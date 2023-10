Israele sta continuando le operazioni militari dentro la Striscia di Gaza

Nella notte l'esercito israeliano ha compiuto un'operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio. Secondo fonti del governo palestinese, almeno due palestinesi sarebbero stati uccisi. Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA circa 100 veicoli militari israeliani sono entrati in città e un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo. L'esercito israeliano per ora non ha commentato le operazioni a Jenin.

Le operazioni israeliane dentro la Striscia di Gaza Da quattro giorni l'esercito israeliano sta compiendo operazioni militari dentro la Striscia di Gaza, in quella che secondo molti può essere definita un'invasione. L'esercito ha detto di essersi scontrato con alcuni miliziani di Hamas e di averne uccisi una decina che si barricavano in edifici e tunnel e tentavano di attaccare le truppe israeliane. In tutto negli ultimi giorni l'esercito ha detto di aver colpito oltre 600 obiettivi legati ad Hamas, tra cui depositi di armi, postazioni di lancio di missili anticarro, e nascondigli e basi operative dei miliziani. Nella notte lsraele ha detto di aver identificato miliziani armati e una postazione di lancio di missili nell'area dell'Università di Al-Azhar, a Gaza, e ha compiuto un bombardamento aereo contro di loro.

Nella notte tra domenica e lunedì l'esercito israeliano ha detto di aver compiuto un attacco in territorio siriano, in cui ha colpito alcune postazioni da cui sostiene fossero stati lanciati razzi verso Israele domenica mattina.

Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che Israele ha colpito un obiettivo legato a Hezbollah in territorio libanese dopo che questa sera dei missili erano stati lanciati dalla Siria verso Israele.

Il canale televisivo israeliano Channel 12 ha trasmesso la registrazione di un momento dell'incontro tra il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas, durante il quale Gallant ha commentato la proposta di Hamas di liberare tutti gli ostaggi in cambio del rilascio di tutti i detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Gallant ha detto che non è fattibile: «Se fosse così semplice fare uno scambio non sarebbe un problema. Ma i termini non sono davvero quelli». Nella registrazione non vengono forniti ulteriori dettagli sulla questione da parte del ministro.

Haaretz e il Times of Israel, citando proprie fonti anonime all'interno dell'esercito israeliano, hanno detto che un numero «relativamente piccolo» di persone israeliane ed ebree si trovano nell'aeroporto russo di Machačkala, «isolate e in sicurezza», e che le autorità israeliane stanno lavorando per farle andare via e prendere un volo per Mosca non appena possibile (vedi aggiornamento delle 19:55).



Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha aggiornato il numero di persone prese in ostaggio da Hamas e tenute prigioniere nella Striscia di Gaza: sono almeno 239 secondo le indagini dell’esercito, senza contare le quattro che sono state liberate – Judith e Natalie Raanan, e Yocheved Lifshitz e Nurit Cooper. Hagari ha anche detto che l’esercito non sa ancora cosa sia stato delle 40 persone attualmente disperse.

In un aeroporto in Russia una folla di persone ha cercato di attaccare i passeggeri di un aereo proveniente da Israele All'aeroporto internazionale di Machačkala, la capitale dello stato del Daghestan, la cui popolazione è a maggioranza musulmana, un gruppo di persone ha cercato di attaccare i passeggeri di un aereo in arrivo da Tel Aviv, in Israele, secondo quanto riferito dai media russi. L’aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto della città, ma al momento non è chiaro se i passeggeri hanno potuto scendere in sicurezza. In alcuni video si vede una folla di persone che corrono all’interno dell’aeroporto cercando di arrivare sulla pista. I media russi hanno detto che le persone della folla erano manifestanti pro-palestinesi. Il volo era gestito dalla compagnia aerea russa Red Wings che il 14 ottobre aveva annunciato un aumento dei voli da Israele ad alcuni aeroporti nel sud della Russia per far fronte a un aumento della domanda. Dopo l'irruzione l'aeroporto è stato chiuso; all'esterno è in corso una manifestazione di protesta.

A causa della carenza di acqua corrente nella Striscia di Gaza molte persone usano l'acqua di mare per lavare abiti e utensili per la cucina; qui sulla spiaggia di Deir al Balah, nel centro della Striscia, domenica mattina AP Photo/Mohammed Dahman

Domenica pomeriggio il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha incontrato le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas e ha detto loro che l'attuale fase dei combattimenti nella Striscia di Gaza ha due obiettivi: «vincere la guerra e liberare gli ostaggi». Secondo l’esercito israeliano gli ostaggi sarebbero almeno 229. Nella storia israeliana non era mai capitato che un gruppo radicale palestinese avesse così tanti ostaggi, e quindi uno strumento di ricatto così potente nei confronti di Israele.

Wael Abo Omar, portavoce del varco di frontiera di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto, ha detto che oggi nel territorio sono entrati 33 camion di aiuti umanitari che trasportavano acqua, cibo e medicine. In totale dal 21 ottobre sono stati fatti entrare 117 camion. È un numero largamente insufficiente rispetto a quelli che servirebbero: secondo le Nazioni Unite, servirebbero cento camion di aiuti al giorno per rispondere alle esigenze più immediate della popolazione.

Il direttore dell'ospedale di al-Quds dice che all'interno non c'è nessun miliziano Bassam Mourad, direttore dell'ospedale al-Quds, l'istituzione della città di Gaza gestita dalla Mezzaluna Rossa che l'esercito israeliano ha chiesto di evacuare per via di «combattimenti circostanti», ha detto che nell'ospedale ci sono solo «migliaia di palestinesi, molti dei quali hanno perso la casa». «Israele sta prendendo di mira ogni singolo edificio intorno all’ospedale al-Quds», ha detto in un'intervista ad Al Jazeera. «Ma nell'ospedale non ci sono né poliziotti né militari». L'esercito israeliano sostiene che Hamas utilizzi sistematicamente gli ospedali della Striscia come scudi, sapendo che i bombardamenti tendono a risparmiarli.

Secondo Mourad, l'esercito israeliano ha telefonato loro per dire che la zona attorno all'ospedale «sta per diventare una zona militare, ci saranno scontri e sarà pericoloso rimanere qui, quindi dobbiamo evacuare rapidamente». Nelle ultime ore un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha detto al New York Times che, se negli ultimi giorni ci sono stati vari combattimenti nei pressi dell'ospedale, ora «è chiaro che [l'esercito israeliano] sta prendendo di mira proprio noi». Evacuare l'ospedale è però praticamente impossibile, dato che dentro ci sono oltre 500 pazienti, tra cui bambini appena nati e persone in unità intensiva.



