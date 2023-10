Israele ha intensificato gli attacchi nella Striscia di Gaza

Una delle prime foto dei nuovi bombardamenti nel nord della Striscia AP Photo/ Abed Khaled

Il punto alle 20:30 • Nel pomeriggio Israele ha cominciato a intensificare gli attacchi e i bombardamenti contro la Striscia di Gaza, anche via mare. In serata il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha annunciato che l’esercito espanderà le proprie operazioni militari contro la Striscia. Non ha annunciato esplicitamente un’invasione di terra, né ha specificato se altre forze israeliane siano già entrate nel territorio. I nuovi attacchi sembrano aver interrotto le linee telefoniche e Internet. • L'esercito israeliano ha detto di ritenere che la principale base operativa di Hamas si trovi sotto l’ospedale al Shifa, a Gaza, che servirebbe come uno «scudo umano per i leader dell’organizzazione terroristica», cosa che Hamas nega. • Due razzi delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno causato esplosioni a Tel Aviv. Uno ha colpito un edificio residenziale, ferendo tre persone, di cui due in modo lieve. • È stato permesso l'ingresso di altri 10 camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, l'unico passaggio di terra attivo tra la Striscia e l'esterno, al confine con l'Egitto. Gli aiuti sono comunque molto pochi per le necessità della popolazione: secondo Cindy McCain, direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (WFP), l’agenzia dell’ONU che si occupa di promuovere la sicurezza alimentare nel mondo, insufficienti «per poter dar da mangiare alle persone e assicurarsi che non muoiano di fame, che è quello che sta succedendo». • Oggi sono entrati nella Striscia di Gaza uno specialista in bonifiche belliche e una squadra di chirurghi di guerra: è la prima volta che una équipe medica è autorizzata a entrare nella Striscia dall'inizio dell'“assedio totale” da parte di Israele. • L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) sta finendo le scorte con cui garantisce un minimo di sostentamento alla popolazione e in particolare il carburante, che Israele continua a rifiutarsi di far entrare nella Striscia, temendo che Hamas possa appropriarsene e usarlo per scopi militari. Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'agenzia, ha detto di non essere certo su quanto potranno ancora durare le scorte, ma «certamente non più di qualche giorno». • Secondo l'esercito israeliano le persone prese in ostaggio da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre sarebbero 229, cinque in più rispetto alle 224 comunicate ieri.

Carri armati israeliani diretti verso la Striscia di Gaza Israeli Defense Forces via AP

Israele ha annunciato che espanderà le operazioni militari nella Striscia di Gaza Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha annunciato che questa sera l’esercito israeliano «espanderà le operazioni via terra» nella Striscia di Gaza. In un messaggio trasmesso in televisione, Hagari ha detto che gli ultimi attacchi israeliani sono rivolti sia ai tunnel di Hamas che verso altri obiettivi, e ha raccomandato ai residenti della città di Gaza di spostarsi verso sud. Poche ore fa in una conferenza stampa Hagari aveva detto che secondo Israele la principale base operativa di Hamas si troverebbe sotto l’ospedale al Shifa, che è il più grande all'interno della Striscia e si trova appunto a Gaza. Nel suo nuovo messaggio ha aggiunto che altre basi di Hamas si nasconderebbero sotto ad altri ospedali della Striscia, senza specificare quali. Nel frattempo le brigate al Qassam, il braccio militare di Hamas, hanno detto di aver lanciato razzi verso Tel Aviv e verso altre aree di Israele in risposta ai nuovi attacchi.

La Mezzaluna Rossa palestinese, l’equivalente della Croce Rossa per i paesi islamici, ha detto di aver perso tutti i contatti con il proprio personale nella Striscia di Gaza per via dei nuovi attacchi israeliani. Due tra le principali compagnie telefoniche palestinesi, Jawwal e Paltel, hanno fatto sapere che sia le loro linee telefoniche fisse che quelle Internet non sono operative.

Al Jazeera scrive che al momento sta facendo fatica a mettersi in contatto con i propri corrispondenti nella Striscia di Gaza a causa dei nuovi attacchi da parte di Israele, che stanno compromettendo le linee di comunicazione. L'osservatorio indipendente NetBlocks, un’organizzazione non profit che si occupa di verificare l'accesso a Internet e la censura online, ha confermato che i dati in tempo reale mostrano «un crollo della connettività» su tutto il territorio.

Alcuni video dei bombardamenti israeliani nel nord della Striscia di Gaza

Israele ha intensificato gli attacchi sulla Striscia Nell'ultima ora sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani nel nord della Striscia di Gaza. Nel frattempo, le Forze di difesa di Israele hanno detto di aver mobilitato venerdì mattina i propri aerei da combattimento citando una presunta «minaccia aerea» sul mar Rosso. L'aeronautica militare israeliana ha detto di aver intercettato gli «obiettivi ostili», che stando a quanto riferisce non sarebbero entrati nello spazio aereo del paese.

