Avion Express. Era stata arrestata il 5 maggio mentre si trovava in una villa di Gedda per partecipare a una festa con alcuni amici. La polizia, che aveva fatto irruzione nella villa, aveva detto di aver trovato una canna di hashish nascosta nel reggiseno di De Rosa, che ha sempre respinto l’accusa. A giugno la hostess era stata condannata a sei mesi di carcere in primo grado e ad agosto la condanna era stata confermata in appello. La scarcerazione di De Rosa era attesa perché al termine della pena era prevista la sua espulsione.