A Gaza civili e soccorritori cercano feriti sotto le macerie Nei bombardamenti massicci degli ultimi giorni sono stati distrutti moltissimi edifici della Striscia di Gaza: in queste ore sono state pubblicate diverse foto che mostrano civili e soccorritori mentre cercano tra le macerie feriti e corpi da portare in obitorio a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Israele ha aperto la seconda di tre condutture che servono la Striscia di Gaza Il capo dell’Autorità palestinese per l’acqua Mazen Ghoneim ha confermato che Israele ha ricominciato a pompare acqua attraverso la seconda di tre condutture idriche che portano acqua verso la Striscia di Gaza. La riapertura dovrebbe aiutare a ridurre la carenza di acqua a Gaza, causata dall'assedio totale annunciato da Israele, che si era concretizzato tra le altre cose nella chiusura di tutte e tre le condutture. Circa un terzo di tutte le forniture idriche della Striscia dipende da Israele. Rimane almeno un problema: in molte zone di Gaza manca l’energia elettrica e di conseguenza non funzionano i sistemi per il pompaggio dell’acqua, rendendo difficile trasportarla verso le abitazioni e gli ospedali. Molte persone nelle ultime settimane hanno affrontato questa scarsità d'acqua scavando pozzi improvvisati o provando a bere l’acqua di mare, con grandi rischi per la salute che si aggiungono alle difficoltà dovute alla mancanza di cibo e medicinali.

Hamas e l'esercito israeliano combattono nel nord di Gaza In un recente post sul suo canale Telegram ufficiale, l'esercito israeliano ha comunicato che continuano le «operazioni di terra nel nord della Striscia di Gaza». L'esercito ha riferito di scontri armati con miliziani di Hamas. Ci sono combattimenti confermati sulla costa della Striscia, vicino al confine con Israele, a pochi chilometri dal kibbutz di Zikim, e vicino a Beit Lahia, nel nord di Gaza, dove Hamas ha teso un'imboscata alle forze israeliane. Ci sono stati attacchi aerei anche su Beit Hanoun, nell’angolo nord-orientale della Striscia. Israele ha anche pubblicato foto in cui mostra i suoi carri armati e altri veicoli militari all'interno della Striscia di Gaza:

Israele dice che nei prossimi giorni gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dovrebbero aumentare Il New York Times dice che il colonnello Elad Goren, del dipartimento dell'esercito israeliano che si occupa dei rapporti con Gaza, ha detto di aver implementato dei piani per «aumentare drasticamente» la quantità di aiuti umanitari – cibo, acqua, medicine e altri beni di prima necessità, ma non carburante – che entreranno nella Striscia nei prossimi giorni. «Nei prossimi giorni si vedranno più camion, e trasporteranno una maggiore quantità di merce», ha detto Goren. Negli ultimi giorni l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza è stato rallentato anche dai controlli dell'esercito israeliano: si sono intensificati per assicurarsi che nei camion non ci siano armi o altre cose che potrebbero essere utili ai miliziani di Hamas. L'operazione normalmente viene svolta dagli ispettori delle Nazioni Unite.

La Mezzaluna Rossa dice che le autorità israeliane hanno esortato l'evacuazione dell'ospedale di al-Quds La sezione palestinese dell'organizzazione umanitaria Mezzaluna Rossa ha detto di aver ricevuto degli avvertimenti dalle autorità israeliane secondo cui l'ospedale di al-Quds, nella Striscia di Gaza, starebbe per essere bombardato e quindi dovrebbe essere immediatamente evacuato. L'ospedale si trova a Tal al-Hawa, nella città di Gaza, ed è gestito dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Nel messaggio ricevuto dall'organizzazione c'era un chiaro avvertimento: «Dovete scappare immediatamente dalla zona di combattimento nel perimetro dell'ospedale e dai rifugi circostanti, verso la zona umanitaria nel sud. Siete nella zona di combattimento e la vostra vita è in pericolo». La Mezzaluna Rossa ha aggiunto che da domenica mattina ci sono stati diversi raid che sono arrivati fino a 50 metri dall'ospedale. La BBC, che è in contatto con medici dell'ospedale attraverso un medico norvegese, riporta che alcuni medici hanno deciso comunque di rimanere per non abbandonare i pazienti, tra cui bambini nati prematuramente che si trovano in incubazione e malati in terapia intensiva. L'ospedale ha fatto sapere che in tutto le persone rifugiate nell'ospedale sono poche meno di 12 mila: includono almeno 500 pazienti e migliaia di sfollati che ritenevano l'ospedale più sicuro delle loro abitazioni. Negli ultimi giorni l'esercito israeliano ha cominciato a parlare apertamente degli ospedali della Striscia come strutture in cui si nascondono i miliziani di Hamas e, di conseguenza, «infrastrutture terroristiche».



Hamas dice che le persone uccise nella Striscia di Gaza nelle ultime settimane sono più di 8mila Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, che è gestito da Hamas, ha aggiornato il numero di persone che secondo i suoi calcoli sono state uccise nei bombardamenti israeliani nelle ultime settimane: dice che sono 8.005, tra cui 3.342 bambini.

Israele ha confermato di aver aumentato il numero di truppe nella Striscia di Gaza Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane Daniel Hagari ha detto che nelle ultime ore il numero di truppe israeliane entrate nella Striscia di Gaza è aumentato. Le nuove truppe si sono unite a quelle che stavano già combattendo sul territorio. «Stiamo gradualmente espandendo le attività di terra e l'entità delle nostre forze nella Striscia di Gaza», ha detto in un video diffuso ai giornali. «L'operazione di terra è complessa e comporta rischi anche per le nostre forze. Faremo tutto ciò che è in nostro potere - dall'aria, dal mare e dalla terra - per garantire la sicurezza delle nostre forze e raggiungere gli obiettivi della guerra».