Il ruolo dell’Iran nella guerra in corso tra Israele e Hamas è una questione molto discussa e importante. L’Iran sostiene, arma e in parte controlla una serie di milizie e di gruppi armati in numerosi paesi in tutto il Medio Oriente, tra cui Libano, Siria, Iraq e Yemen: tra queste milizie c’è anche Hamas. Il regime iraniano definisce questo insieme di milizie fedeli come il «fronte della resistenza», o l’«asse della resistenza», dove la resistenza è nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, i due storici nemici dell’Iran. Dal giorno dell’attacco di Hamas, tutti questi gruppi hanno aumentato le proprie attività, e hanno organizzato piccoli attacchi o assalti nei confronti di strutture militari israeliane o statunitensi.

Come ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, lo scopo di questi attacchi è dimostrare che l’Iran e i suoi alleati sono pronti a «espandere i fronti di guerra» contro Israele. «Il fronte della resistenza è capace di condurre una guerra di lungo periodo contro il nemico», cioè Israele. Quella del ministro non è una dichiarazione di guerra, ma sembra piuttosto una minaccia. Ne parliamo meglio qui.

Quindici dipendenti delle Nazioni Unite sono stati uccisi a Gaza in una notte Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha detto che quindici membri dello staff dell'organizzazione sono stati uccisi dai bombardamenti la scorsa notte: in totale i dipendenti palestinesi dell'UNRWA morti dall'inizio della guerra sono 53.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è stata istituita nel 1948 ed è operativa dal 1950: da allora non è mai stata trovata una soluzione definitiva per i profughi palestinesi, per cui l'agenzia ha continuato a operare ininterrottamente fino a oggi, occupandosi di varie generazioni di palestinesi. L'UNRWA ha molte strutture nella Striscia di Gaza, soprattutto scuole, e in questo momento è l'organizzazione che sta facendo di più per i palestinesi, a partire dal fatto di dar loro un posto dove stare: nella Striscia di Gaza ci sono 1,4 milioni di persone sfollate (su 2,3 di abitanti complessivi) per via degli attacchi israeliani, e 640mila di queste si sono rifugiate in strutture dell'UNRWA. Oggi complessivamente 5,9 milioni di palestinesi possono essere considerati rifugiati e quindi accedere ai servizi dell'Agenzia.



Alcuni soccorritori estraggono un uomo ferito dalle macerie di un edificio bombardato a Gaza AP Photo/ Abed Khaled

Gli Stati Uniti hanno approvato nuove sanzioni per i finanziatori di Hamas Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Hamas e dei suoi finanziatori, dopo che il Dipartimento del Tesoro aveva inviato alcuni suoi rappresentanti in Medio Oriente ed Europa per provare a studiare nuove misure che fossero meno aggirabili delle precedenti. Le sanzioni annunciate riguardano aziende e privati, fra cui Khaled Qaddoumi, un cittadino giordano che vive a Teheran ed è considerato uno degli intermediari fra l'Iran e Hamas. Altre colpiranno membri di Hezbollah, del Jihad Islamico palestinese e dell'esercito iraniano che si ritiene abbiano avuto un ruolo nell'addestramento dei miliziani di Hamas. Gli Stati Uniti stimano che Hamas controlli fondi equivalenti a circa 500 milioni di dollari: le sanzioni provano a congelarli e a renderli inutilizzabili nei circuiti finanziari occidentali.



Israele dice che la principale base operativa di Hamas si trova sotto l’ospedale al Shifa, a Gaza Venerdì in una conferenza stampa uno dei portavoce delle Forze di difesa israeliane ha detto che la principale base operativa di Hamas si troverebbe sotto l’ospedale al Shifa, che è il più grande all'interno della Striscia e si trova nella città di Gaza. Secondo Daniel Hagari, il portavoce, sarebbe da lì che vengono coordinati i movimenti dei miliziani del gruppo e i lanci di razzi rivolti a Israele. In base alle ricostruzioni delle Forze di difesa israeliane, i membri di Hamas riuscirebbero ad accedere alla base attraverso la fitta rete di tunnel sotterranei presenti nella Striscia, ma ci potrebbero arrivare anche da uno dei reparti dell’ospedale. A detta di Hagari, «i 1.500 letti e i 4mila membri del personale dell’ospedale formano ‘uno scudo umano’ per i leader dell’organizzazione terroristica». Hagari ha aggiunto che l’esercito israeliano ha «prove concrete» per dire che dopo i massacri del 7 ottobre «centinaia di terroristi si erano riversati nell’ospedale per nascondercisi».

Persone osservano il cratere prodotto da un bombardamento a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza AP Photo/ Ali Mahmoud

Secondo Cindy McCain, direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (WFP), l’agenzia dell’ONU che si occupa di promuovere la sicurezza alimentare nel mondo, la consegna di cibo e aiuti diretti verso la Striscia di Gaza è ritardata da una burocrazia che ha definito «insensata».

