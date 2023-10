Ad Acapulco si continuano a cercare i dispersi dopo l’uragano

Il governo messicano ha inviato 15 mila soldati ad Acapulco, la città più nota dello stato messicano del Guerrero, sulla costa pacifica del paese, per aiutare le persone sfollate e cercare i dispersi dopo che l’uragano Otis ha colpito la città tra mercoledì e giovedì. Otis è stato definito un uragano di categoria 5, la più alta nella classificazione dell’intensità.

Negli ultimi giorni i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’esercito hanno recuperato i corpi di 39 persone. Il bilancio si è aggravato negli ultimi giorni: fino a venerdì i morti accertati erano 27. Molte delle vittime non sono state ancora identificate. Non è ancora chiaro quanti siano i dispersi: molte famiglie hanno perso i contatti con i propri cari a causa dei collegamenti interrotti. L’esercito sta scavando nei detriti dei palazzi su segnalazione di famiglie e conoscenti di persone non ancora rintracciate.

Ad Acapulco, dove abitano quasi 800mila persone, moltissimi edifici sono stati danneggiati in modo significativo: sono stati scoperchiati tetti, sono crollati muri, e alcuni palazzi sono stati abbattuti dal vento che ha raggiunto una velocità di 266 chilometri all’ora. La maggior parte delle strade è ancora allagata e c’è fango ovunque. Secondo le stime dello stato del Guerrero, oltre l’80 per cento degli edifici è stato danneggiato dalla forza dell’uragano. Circa 200 pazienti dell’ospedale Rosa Icela Rodrìguez sono stati trasferiti per i danni alla struttura. I forti venti hanno anche divelto lampioni e tralicci della linea elettrica dal suolo.

Nel centro della città sono state liberate le strade dalle piante cadute e dalle auto danneggiate. La rete di telecomunicazioni è stata in parte ripristinata: le autorità hanno messo a disposizione stazioni di ricarica per consentire alle persone di caricare gli smartphone. Nelle zone periferiche, invece, c’è ancora il caos. Molte persone, ancora senza acqua e cibo, hanno camminato per chilometri nel fango per raggiungere i pochi negozi rimasti aperti. In alcuni casi sono stati commessi furti di cibo e generi di prima necessità.

L’arrivo dell’esercito e di altri aiuti da altri stati messicani è stato complicato perché Acapulco è stata quasi del tutto isolata. Soprattutto nel primo giorno dell’uragano era impossibile muoversi a causa del vento forte. Non era mai successo prima che un uragano di categoria 5 arrivasse a terra sulla costa pacifica del Messico e in generale è raro che gli uragani si mantengano di categoria 5 anche quando si avvicinano alla costa, perché di solito si indeboliscono quando passano sopra fondali marini meno profondi. Il governo messicano ha promesso di continuare a inviare aiuti e di riportare al più presto l’energia elettrica in tutta la città e non solo nelle zone centrali.