Le foto delle manifestazioni in sostegno della Palestina in giro per il mondo Sabato in molte grandi città di diversi paesi del mondo centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e della causa palestinese. Una delle manifestazioni più partecipate si è tenuta a Londra, nel Regno Unito: secondo la polizia si sono radunate tra le 50mila e le 70mila persone, mentre gli organizzatori parlano di 500mila partecipanti. Le riprese aeree mostrano migliaia di persone sfilare nelle strade della capitale inglese, riempiendo quasi completamente l’ampio Westminster Bridge: i manifestanti hanno chiesto al primo ministro inglese Rishi Sunak di esercitare pressione sul governo israeliano per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia. Negli ultimi giorni Sunak non ha chiesto un cessate il fuoco ma solo una “pausa umanitaria”, per consentire agli aiuti di raggiungere la popolazione di Gaza. La gallery che contiene più foto e informazioni sulle proteste si trova qui:

Non si capisce ancora bene cosa sta succedendo dentro alla Striscia di Gaza Benché l'operazione di terra dell'esercito israeliano sia cominciata venerdì sera, le informazioni su cosa sta succedendo e quale sia lo stato dei combattimenti e delle manovre militari sono molto scarse. Al momento, praticamente nessuno è in grado di fornire un quadro sufficientemente esaustivo di quello che sta succedendo sul campo: in parte perché l'esercito israeliano ha ridotto moltissimo le comunicazioni, e parla dell'operazione di terra in maniera generica. In parte perché le comunicazioni internet e telefoniche nella Striscia sono state tagliate venerdì, e stanno tornando soltanto in queste ore. In un comunicato reso pubblico domenica mattina, l'esercito israeliano ha detto che sabato l'aviazione ha colpito 450 obiettivi militari e che le operazioni di terra saranno ulteriormente allargate. Non ha specificato però né dove né in quali modalità. Qualche informazione maggiore è arrivata dal canale Telegram delle brigate al Qassam, il braccio militare di Hamas, che nelle ultime ore ha detto che le forze di Hamas hanno combattuto l'esercito israeliano nella parte nord-ovest della Striscia e a est di Gaza. Il New York Times, sabato, è riuscito a geolocalizzare alcune immagini e video e a mostrare che l'esercito israeliano è entrato nella Striscia da almeno due punti: dal confine nord e da quello a est.



Netanyahu ha chiesto scusa per il tweet di stanotte Con una mossa rara per lui, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto scusa per un tweet pubblicato nella notte tra sabato e domenica, in cui accusava i capi dell'intelligence e delle forze di sicurezza di non aver saputo prevenire l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nel tweet, inoltre, di fatto esonerava se stesso da ogni accusa (vedi aggiornamento delle 9:33). Dopo enormi polemiche, Netanyahu aveva cancellato il tweet accusatorio e da poco ne ha pubblicato un altro in cui ammette di aver sbagliato e chiede scusa. «I capi delle agenzie di sicurezza hanno il mio pieno sostegno», ha scritto.

L'esercito israeliano ha fatto sapere domenica mattina che due soldati sono stati feriti nel corso dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza: uno è grave dopo essere stato colpito con un colpo di mortaio. Sono entrambi stati portati in ospedale.

Stanno arrivando i primi messaggi da dentro alla Striscia di Gaza Dopo oltre un giorno e mezzo in cui, a partire da venerdì sera, le comunicazioni internet e telefoniche dalla Striscia erano state completamente interrotte – non si capisce se per colpa dell'esercito israeliano o per altre cause –, i messaggi che i residenti di Gaza avevano provato a mandare nelle ultime ore stanno finalmente venendo recapitati. Finora si ha notizia soprattutto di messaggi di persone che danno ai propri cari aggiornamenti sul fatto che sono ancora vivi, o sulla morte di altre persone. Il giornalista della BBC Rushdi Abualouf, che si trova a Khan Yunis, nel sud della Striscia, ha raccontato che poco dopo il ritorno delle comunicazioni un amico lo ha chiamato piangendo: «Avrei voluto che tenessero le comunicazioni interrotte. Ho appena scoperto che mia suocera e gran parte della famiglia di mia madre sono state uccise in un raid israeliano ieri [sabato, ndr] e che altri sono sotto le macerie». Tra le persone che domenica mattina hanno avuto notizia dei propri cari c'è il primo ministro scozzese Humza Yousaf, i cui suoceri sono intrappolati a Gaza. «Sono vivi, grazie a dio. Ma hanno finito l'acqua potabile». I suoceri di Yousaf si trovavano nella Striscia di Gaza per andare a trovare alcuni parenti quando il 7 ottobre è scoppiata la guerra, e sono rimasti intrappolati.

Migliaia di abitanti di Gaza hanno fatto irruzione nei centri di distribuzione di cibo e altri beni di prima necessità L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che migliaia di abitanti della Striscia di Gaza hanno fatto irruzione per disperazione in diversi centri di distribuzione di cibo e altri beni di prima necessità. Uno dei magazzini, quello di Deir al Balah, conteneva beni provenienti dai convogli umanitari entrati negli ultimi giorni dal varco di Rafah.

Le persone hanno portato via sacchi di farina, di frumento, altri tipi di cibo, oltre a prodotti igienici. «È un segnale preoccupante che l'ordine sociale sta iniziando a crollare dopo tre settimane di guerra e uno stretto assedio su Gaza», si legge in una nota dell'UNRWA. «Le persone sono spaventate, frustrate e disperate. Le tensioni e la paura sono aggravate dai tagli alle linee telefoniche e alle connessioni Internet. Si sentono soli, tagliati fuori dalle loro famiglie e dal resto del mondo».

Ci sono polemiche per un tweet di Netanyahu Nella politica israeliana ci sono state grosse polemiche dopo che nella notte il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un tweet in cui diceva che lui non era mai stato avvisato della possibilità che Hamas potesse organizzare un attacco come quello del 7 ottobre. Il tweet è stato visto come un tentativo di Netanyahu di scaricare la responsabilità di non aver previsto né prevenuto l'attacco di Hamas sui comandi delle forze di sicurezza. Nel tweet Netanyahu ha scritto esplicitamente che «tutti i servizi di sicurezza, compreso il capo dell'intelligence militare e il capo dello Shin Bet [l'intelligence interna, ndr] ritenevano che Hamas fosse indebolito e che volesse arrivare a un accordo». Il tweet di Netanyahu ha creato enormi polemiche, tanto più che molti esperti ritengono che proprio le politiche di Netanyahu abbiano portato tra le altre cose a una sottovalutazione di Hamas e a una riduzione della sicurezza attorno alla Striscia di Gaza. Vari politici israeliani hanno protestato contro il primo ministro, che poi in mattinata ha cancellato il tweet.

L'esercito israeliano è già vari chilometri dentro alla Striscia di Gaza Il Washington Post e un giornalista palestinese su X hanno verificato e confermato un video pubblicato sabato da Israel Hayom, un giornale israeliano, che mostra soldati israeliani mentre issano una bandiera su un edificio dentro alla Striscia di Gaza. L'edificio si trova circa tre chilometri dentro alla Striscia (che in tutto è larga quattro chilometri), e dunque estremamente in profondità nel suo territorio.

Israele ha bombardato attorno all'ospedale di Shifa, dove ritiene si trovi un quartier generale di Hamas Secondo Associated Press, nelle prime ore di domenica l'esercito israeliano ha fatto dei bombardamenti vicino all'ospedale di Shifa, il più grande della Striscia di Gaza: da venerdì l'esercito sostiene che Hamas abbia costruito dei tunnel sotto all'ospedale e che lì si nasconda il quartier generale dell'organizzazione. Alcune persone sentite da AP hanno detto che i bombardamenti hanno distrutto quasi tutte le strade che portano all'ospedale. Decine di migliaia di persone si stanno rifugiando nell'ospedale: sia i pazienti sia i civili che sperano di essere protetti stando negli edifici dell'ospedale piuttosto che nelle loro case.