In un’intervista data a Reuters, McCain ha detto che i controlli al varco di Rafah, per quanto necessari per evitare il contrabbando di armi e munizioni, sono troppo rigidi. A suo dire c’è la necessità urgente di «accedere in maniera sicura e illimitata a Gaza per poter dar da mangiare alle persone e assicurarsi che non muoiano di fame, che è quello che sta succedendo». Il WFP è finanziato attraverso donazioni volontarie di governi e privati. Tra le altre cose si preoccupa di garantire che non ci siano intere popolazioni a soffrire la fame a causa di conflitti o crisi di altro tipo, e che la mancanza di cibo non venga usata come arma di guerra. Nel frattempo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) dice che le scorte con cui garantisce un minimo di sostentamento alla popolazione stanno finendo.

Una squadra di chirurghi è entrata a Gaza Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha annunciato che oggi sono entrati nella Striscia di Gaza uno specialista in bonifiche belliche e una squadra di chirurghi di guerra: è la prima volta che una équipe medica è autorizzata a entrare nella Striscia dall'inizio dell'“assedio totale” da parte di Israele. La Croce Rossa ha definito l'arrivo dei medici un «piccolo sollievo» per provare ad alleviare «la pressione estrema» che pesa su dottori e infermieri di Gaza. Attraverso il varco di Rafah, frontiera fra l'Egitto e la Striscia di Gaza, sono entrati insieme ai medici anche dieci camion di aiuti della Croce Rossa Internazionale, con cibo e materiale medico. Altri sei camion sono arrivati dalla Mezzaluna Rossa egiziana.



Israele ha fatto un'altra incursione nella Striscia, ma dal mare L'esercito israeliano ha pubblicato il video di un'incursione nel sud della Striscia di Gaza fatta nella notte tra giovedì e venerdì: a differenza delle altre finora comunicate, in questo caso le forze israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza dal mare con una loro flotta. L'esercito israeliano dice che nell'incursione sono state distrutte infrastrutture di Hamas in un complesso usato dal gruppo per operazioni navali.

Due razzi di Hamas hanno colpito Tel Aviv Due razzi delle brigate al Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno causato esplosioni a Tel Aviv. Uno ha colpito un edificio residenziale, ferendo tre persone, di cui due in modo lieve. L'altro è atterrato in un parco senza causare feriti né fare grossi danni. Non è frequente che i razzi lanciati da Hamas arrivino a destinazione, soprattutto sulle grandi città come Tel Avevi: il sistema antimissilistico di Israele, il cosiddetto Iron Dome, è molto efficace e assai più sofisticato dei razzi di Hamas, e quasi sempre riesce a intercettarli e distruggerli. Secondo il canale israeliano Channel 12 oltre ai due razzi atterrati ne sarebbero stati lanciati verso Tel Aviv almeno altri 8, tutti intercettati.

I resti di una moschea distrutta da un bombardamento israeliano nella città di Gaza. AP Photo/Abed Khaled

Vivere a Gaza è sempre stato difficile Anche prima dei bombardamenti israeliani di queste settimane la vita degli abitanti della Striscia di Gaza era molto complicata, e condizionata dal rigido embargo imposto dall'Egitto e soprattutto da Israele. Dal 2007 le forniture di tutti i beni non prodotti internamente a Gaza – tra cui il carburante, l’acqua potabile, l’energia elettrica e le medicine – dipendono da Egitto e Israele. Ne avevamo parlato qui:

Altri 10 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza, insieme a 10 medici È stato permesso l'ingresso di altri 10 camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dal varco di Rafah, l'unico passaggio di terra attivo tra la Striscia e l'esterno, al confine con l'Egitto. I camion contenevano acqua, cibo e medicine, ma ancora una volta non il carburante, la cui mancanza sta facendo chiudere molti ospedali e privando la popolazione di quasi tutti i servizi di base. Con questi 10 i camion di aiuti umanitari entrati nella Striscia sono 84, comunque molto pochi per le necessità della popolazione: secondo le Nazioni Unite ne servirebbero almeno 100 al giorno. L'agenzia di stampa Reuters ha riferito che insieme ai 10 camion sono entrati anche 10 medici stranieri, citando come fonte un funzionario di frontiera palestinese.

Il video del portavoce di Hamas che interrompe l'intervista con la BBC Ieri Ghazi Hamad, portavoce di Hamas, è stato intervistato dal giornalista della BBC Hugo Bachega a Beirut, in Libano. L'intervista è durata meno del previsto: Hamad l'ha interrotta quando il giornalista gli ha chiesto come giustificasse le brutali uccisioni da parte di Hamas di moltissimi civili israeliani nelle proprie case. Prima di andarsene, Hamad stava sostenendo che negli attacchi del 7 ottobre non ci fosse «alcun ordine di uccidere civili». Bachega allora gli aveva fatto notare che quella che lui chiamava «operazione militare» aveva avuto come risultato l'uccisione di centinaia di civili, e Hamad aveva risposto: «Sì, perché [quella degli attacchi] è un'area molto vasta, c'erano molte persone, ci sono stati degli scontri». «Non c'è stato alcuno scontro, avete invaso delle case», gli aveva risposto Bachega, e Hamad aveva ripetuto che non c'era alcuna «intenzione o decisione» di uccidere civili. A quel punto Bachega gli ha chiesto come giustificasse il fatto di «uccidere persone mentre dormono»: Hamad si è tolto il microfono molto scocciato, dicendo di voler interrompere l'intervista.

Un soldato israeliano in una casa distrutta dai miliziani di Hamas nel kibbutz Be'eri, uno di quelli in cui si sono concentrate le maggiori violenze durante gli attacchi del 7 ottobre. EPA/ABIR SULTAN

Il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per i territori palestinesi, Richard Peeperkorn, ha detto che sotto le macerie dei palazzi di Gaza bombardati da Israele ci sarebbero più di mille corpi non ancora identificati di palestinesi uccisi. Il numero complessivo delle persone uccise, quindi, sarebbe significativamente più alto degli oltre 7mila dichiarati dal governo della Striscia di Gaza (controllato da Hamas). Peeperkorn non ha specificato la fonte di questa informazione, ma ha detto solo che è una stima ricevuta dall'OMS. È comunque verosimile, dal momento che nella Striscia ci sono decine di migliaia di palazzi distrutti o molto danneggiati.

Le Nazioni Unite dicono che le loro scorte a Gaza basteranno ancora per «non più di qualche giorno» Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle condizioni umanitarie disastrose a cui è sottoposta la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, dei rischi che questa situazione comporta e delle difficoltà dell'UNRWA a proseguire il suo lavoro. Lazzarini ha detto che l'UNRWA sta finendo le scorte con cui garantisce un minimo di sostentamento alla popolazione, in particolare il carburante che Israele continua a rifiutarsi di far entrare nella Striscia, temendo che Hamas possa appropriarsene e usarlo per scopi militari. Ha detto di non essere certo su quanto potranno ancora durare le scorte, ma «certamente non più di qualche giorno». Nei giorni scorsi Israele aveva accusato Hamas di possedere 500mila litri di carburante ma di non volerlo dare alla popolazione locale per perseguire i propri scopi. Lazzarini ha detto di non sapere cos'abbia Hamas nella Striscia di Gaza, ma ha smentito la notizia secondo cui avrebbe rubato del carburante da una sede delle Nazioni Unite. L'UNRWA ha molte strutture nella Striscia di Gaza, soprattutto scuole, e lavora da anni sul territorio per migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese locale e garantirle aiuti internazionali. In questo momento è l'organizzazione che sta facendo di più per i palestinesi, a partire dal fatto di dar loro un posto dove stare: nella Striscia di Gaza ci sono 1,4 milioni di persone sfollate (su 2,3 di abitanti complessivi) per via degli attacchi israeliani, e 640mila di queste si sono rifugiate in strutture dell'UNRWA.

Un grafico del Post che tiene traccia delle persone uccise nelle violenze dovute al conflitto israelo-palestinese, dal 2010 a oggi:

Ci si può fidare del numero dei morti diffuso dal ministero della Salute della Striscia? Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, che è gestito da Hamas, ha reso pubblico giovedì un lungo elenco di 6.747 persone dicendo che sono state uccise nei bombardamenti israeliani. La lista include il nome, il numero di documento d’identità e il genere di ciascuna persona uccisa. Dall’elenco, sempre secondo Hamas, sono stati esclusi i nomi di 281 persone i cui corpi non hanno potuto essere riconosciuti, cosa che porterebbe il conteggio totale dei morti a 7.028. Hamas non ha detto la ragione per cui ha diffuso la lista, ma poche ore prima il presidente statunitense Joe Biden aveva detto di «non avere fiducia nei numeri [dei morti] che i palestinesi stanno usando», pur senza negare che le persone uccise a Gaza fossero comunque moltissime. Il numero dei morti palestinesi fornito dal ministero della Salute di Gaza non può essere verificato in maniera indipendente, ma è comunque usato da tutti i media internazionali, con qualche cautela. È un numero che è generalmente considerato abbastanza affidabile, perché nelle guerre passate è sempre stato molto vicino ai conteggi realizzati in maniera indipendente. Ci sono comunque alcune considerazioni da fare, ne abbiamo scritto più estesamente qui:

Palestinesi tra le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. AP Photo/Mohammed Dahman

Secondo Israele il missile caduto in Egitto sarebbe stato lanciato dallo Yemen Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha parlato anche del missile che questa notte ha colpito la città egiziana di Taba, sul Mar Rosso: secondo l'esercito israeliano potrebbe anche essere stato un drone e sarebbe stato lanciato dallo Yemen. Nello Yemen è attivo il gruppo armato sciita degli Huthi: da alcuni giorni si parla di un loro possibile coinvolgimento nella guerra, per quanto minore, dopo che gli Stati Uniti avevano abbattuto un missile proveniente dallo Yemen che andava verso Israele. Gli Huthi sono sostenuti dall'Iran e alleati di Hamas. Secondo due fonti di sicurezza egiziane con cui ha parlato Reuters, un altro missile sarebbe caduto senza colpire nessuno né fare danni a Nuweiba, altra località turistica egiziana sul Mar Rosso, a una settantina di chilometri da Taba.