Una manifestazione di solidarietà con la popolazione palestinese e contro Israele a Parigi, sabato, e sotto una manifestazione di solidarietà con Israele e per le persone rapite da Hamas. Le manifestazioni per Gaza sono state di gran lunga le più grosse e frequentate negli scorsi giorni. AP Photo/Daniel Cole Epa/Brent Lewin

Nella notte Daniel Hagari, il portavoce dell'esercito israeliano, ha pubblicato un nuovo appello ai civili della Striscia di Gaza per spostarsi verso sud e lasciare «temporaneamente» la parte nord della Striscia, dove stanno avvenendo i combattimenti. Ha detto inoltre che domenica «l'aiuto umanitario verso Gaza condotto dall'Egitto e dagli Stati Uniti si espanderà». Per ora però non ci sono testimonianze dell'ingresso di nuovi aiuti dal varco di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto.

Le comunicazioni nella Striscia stanno tornando Nella notte tra sabato e domenica le connessioni di internet e del telefono all'interno della Striscia di Gaza hanno cominciato lentamente a essere ripristinate. NetBlocks, un'organizzazione indipendente che si occupa di monitorare lo stato dei blocchi di internet nel mondo, ha fatto sapere che internet sta tornando nella Striscia di Gaza. Anche Paltel, la principale compagnia telefonica della Striscia, ha detto che la connessione sta tornando. Al momento tuttavia il ripristino delle linee sta andando piuttosto a rilento, e le informazioni dall'interno della Striscia di Gaza sono piuttosto scarse.

Il punto della situazione alle 23:30 - Per la seconda notte consecutiva sta proseguendo l'operazione di terra di Israele nel nord della Striscia di Gaza, accompagnata da bombardamenti molto intensi. Stanno arrivando pochissime informazioni perché le comunicazioni (internet e linee telefoniche) sono ancora interrotte. La situazione sembra comunque estremamente grave, anche perché un numero sempre maggiore di ospedali ha smesso di funzionare.

- Stanno proseguendo le scaramucce tra esercito israeliano e Hezbollah al confine tra Israele e Libano. Per ora comunque non ci sono segnali concreti che la guerra possa coinvolgere più intensamente anche Hezbollah. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa a Tel Aviv in cui ha detto che Israele è entrato nella «seconda fase» della guerra contro Hamas, e ha definito quella in corso la «seconda guerra di indipendenza» del suo paese. - Hamas ha fatto una nuova proposta sulla questione degli ostaggi: ha detto di essere disposto a liberare tutti gli ostaggi in cambio del rilascio di tutti i detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Il governo israeliano non ha commentato. Il Qatar, che sta mediando sulla questione degli ostaggi, ha detto che con l'attuale aumento della violenza nella Striscia i negoziati tra le due parti si sono complicati. - Oggi ci sono state molte manifestazioni a favore dei palestinesi e contro i bombardamenti israeliani in diverse città occidentali. La più grossa si è tenuta però a Istanbul ed è stata organizzata dal governo turco. Durante il suo discorso, il presidente Erodgan ha ribadito che Hamas non è un gruppo terroristico e ha accusato i paesi occidentali di essere «i principali colpevoli» dietro ai «crimini di guerra» compiuti da Israele. Il governo israeliano ha risposto dicendo a tutti i suoi diplomatici in Turchia di tornare in Israele.

Il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar, paese che sta avendo un ruolo molto importante di mediazione per la liberazione degli ostaggi tenuti nella Striscia di Gaza, ha detto in un'intervista alla CNN che i negoziati stanno proseguendo ma ha aggiunto: «Sta diventando sempre più difficile con l'escalation in corso». Il Qatar si trova nella condizione del tutto eccezionale di essere un fondamentale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente ma anche di avere solide relazioni con Hamas, costruite con decenni di finanziamento del gruppo.

È in corso una situazione piuttosto tesa a Netanya, città nel centro di Israele, dove un gruppo di residenti ebrei ha cercato di entrare nei dormitori dove si trovava qualche decina di studenti arabi del Netanya Academic College. I residenti, che hanno urlato anche «morte agli arabi», hanno sostenuto che gli studenti arabi avessero lanciato delle uova contro la sinagoga locale; uno studente arabo ha detto ad Haaretz che alcuni residenti sono riusciti a entrare nei dormitori e hanno attaccato verbalmente e fisicamente alcuni studenti.

Gli attacchi aerei nel nord della Striscia Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che fonti palestinesi dicono che l'esercito israeliano sta compiendo attacchi aerei e di artiglieria nelle aree di Beit Hanoun e Beit Lahia (nel nord della Striscia). Allo stesso tempo, il canale Al Jazeera ha trasmesso immagini provenienti dall'ospedale di Beit Lahia, che lo mostrano senza elettricità e il tetto danneggiato (anche su alcuni canali Telegram stanno circolando dei video che dicono di mostrare attacchi aerei nell'area dell'ospedale). A Beit Lahia sembra siano anche in corso scontri tra le brigate al Quds, l'ala armata del gruppo radicale Jihad Islamico, e l'esercito israeliano.

Il sistema di difesa Iron Dome intercetta dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza il 28 ottobre (AP Photo/Oded Balilty)

Continuano intanto le scaramucce al confine tra Israele e Libano. Sabato l'esercito israeliano ha risposto a un lancio di missili e razzi dal Libano colpendo alcuni obiettivi militari appartenenti a Hezbollah, gruppo radicale sciita molto forte soprattutto nel sud del Libano. Hezbollah è alleato di Hamas e dell'Iran, in quello che il governo iraniano definisce «asse della resistenza». Il timore di molti è che la guerra tra Israele e Hamas si allarghi oltre la Striscia di Gaza, coinvolgendo non solo il Libano ma anche altre milizie sciite che operano in diversi paesi del Medio Oriente.

Le comunicazioni nella Striscia sono ancora interrotte, e non si sa il perché Anche questa sera, come ieri sera, sono pochissime le informazioni che arrivano dalla Striscia di Gaza, a causa dell'interruzione di quasi tutte le comunicazioni verso l'esterno (oltre a quelle interne alla Striscia). Si sa comunque che stanno proseguendo gli intensi bombardamenti israeliani soprattutto nel nord, così come i combattimenti tra soldati israeliani e miliziani di Hamas. Non si conoscono ancora le cause dell'interruzione: non si sa cioè se le comunicazioni (internet e linee telefoniche) si siano interrotte a causa dei bombardamenti o per decisione del governo israeliano. Reuters ha detto di avere chiesto chiarimenti a un portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, che però ha risposto evasivamente: «Facciamo quello che dobbiamo fare per mettere in sicurezza le nostre forze per il tempo che serve, che sia temporaneo o permanente, e non diremo altro al riguardo».