Secondo l'esercito israeliano le persone prese in ostaggio da Hamas sono 229 Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha aggiornato il numero delle persone che si ritiene siano state prese in ostaggio da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre: sarebbero 229, cinque in più rispetto alle 224 comunicate ieri. Il numero continua a essere aggiornato perché l'esercito israeliano sta ancora cercando i corpi di persone che risultano disperse dal 7 ottobre e raccogliendo informazioni sugli ostaggi. Al momento comunque non è possibile sapere quante persone siano realmente detenute da Hamas: ieri per esempio il gruppo armato palestinese ha detto che in queste settimane circa 50 ostaggi sarebbero stati uccisi dai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza.

Hamas dice che non può liberare gli ostaggi senza un cessate il fuoco Un funzionario di Hamas, Abu Hamid, ha detto al quotidiano russo Kommersant che Hamas non potrà liberare gli ostaggi che ha portato nella Striscia di Gaza finché non sarà concordato un cessate il fuoco. Hamid ha detto che gli ostaggi sono decine e in posti diversi, e che è necessario del tempo per trovarli e poi radunarli per un'eventuale liberazione. Sono operazioni che secondo Hamid richiedono di poter agire in un ambiente tranquillo, per questo sarebbe necessario un cessate il fuoco. Ieri una delegazione di Hamas è arrivata in visita a Mosca, in Russia: non sono stati forniti dettagli dell'incontro, ma da giorni la Russia sta provando ad accreditarsi come possibile intermediario fra Hamas e Israele, visti i suoi legami con tutti i principali paesi mediorientali. È molto probabile che l'intervista di Abu Hamid al quotidiano russo sia legata a questo contesto. Israele ha chiesto alla Russia di espellere la delegazione di Hamas e ha definito «deplorevole» l'invito. Israele stima che 229 persone siano state prese in ostaggio da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre scorso. Ieri Hamas aveva detto che circa 50 ostaggi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza seguiti agli attacchi del 7 ottobre. Al momento non è possibile capire quante persone siano realmente detenute da Hamas.

Le strade della città di Gaza, 26 ottobre. EPA/MOHAMMED SABER

Un missile ha colpito una città egiziana sul Mar Rosso, non si sa chi lo abbia lanciato La televisione egiziana Al Qahera ha riferito che nella notte un missile ha colpito un deposito di ambulanze e un edificio residenziale per personale ospedaliero nella città di Taba, una località turistica sul Mar Rosso molto vicina al confine con Israele. Sei persone sono state ferite ma sono in buone condizioni. Al Qahera non ha specificato chi abbia lanciato il missile, ma ha detto che secondo alcune sue fonti sarebbe legato agli attacchi reciproci tra Hamas e Israele. Negli scorsi giorni un missile di Hamas aveva colpito la zona della città di Eilat, altra località sul Mar Rosso molto vicina a Taba, ma sul lato israeliano. Taba è a circa 220 chilometri dalla Striscia di Gaza.

Israele ha fatto altre incursioni nella Striscia L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver fatto un'ulteriore incursione all'interno della Striscia di Gaza durante la notte, la terza in un giorno. Nelle incursioni l'esercito dice di aver colpito «decine di obiettivi» legati ad Hamas, compresi siti da cui vengono lanciati missili anticarro, centri di comando e controllo militare e miliziani di Hamas.

Biden aveva avvertito l'Iran di non colpire gli Stati Uniti, dice la Casa Bianca Alcune ore prima degli attacchi statunitensi in Siria, un portavoce della Casa Bianca aveva fatto sapere che negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva messo in guardia l'Iran dal colpire il personale statunitense in Medio Oriente. In una circostanza piuttosto insolita, Biden avrebbe inviato un messaggio direttamente alla Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei, la più importante figura politica e religiosa del paese.

Quali sono gli attacchi «sostenuti dall'Iran» a cui gli Stati Uniti hanno risposto Gli Stati Uniti hanno detto di aver attaccato due depositi iraniani in Siria come «risposta a una serie di attacchi in corso e per lo più falliti contro il personale statunitense in Iraq e Siria». Questi attacchi sarebbero stati compiuti da «gruppi armati sostenuti dall'Iran a partire dal 17 ottobre». Non è del tutto chiaro quanti attacchi ci siano stati in questi dieci giorni, anche perché molti sono falliti. Gli Stati Uniti hanno però fatto sapere che uno degli attacchi avrebbe indirettamente causato la morte di un contractor statunitense, cioè un soldato che lavora a pagamento in zone di guerra: avrebbe avuto un «problema cardiaco» mentre si riparava dagli attacchi in un rifugio. Altri 21 soldati statunitensi hanno subìto ferite minori. Gli Stati Uniti hanno circa 900 soldati in Siria e 2.500 in Iraq. Giovedì il governo ha fatto sapere che avrebbe inviato altri 900 soldati nella zona.

Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani in Siria Nella notte gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver attaccato due strutture militari legate all'Iran e a gruppi armati affiliati all'Iran nell'est della Siria. In un comunicato il governo statunitense ha detto di averlo fatto in risposta ai recenti attacchi contro le forze dell'esercito americano in Iraq e Siria e per proteggere i propri militari. Gli obiettivi colpiti sono due depositi di armi e munizioni che secondo gli Stati Uniti sarebbero usati dall'Iran. Il segretario della Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha specificato che gli attacchi aerei americani in Siria sono «separati e distinti dal conflitto in corso tra Israele e Hamas, e non costituiscono un cambiamento nel nostro modo di procedere». Gli Stati Uniti sono alleati di Israele e dall'inizio della guerra lo hanno sostenuto con armi e aiuti economici. L'Iran è uno stretto alleato di Hamas, che sostiene in vari modi, anche se un suo presunto coinvolgimento negli attacchi compiuti da Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre è dibattuto e ancora poco chiaro. In queste settimane gli Stati Uniti hanno spostato nel mar Mediterraneo due navi portaerei con l'intento esplicito di disincentivare altri paesi dall'entrare nella guerra tra Israele e Hamas, con particolare riferimento proprio all'Iran. «Questi attacchi compiuti dall'Iran contro le forze statunitensi sono inaccettabili e devono fermarsi», ha detto Austin. «L'Iran vuole nascondersi e negare il proprio ruolo in questi attacchi contro il nostro esercito. Non glielo lasceremo fare», ha detto Austin.



Il punto della situazione a mezzanotte - Dopo una riunione durata diverse ore, il Consiglio Europeo ha diffuso un comunicato in cui chiede, tra le altre cose, l'attivazione di «corridoi e pause umanitarie» nella Striscia di Gaza, per permettere l'evacuazione dei civili e l'entrata degli aiuti umanitari. - Dal 21 ottobre a oggi sono entrati nella Striscia 74 camion con aiuti umanitari di vario tipo, tra cui cibo e medicinali. Continua però a mancare il carburante: le Nazioni Unite dicono che se non arrivano rifornimenti molte strutture, tra cui gli ospedali, saranno costrette a chiudere nel corso dei prossimi giorni. - Non sappiamo ancora molto sull'invasione di terra della Striscia di Gaza da parte di Israele. Vari rappresentanti del governo e delle forze armate israeliane dicono che l'esercito si sta preparando all'operazione, ma non è chiaro quando questa inizierà. Intanto l'esercito israeliano ha detto di aver fatto, nella notte tra mercoledì e giovedì, alcune «incursioni mirate» con i carri armati nel nord della Striscia di Gaza. - Una delegazione di Hamas è andata in visita a Mosca, in Russia. Intanto nel paese era presente anche il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Baghiri Kani. - Negli ultimi giorni alcune basi militari statunitensi in Iraq e in Siria sono state colpite da attacchi con droni o razzi compiuti da alcune milizie affiliate all'Iran: gli Stati Uniti stanno rafforzando i sistemi di difesa delle proprie basi in Medio Oriente.

Ci sono alcuni problemi con gli account social che sostengono i palestinesi Meta, l'azienda proprietaria tra le altre cose di Instagram, WhatsApp e Facebook, ha detto di aver bloccato alcuni account social che pubblicavano contenuti sulla situazione nella Striscia di Gaza, esprimendo sostegno per la popolazione palestinese, perché considerati a rischio di attacchi informatici. L'azienda ha detto di aver provato a contattare gli amministratori degli account coinvolti per cercare di risolvere il problema. Tra gli account temporaneamente bloccati c'è anche Eye on Palestine ("occhio sulla Palestina"), che aveva più di 6 milioni di follower su Instagram e pubblicava molti contenuti dalla Striscia di Gaza, tra cui video e foto di persone ferite. Non è chiaro da chi fosse gestito l'account, che è ancora disponibile su Telegram. Molti utenti si sono lamentati sui social, sostenendo che il blocco sia un tentativo di Meta per oscurare contenuti a favore dei palestinesi. Meta però ha chiarito in un comunicato che la decisione è stata presa esclusivamente per ragioni di sicurezza informatica. Da settimane moltissimi utenti, soprattutto tra attivisti, giornalisti e altre persone che stanno seguendo la guerra nella Striscia di Gaza, segnalano che i loro post e le loro Storie su Instagram che parlano delle condizioni di estrema difficoltà in cui vivono le persone nei territori palestinesi o che esprimono vicinanza alla causa palestinese ottengono un numero di visualizzazioni e interazioni molto inferiore a quello riservato agli altri loro contenuti. Per questo sospettano che dietro ci sia quello che, tecnicamente, viene chiamato “shadow ban”, una pratica di cui si conoscono solo in parte i dettagli, e comune a tutti i maggiori social network. Ne abbiamo parlato qui:

Il Consiglio Europeo ha chiesto che siano attivati «corridoi e pause umanitarie» nella Striscia di Gaza I 27 capi di Stato e di governo dell'Unione Europea hanno trovato un compromesso riguardo alle richieste da formulare in merito alla situazione nella Striscia di Gaza. Dopo una riunione durata diverse ore, il Consiglio Europeo ha diffuso un comunicato in cui ha condannato nuovamente il feroce attacco compiuto da Hamas contro Israele il 7 ottobre, ha appoggiato il diritto di Israele a difendersi «nel rispetto delle leggi internazionali e del diritto internazionale umanitario», ha chiesto il rilascio degli ostaggi e ha ribadito l'importanza di proteggere i civili. Soprattutto, il Consiglio ha chiesto che siano attivati «corridoi umanitari e pause per ragioni umanitarie» nella Striscia, in modo da permettere l'evacuazione dei civili e l'ingresso degli aiuti. Secondo numerose indiscrezioni pubblicate da vari giornali internazionali, negli ultimi giorni ci sono state grosse discussioni in merito al contenuto della dichiarazione. I membri del Consiglio Europeo si sono divisi soprattutto sulla possibilità di usare l'espressione «pausa umanitaria», al singolare, oppure «pause umanitarie», al plurale. Le due formulazioni hanno infatti sfumature di significato diverse, come abbiamo spiegato in questo articolo:

Le proteste a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi Nel pomeriggio i familiari delle persone prese in ostaggio da Hamas hanno organizzato una protesta davanti al ministero della Difesa a Tel Aviv, in Israele, per chiedere al governo di intensificare gli sforzi per ottenere il loro rilascio. I manifestanti avevano vari cartelli con i nomi e le foto degli ostaggi, e hanno cantato: «Riportateci i nostri fratelli. Riportateci i nostri bambini». Secondo l'esercito israeliano le persone prese in ostaggio dai miliziani di Hamas nell'attacco del 7 ottobre sono 224. Finora sono stati liberati in tutto quattro ostaggi, con trattative diplomatiche mediate dal Qatar di cui però si sa ancora molto poco. Amir Levy/Getty Images Amir Levy/Getty Images

Una milizia sostenuta dall'Iran ha rivendicato un attacco compiuto con due droni su una base militare statunitense nel nord dell'Iraq. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha detto che nessun operatore è stato ucciso, e che la struttura ha subito solo danni minori. Negli ultimi giorni ci sono stati almeno 12 attacchi con droni o razzi su basi militari statunitensi in Iraq e Siria, che secondo il Dipartimenti della Difesa sarebbero stati compiuti da milizie affiliate all'Iran. 21 operatori (tra soldati e altre persone che lavorano nelle basi militari) sono stati feriti. Un portavoce del governo ha fatto sapere che gli Stati Uniti risponderanno agli attacchi «nel momento e nel modo di nostra scelta».

L'intervista della BBC con un portavoce di Hamas Il giornalista della BBC Hugo Bachega ha intervistato Ghazi Hamad, un membro di Hamas e portavoce del gruppo. L'intervista si è svolta a Beirut, in Libano, ma è durata meno del previsto dato che a un certo punto Hamad si è tolto il microfono infastidito dalle domande di Bachega. Hamad ha detto più volte che durante l'attacco compiuto contro Israele il 7 ottobre il gruppo radicale non aveva intenzione di uccidere persone civili, ma è successo perché l'area di Israele raggiunta da Hamas «era molto vasta, c'erano molte persone e ci sono stati scontri». Bachega gli ha però fatto notare che i miliziani di Hamas sono entrati intenzionalmente in molte case, uccidendo intere famiglie. Hamad, visibilmente irritato, si è tolto il microfono e ha detto più volte: «Voglio interrompere l'intervista». Il video dell'intervista si può guardare qui.

La parte est della città di Gaza dopo un bombardamento AP Photo/Abed Khaled

Il documento di 212 pagine diffuso da Hamas Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha diffuso un documento di 212 pagine che indicherebbe i nomi e l'età di oltre 7mila persone palestinesi uccise nella Striscia di Gaza a partire dallo scorso 7 ottobre. Tra queste, 2.665 sono minorenni. La BBC ha detto che nel documento ci sono i nomi di 6.747 persone, e informazioni su altre 281 persone uccise ma non identificate. Secondo quanto dichiarato nel documento il numero di persone uccise è cresciuto notevolmente di giorno in giorno, passando da 256 il 7 ottobre a 481 il 25 ottobre. In tre diverse giornate le persone uccise sarebbero state più di 600. Sono informazioni al momento non confermate, e il documento è certamente da prendere con cautela dato che già in passato Hamas aveva diffuso informazioni poco accurate rispetto alle persone uccise nel conflitto in corso contro Israele. Mercoledì il presidente statunitense Joe Biden aveva detto di non avere particolare fiducia nei numeri diffusi da Hamas.