Non sembra che l'incursione via terra iniziata da Israele venerdì sera possa finire presto, almeno stando a quanto ha detto il governo sabato e ha aggiunto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari sabato sera. Secondo Hagari, l'esercito israeliano «sta aumentando gradualmente le sue operazioni di terra nella Striscia di Gaza e la dimensione delle sue forze».

Manifestazione contro la guerra a Tel Aviv, in Israele.

Cosa ha detto Netanyahu alla conferenza stampa È finita la conferenza stampa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv, la prima dall'inizio della guerra con la possibilità per i giornalisti di fare domande. Netanyahu ha detto, in sintesi: - La guerra è entrata in un'altra fase e sarà lunga, perché l'obiettivo è distruggere Hamas, oltre che ottenere la liberazione degli ostaggi: «Questa è la nostra seconda guerra d'indipendenza». - Alla domanda sulle sue responsabilità nell'attacco del 7 ottobre, ha risposto che tutti, lui incluso, si dovranno prendere le proprie responsabilità, ma questo avverrà a guerra conclusa. - L'Iran è alleato di Hamas ma il governo israeliano non può dire, con le prove a disposizione finora, che abbia partecipato a livello operativo all'organizzazione degli attacchi del 7 ottobre. - Il governo sta discutendo dell'ultima proposta di Hamas sugli ostaggi: la liberazione degli israeliani e degli stranieri tenuti nella Striscia di Gaza in cambio della scarcerazione di tutti i detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Netanyahu ha detto però che non avrebbe reso pubblici i commenti dei membri del governo al riguardo.

Netanyahu si è riferito anche all'Iran: ha detto che circa il 90% del budget di Hamas arriva dall'Iran, ma allo stesso tempo ha detto che non si può affermare che l'Iran abbia partecipato all'organizzazione operativa dell'attacco del 7 ottobre.

Durante la conferenza stampa, a Netanyahu è stato chiesto se si ritiene responsabile dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, reso possibile anche da una serie di fallimenti da parte israeliana (d'intelligence, militare ma anche politico). Netanyahu ha detto che alla fine della guerra tutti, lui incluso, dovranno rispondere delle mancanze e degli errori, ma ancora una volta non si è attribuito direttamente alcuna responsabilità.

Netanyahu ha detto che «la guerra a Gaza sarà lunga» e ha aggiunto: «Questa è la nostra seconda guerra d'indipendenza», «Questa è la missione della mia vita».

Sta parlando Netanyahu È iniziata la conferenza stampa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che per la prima volta dall'inizio della guerra risponderà anche alle domande dei giornalisti. Tra le altre cose, Netanyahu ha detto che quella in corso è «la seconda fase della guerra» che ha l'obiettivo di «distruggere la parte militare e l'abilità di Hamas di governare». Ha aggiunto che Israele «è pronto ad assicurarsi che gli assassini pagheranno per il massacro» del 7 ottobre. Benjamin Netanyahu durante la conferenza stampa a Tel Aviv il 28 ottobre

Una moschea distrutta a Gaza nel corso degli intensi attacchi israeliani nel nord della Striscia iniziati venerdì sera AP Photo/Abed Khaled

Israele ha lanciato altri volantini nel nord della Striscia di Gaza, definendo quell'area un «campo di battaglia», non sicura, e dicendo ai civili di lasciare le loro case e andare verso sud. Non è la prima volta che Israele usa i volantini per comunicare con la popolazione di Gaza (in questo caso sono stati necessari anche a causa del fatto che quasi tutte le comunicazioni sono interrotte da venerdì sera). E non è la prima volta in generale che i volantini vengono usati con scopi diversi durante una guerra.

Israele ha cambiato tattica? L’Economist ha pubblicato un articolo in cui ha cercato di ricostruire la portata dell’operazione via terra iniziata venerdì dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Una sintesi in 4 punti dei passaggi più rilevanti: - Per Israele l’obiettivo rimane quello annunciato dopo l’attacco del 7 ottobre, cioè isolare e distruggere le infrastrutture militari di Hamas, in particolare l’estesa rete di tunnel sotterranei. - La tattica usata per raggiungere l’obiettivo sembra cambiata: non più quella che si ipotizzava nei giorni successivi al 7 ottobre, cioè un’invasione della Striscia da tutte le direzioni, ma un accerchiamento della città di Gaza, dove si concentrano le attività di Hamas. Venerdì i soldati israeliani sono infatti entrati nella Striscia in due punti: da Beit Hanoun (nel nord) e da Bureij (nel centro), con l’apparente tentativo di isolare la «zona di evacuazione», cioè quell’area della Striscia a cui si riferisce Israele quando dice ai civili di evacuare e andare verso sud. - Il cambio della tattica, secondo l’Economist, sarebbe dovuta al fatto che alcuni politici israeliani temono che una grande invasione di terra potrebbe fare il gioco di Hamas e trasformarsi in un enorme disastro per Israele, che sarebbe costretto a combattere una guerriglia urbana assai rischiosa. Gli stessi politici credono anche che l'invasione potrebbe causare l’uccisione di moltissimi civili, cosa che renderebbe più pressanti le richieste della comunità internazionale di un cessate il fuoco (che Israele non vuole finché Hamas non sarà eliminato). - L’idea di Israele sarebbe quindi quella di assediare Gaza: costringere i miliziani di Hamas a uscire dai tunnel una volta finite le scorte di carburante, cibo e altri beni essenziali. L’attesa potrebbe durare settimane o mesi. Allo stesso tempo, il fatto di non annunciare pubblicamente l’«invasione» darebbe a Israele un po’ di margine per continuare a negoziare sulla liberazione degli ostaggi.

Netanyahu ha incontrato le famiglie degli ostaggi Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato le famiglie delle persone rapite durante l'attacco del 7 ottobre e tenute in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza. L'incontro si è tenuto nel complesso del ministero della Difesa a Tel Aviv. Netanyahu ha detto: «Gli sforzi per portarli a casa non solo stanno continuando ma stanno aumentando giorno dopo giorno. Percorreremo tutte le possibili opzioni per riuscire a liberarli». Dal giorno dell'attacco, Netanyahu ha ricevuto molte critiche per gli errori commessi nel sottovalutare la minaccia di Hamas ed è stato accusato anche dalle famiglie degli ostaggi di non fare abbastanza per ottenere la loro liberazione.

Un ospedale nel nord della Striscia non sta più funzionando Rushdi Abualouf, giornalista di BBC che si trova a Khan Yunis (città nel sud della Striscia), dice di avere saputo che un ospedale di Beit Lahia, nel nord, è stato colpito venerdì sera da un bombardamento e che al momento non sta funzionando. Dice anche che sono state colpite alcune delle strade vicine all'ospedale di Shifa a Gaza, il più grande della zona: secondo l'esercito israeliano, è l'ospedale sotto il quale Hamas avrebbe costruito la sua principale base operativa. Il governo locale della Striscia di Gaza (cioè Hamas) ha respinto le accuse. Questo è il video con cui ieri l'esercito israeliano aveva parlato delle presunte strutture militari di Hamas sotto l'ospedale di Shifa.

La proposta di Hamas a Israele sugli ostaggi Abu Obeida, portavoce della brigata Izz ad Din al Qassam (l'ala militare di Hamas), ha detto che Hamas propone di scambiare gli ostaggi israeliani e stranieri che si trovano nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre con tutti i detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Ha aggiunto che il gruppo è disposto a trovare anche un accordo «parziale» sugli ostaggi.

Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza (cioè il capo della diplomazia europea) ha commentato quello che sta succedendo a Gaza e i bombardamenti di Israele, scrivendo: «Troppi civili, compresi i bambini, sono stati uccisi. Questa è una violazione del diritto internazionale umanitario».

Di nuovo Erdogan, su Hamas e Israele Oggi a Istanbul, in Turchia, c'è stata una grossa manifestazione a favore dei palestinesi e contro i bombardamenti israeliani della Striscia di Gaza. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che già pochi giorni fa aveva detto che Hamas non è un gruppo terroristico, ha definito quello che sta succedendo a Gaza un «massacro» e ha accusato i paesi occidentali di essere «i principali colpevoli» dietro ai «crimini di guerra» compiuti da Israele. In risposta alle parole di Erdogan, il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha ordinato a tutti i diplomatici israeliani in Turchia di tornare in Israele.

Poco fa i gruppi armati della Striscia di Gaza hanno lanciato nuovamente dei razzi verso Tel Aviv: sono stati intercettati dal sistema antiaereo israeliano Iron Dome, anche se un razzo (o un pezzo di un razzo) ha colpito alcune auto nel quartiere di Kiryat Ono. Non sembrano esserci feriti.

L'Egitto dice che Israele sta rendendo difficile trasportare aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza Un portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha affermato che «il processo di trasporto degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza sta affrontando grossi problemi logistici imposti da Israele». Il passaggio di camion che trasportano acqua, medicine, coperte, assorbenti, cibo non deperibile e altri beni di prima necessità – i cosiddetti "aiuti umanitari" – è uno dei temi centrali negli sforzi diplomatici di vari paesi occidentali e dell’ONU da quando Israele ha imposto l'assedio totale della Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni il governo israeliano, che controlla i confini della Striscia, stava lasciando passare circa una ventina di camion al giorno attraverso il varco di Rafah, frontiera fra Egitto e Striscia di Gaza.

I video di presunti miliziani di Hamas catturati dall'esercito israeliano L'esercito israeliano ha pubblicato su X un breve video in cui due uomini, seduti in una stanza anonima con una bandiera israeliana sullo sfondo, dicono esplicitamente che Hamas usa gli ospedali della Striscia di Gaza per nascondersi perché sa che non vengono bombardati. Secondo l'esercito, i video riprendono l'interrogatorio di due militanti di Hamas che facevano parte dell'unità di elite al-Nukhba, catturati da Israele dopo l'attacco del 7 ottobre. Per il momento non si conosce l'identità di nessuno dei due uomini. Il primo uomo che appare nel video parla dell'ospedale Shifa, uno dei più importanti di Gaza, che Israele ha minacciato di bombardare perché sostiene che Hamas lo usi come scudo per nascondere e proteggere la sua infrastruttura militare sotterranea. «Shifa ha un grande seminterrato dove possono essere nascoste delle cose», come «esplosivi, armi, cibo, attrezzature mediche», si legge nei sottotitoli del video, in inglese. «Cliniche, scuole, ospedali: questi sono i posti che voi [israeliani] non bombardate». Il secondo uomo che appare molto brevemente nel video dice a sua volta di «aver sentito che [i miliziani di Hamas] si nascondono sotto all'ospedale Shifa».

Non è chiaro perché le connessioni internet nella Striscia di Gaza non funzionino più AbdulMajeed Melhem, l'amministratore delegato del gruppo Paltel, la principale compagnia di telecomunicazioni palestinese, ha detto che non è ancora chiaro se le linee telefoniche e internet della Striscia di Gaza siano fuori uso perché i forti bombardamenti degli ultimi giorni hanno danneggiato le infrastrutture più del solito, o se Israele abbia deliberatamente interrotto il servizio in altro modo. Intervistato dal New York Times, Melhem ha detto che gli attacchi delle ultime due settimane hanno danneggiato «sia le infrastrutture esterne che i cavi in fibra sotterranei», ma fino a venerdì sera molti abitanti della Striscia di Gaza avevano ancora accesso alla rete. Venerdì sera, secondo le sue ricostruzioni, gran parte dei collegamenti si è interrotta e Israele non ha ancora permesso ai tecnici palestinesi di avere accesso ai principali centri dati della regione, che si trovano a Gerusalemme e Tel Aviv, per capire meglio cosa possa essere successo e cercare di ripristinare almeno parzialmente il servizio. Israele ha da anni un forte controllo sulle telecomunicazioni palestinesi: a causa delle restrizioni israeliane, per esempio, gli operatori palestinesi in Cisgiordania possono fornire solo reti 3G. A Gaza le aziende palestinesi possono offrire solo una copertura mobile 2G, quindi molto più lenta di quella a cui si ha accesso in gran parte dell'Occidente, nonché in Israele.

L'esercito israeliano sta di nuovo chiedendo ai civili che si trovano nel nord della Striscia di spostarsi Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari è apparso in un video, condiviso dal profilo twitter ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), per esortare tutti i civili che si trovano nella città di Gaza e nel nord della Striscia a «spostarsi temporaneamente nel sud della Striscia» per la loro sicurezza: «L'imminente operazione dell'IDF è destinata a neutralizzare la minaccia di Hamas con precisione e intensità». Da ore la popolazione di Gaza fa molta fatica a connettersi a Internet, quindi è difficile che il messaggio li raggiunga. L'esercito ha però detto di aver comunicato la stessa cosa anche in alcuni volantini scritti in arabo fatti cadere oggi sulla Striscia, e telefonando molte abitazioni.

L'esercito aveva già chiesto alla popolazione del nord di Gaza di spostarsi verso sud, più lontano dalle zone che vengono bombardate pesantemente dalle forze israeliane. Nelle ultime due settimane sono stati comunque colpiti anche diversi edifici nella parte centrale e meridionale della Striscia.

Perché Israele non la sta chiamando «invasione»? A fronte di quella che il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha chiamato ieri «un'espansione delle proprie operazioni di terra», molti osservatori internazionali hanno cominciato a domandarsi se sia più corretto definirla un'invasione. Su Repubblica il giornalista Daniele Raineri, inviato in Israele, commenta che a suo parere evitare di definire l'operazione militare un'invasione «permette al governo israeliano di prendere decisioni con molta più flessibilità». «Un'invasione non la puoi fermare fino a quando non ottiene qualche risultato, una "espansione delle attività di terra" può essere modulata a seconda di quel che conviene, nel mezzo di una trattativa internazionale per liberare centinaia di ostaggi», scrive Raineri. «Può essere che questa manovra aggressiva riporti l'iniziativa nelle mani di Israele, metta pressione su Hamas e favorisca le trattative».

Un membro importante di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha detto all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti di aver promesso al governo russo di liberare tutti gli ostaggi con la cittadinanza russa. Gli ostaggi identificati dal ministero degli Esteri russo e che hanno una doppia cittadinanza russo-israeliana sono otto. Marzouk non ha detto entro che giorno verranno liberati.

Il ministro degli esteri russo ha dato un'intervista sulle azioni israeliane a Gaza Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è stato intervistato dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta sulla situazione nella Striscia di Gaza. Ha detto che, nonostante la Russia «condanni il terrorismo», è «categoricamente in disaccordo sul fatto che si possa rispondere al terrorismo violando le norme del diritto umanitario internazionale, compreso l'uso indiscriminato della forza contro obiettivi in ​​cui è nota la presenza di civili, compresi gli ostaggi lì presenti». Lavrov ha affermato che è impossibile distruggere Hamas senza distruggere al contempo Gaza e parte della sua popolazione civile: «se Gaza viene distrutta e 2 milioni di abitanti vengono espulsi, come propongono alcuni politici in Israele e all'estero, ciò creerà una catastrofe per molti decenni, se non secoli». In questo contesto, Lavrov dice che è necessario cessare immediatamente il fuoco e concentrarsi su programmi umanitari per la popolazione palestinese. La Russia storicamente sostiene una soluzione a due Stati, e ha da poco ricevuto forti critiche da Israele per aver invitato una delegazione di Hamas a Mosca.

Una donna si ripara in un ospedale di Khan Yunis con un neonato, nella Striscia di Gaza. AP Photo/ Fatima Shbair

Hamas ha davvero grandi scorte di carburante? Da alcuni giorni l'esercito israeliano sta accusando Hamas con una certa insistenza di avere grandi riserve di carburante a disposizione, che potrebbe distribuire alla popolazione palestinese in difficoltà e che invece deciderebbe di tenere per i propri scopi militari: al momento il carburante è la singola cosa che più manca a Gaza, perché permette di produrre elettricità e far funzionare quasi tutti i servizi essenziali, compresi gli ospedali. Israele però sta impedendo che tra gli aiuti umanitari che entrano a Gaza venga inserito anche il carburante, perché teme che Hamas possa appropriarsene. Il New York Times ha indagato la questione ed è arrivato alla conclusione che Hamas avrebbe effettivamente a disposizione scorte ingenti di materie prime come cibo e carburante. Le fonti citate dal New York Times sono «funzionari arabi e occidentali» rimasti anonimi per la delicatezza delle informazioni condivise, che le avrebbero ottenute a loro volta da altre persone, «intercettazioni e altri flussi di intelligence». Secondo un importante funzionario libanese citato dal New York Times Hamas, che si stima abbia fra i 35 e i 40mila membri, avrebbe scorte sufficienti per continuare a combattere per tre o quattro mesi senza dover mai fare ulteriori rifornimenti. Questi comprenderebbero cibo, acqua, munizioni, esplosivi e centinaia di migliaia di litri di carburante. Secondo le accuse dell'esercito israeliano Hamas avrebbe a disposizione tra 800mila e 1 milione di litri di carburante: i funzionari con cui ha parlato il New York Times hanno detto di non essere in grado di fare stime così precise. Sono però piuttosto certi del fatto che abbia delle scorte e non voglia distribuirle tra la popolazione.

L'esercito israeliano dice di essere dentro la Striscia di Gaza da almeno 12 ore I portavoce dell'esercito israeliano hanno negato che l'attuale espansione delle operazioni di terra nella Striscia di Gaza siano l'inizio della più volte annunciata invasione su larga scala: stando alle loro dichiarazioni, però, quella in corso sembra essere comunque di gran lunga la più vasta operazione di terra compiuta dall'esercito israeliano dall'inizio della guerra. Venerdì sera, dopo aver iniziato a bombardare molto intensamente il nord della Striscia di Gaza, l'esercito israeliano aveva fatto delle incursioni via terra con soldati e mezzi militari. Intorno alle 23:30 le brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, avevano confermato che erano in corso scontri con l'esercito israeliano all'interno del territorio della Striscia. Oggi l'esercito israeliano ha fatto sapere che i suoi mezzi sono ancora all'interno della Striscia dopo aver compiuto attacchi per tutta la notte e ha pubblicato un video che testimonierebbe la presenza di decine di carri armati: significa insomma che l'incursione in corso starebbe durando da più di 12 ore, assai più delle precedenti incursioni che l'esercito aveva definito «limitate» o «mirate». Non ci sono conferme indipendenti delle informazioni fornite da Israele e l'assenza di vie di comunicazione dalla Striscia rende molto difficile capire cosa stia succedendo di preciso.

L'esercito israeliano ha fatto sapere che nelle operazioni di questa notte è stato ucciso anche Ratab Abu-Tsahiban, un comandante delle forze navali di Hamas: alcuni giorni fa aveva guidato un tentativo di incursione nella spiaggia di Zikim, località costiera israeliana vicina al confine con la Striscia di Gaza. Il tentativo era stato respinto con attacchi armati dall'esercito israeliano.

Non sappiamo ancora l'entità dei danni dei bombardamenti di questa notte I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza nella notte tra venerdì e sabato sono stati descritti come i più intensi dall'inizio della guerra, ma si sa ancora pochissimo sui danni che hanno causato: la Striscia è infatti ancora quasi del tutto isolata perché gli attacchi israeliani già dal tardo pomeriggio di ieri avevano messo fuori uso le linee di comunicazione locali. Internet non funziona e le due compagnie telefoniche locali hanno comunicato l'interruzione completa dei propri servizi a causa dei bombardamenti. Le organizzazioni umanitarie attive sul territorio, sia per fornire servizi di prima necessità che per curare i feriti, hanno detto di non riuscire più a comunicare con il proprio personale a Gaza. Tra queste ci sono Medici Senza Frontiere, ActionAid, la Mezzaluna Rossa palestinese (equivalente locale della Croce Rossa), le agenzie delle Nazioni Unite e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In queste condizioni non si possono avere informazioni né su quante persone siano state uccise dai bombardamenti, né sui danni a città e infrastrutture.

I bombardamenti sul nord della Striscia. AP Photo/ Abed Khaled

Israele dice che oggi farà arrivare nuovi aiuti umanitari Da questa mattina sui giornali israeliani circolava la notizia, sostenuta con fonti anonime dell'esercito israeliano, secondo cui oggi Israele avrebbe permesso l'arrivo di un numero consistente di aiuti umanitari nella Striscia: nel breve punto di poco fa il portavoce dell'esercito Daniel Hagari lo ha confermato in via ufficiale, senza però dare dettagli o spiegazioni al riguardo. Il quotidiano israeliano Haaretz in base alle sue fonti nell'esercito ha scritto che l'obiettivo è quello di far arrivare gli aiuti al sud per spingere la popolazione ad andarsene dal nord, la zona che Israele chiede ormai da giorni di evacuare in vista dell'invasione di terra della Striscia. Tra gli aiuti comunque non dovrebbe esserci nemmeno questa volta il carburante, che Israele teme possa essere usato da Hamas per scopi militari.

L'esercito ha pubblicato un video che, a quanto dice, mostrerebbe i suoi mezzi militari di terra dentro la Striscia di Gaza durante le recenti operazioni militari. È un'affermazione che al momento non si può verificare. Il video mostra decine di carri armati e altri veicoli militari di terra.

Ci sono ancora truppe israeliane che combattono all'interno della Striscia In un breve punto sulla guerra, il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che ci sono ancora truppe israeliane all'interno della Striscia di Gaza e che i combattimenti con Hamas stanno continuando. Le truppe israeliane si trovano in particolare nel nord della Striscia: Hagari non ha chiarito quanto pensano di restare e se questa operazione di terra sia l'inizio dell'invasione della Striscia su più ampia scala. Ha solo detto che l'esercito sta «avanzando nelle fasi della guerra». Hagari ha anche parlato brevemente della questione degli ostaggi, dopo che questa mattina i familiari delle persone rapite avevano criticato il governo temendo che l'espansione delle operazioni militari possa mettere a rischio la liberazione e incolumità degli ostaggi. Hagari ha detto che tutte le attività «operative e di intelligence» dell'esercito «sono finalizzate» al rilascio degli ostaggi. Ha anche detto che nelle operazioni tra ieri sera e questa mattina non è stato ucciso alcun soldato israeliano.

Le famiglie degli ostaggi sono preoccupate per l'espansione delle operazioni su Gaza Il gruppo che riunisce le famiglie delle persone prese in ostaggio da Hamas ha chiesto di poter incontrare urgentemente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e gli altri membri del “gabinetto di guerra” creato appositamente dal governo per affrontare la situazione in corso. Le famiglie degli ostaggi sono molto preoccupate per l'intensificarsi dei bombardamenti su Gaza e l'annuncio da parte di Israele di un'espansione delle operazioni via terra: nel comunicato con cui hanno chiesto l'incontro al governo hanno scritto che «questa notte è stata la peggiore di tutte le notti». «Ansia, frustrazione e soprattutto enorme rabbia per il fatto che nessuno del gabinetto di guerra si sia preoccupato di incontrare le famiglie dei rapiti per spiegare loro una cosa: se l'operazione di terra mette in pericolo la sicurezza dei 229 ostaggi a Gaza», dice il comunicato. Secondo le ultime stime dell'esercito israeliano negli attacchi del 7 ottobre Hamas avrebbe preso in ostaggio almeno 233 persone israeliane e straniere (quattro donne che sono state liberate la scorsa settimana): non è però possibile sapere con certezza quante di loro siano ancora vive o effettivamente detenute da Hamas. Alcuni giorni fa per esempio il gruppo aveva detto che 50 ostaggi erano stati uccisi dai bombardamenti israeliani.

Qualche informazione dalla Striscia, dal corrispondente della BBC Rushdi Abualouf, corrispondente della BBC dalla Striscia di Gaza e uno dei pochissimi giornalisti internazionali sul posto, è riuscito dopo molte ore a mettersi in contatto con i suoi colleghi e a dare brevemente conto degli attacchi israeliani avvenuti nella notte. Dice che i bombardamenti israeliani di questa notte sul nord della Striscia sono stati «su una scala che non avevamo mai visto». Dal momento che le linee di comunicazione e internet non funzionano, gli autisti delle ambulanze guidavano nella direzione delle esplosioni senza sapere esattamente dove andare o se avrebbero trovato feriti. Abualouf si trova a Khan Yunis, nel sud della Striscia: ma il territorio è molto piccolo (lungo in tutto circa 40 chilometri) e anche da lì si vedono bene i bombardamenti e le esplosioni a nord. Abualouf ha detto che Israele ha bombardato in misura minore anche il sud, e che «c'è panico ovunque» perché le persone non riescono a contattare i propri familiari che si trovano in altre zone della Striscia per sapere come stanno. «È il caos più totale», ha detto Abualouf.

Edifici distrutti dai bombardamenti israeliani nel nord della Striscia di Gaza, visti dalla città israeliana di Sderot. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Gli Stati Uniti continuano a esortare i propri cittadini in Libano ad andarsene L'ambasciata degli Stati Uniti in Libano ha esortato i propri cittadini a lasciare il paese subito «per via della situazione di sicurezza non prevedibile». Lo aveva già fatto alcune volte negli scorsi giorni ma ora gli annunci si sono fatti particolarmente insistenti. «Il miglior momento per lasciare un paese è prima di una crisi, se è possibile», dice un comunicato, che poi aggiunge: «Non c'è alcuna garanzia che il governo statunitense si occuperà dell'evacuazione di privati cittadini americani e delle loro famiglie in una situazione di crisi». Nel sud del Libano è attivo Hezbollah, gruppo armato radicale sciita alleato di Hamas che in queste settimane sta lanciando razzi contro il nord di Israele, che a sua volta risponde con attacchi aerei. L'ambasciata statunitense teme con ogni probabilità che gli scontri tra Hezbollah e Israele si espandano ulteriormente. In generale il Libano è il paese che Israele ha invaso più volte, l’ultima delle quali nel 2006, e con cui i rapporti rimangono molto tesi.