Il ministro degli Esteri iraniano dice che gli Stati Uniti «non saranno risparmiati» Intervenendo durante una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha detto che l'Iran «non guarda in modo favorevole a un allargamento del conflitto» tra Israele e Hamas in altre zone del Medio Oriente, ma ha aggiunto che se gli attacchi nella Striscia di Gaza dovessero continuare gli Stati Uniti «non saranno risparmiati». Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno fatto sapere che alcuni gruppi militari affiliati all'Iran hanno colpito con droni o razzi varie basi militari statunitensi in Iraq e in Siria. Un portavoce del dipartimento della Difesa ha detto che gli Stati Uniti non sono certi che gli attacchi siano stati ordinati direttamente dall'Iran, ma che il paese li ha incoraggiati, o comunque non si è mosso per impedirli. Per questo gli Stati Uniti si stanno muovendo per rafforzare i sistemi di difesa in molte delle proprie basi attive nella regione, per esempio in Arabia Saudita, Kuwait, Giordania, Iraq, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Le forze armate israeliane hanno detto di aver ucciso con un attacco aereo Shadi Barud, un esponente dell'intelligence di Hamas che avrebbe collaborato anche alla pianificazione dell'attacco del 7 ottobre.

La nave francese Tonnerre è in viaggio verso Gaza L'esercito francese ha confermato l'inizio di una «missione operativa di aiuto internazionale» che prevede l'invio della nave ospedale e porta-elicotteri Tonnerre in direzione di Gaza. La nave è partita mercoledì, subito dopo l'annuncio dell'operazione da parte del presidente Emmanuel Macron durante la sua visita al Cairo. Macron e i vertici dell'esercito hanno insistito sulla funzione «umanitaria» dell'operazione: la nave ha due sale operatorie, una sala di radiologia e 69 posti letto. Ma Tonnerre può anche ospitare una quindicina di elicotteri da guerra, altri mezzi militari e fino a 900 soldati.



Anche gli stranieri sono ancora bloccati a Gaza All'interno della Striscia di Gaza ci sono anche fra 1500 e 2000 persone straniere, che sono bloccate da più di due settimane. Sabato 14 ottobre era stato annunciato un accordo fra Israele, Egitto e Stati Uniti per garantirne l'evacuazione attraverso il varco di Rafah, la frontiera fra la Striscia e l'Egitto dove negli ultimi giorni passano i pochi camion di aiuti autorizzati. A quell'annuncio non è stato dato seguito, e a nessuno degli stranieri, che sono per la quasi totalità palestinesi in possesso di un doppio passaporto, è stato permesso di uscire. Come scrive fra gli altri ABC, alle iniziali resistenze dell'Egitto si sarebbe aggiunta la netta contrarietà di Hamas, che avrebbe bloccato ogni uscita di cittadini stranieri. Molti di questi erano andati già subito dopo lo scoppio della crisi nelle zone vicine al varco di Rafah, ma sono bloccati lì da giorni senza informazioni certe. Nel complesso resterebbero nella Striscia di Gaza fra le 400 e le 600 persone in possesso della cittadinanza americana. Ma anche l'Ucraina, attraverso il proprio ministero degli Esteri, ha comunicato al Washington Post che i cittadini ucraini a Gaza sono molti: 357.



Il luogo di un bombardamento israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia (AP Photo/Mohammed Dahman)

La brigata Izz ad Din al Qassam, ala militare di Hamas, ha comunicato attraverso il suo canale Telegram che circa una cinquantina delle persone prese in ostaggio il 7 ottobre e portate nella Striscia di Gaza sarebbe morta in seguito ai bombardamenti israeliani. L'informazione non è verificabile e va ovviamente presa con molta cautela: la questione degli ostaggi è il principale strumento di pressione a disposizione di Hamas nei confronti di Israele e non esistono certezze sul reale numero degli ostaggi e sulle loro condizioni. Le ultime stime dell'esercito israeliano parlano di 224 ostaggi.



Una delegazione di Hamas è in Russia Una delegazione del gruppo radicale Hamas è in visita a Mosca: la conferma è arrivata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che non ha fornito ulteriori dettagli né specificato quali incontri e con quali rappresentanti del governo russo siano in programma. L'agenzia di stato russa Ria Novosti ha segnalato la presenza nella delegazione di Mousa Abu Marzouk, ex vicepresidente del politburo di Hamas, un consiglio di 15 membri di cui fanno parte soltanto figure politiche. Da alcuni giorni la Russia sta provando ad accreditarsi come possibile intermediario fra Hamas e Israele, puntando sui forti legami non solo con entrambe le parti in causa, ma anche con l'Iran e l'Autorità palestinese. La stessa portavoce del ministero ha inoltre confermato che anche il vice ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani è in visita in Russia. Baghiri Kani è il capo dei negoziatori riguardo al programma nucleare e avrebbe sostenuto solo un incontro separato con il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin.

Le sepolture di massa a Gaza In base ai numeri comunicati dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, i palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani sarebbero più di 500 solo nelle ultime 24 ore e oltre 7mila dal 7 ottobre. Con un numero così alto di cadaveri, spesso in condizioni che rendono difficile l'identificazione, nella Striscia di Gaza si sta procedendo con sepolture di massa in fosse comuni per i morti non identificati. Le sepolture di massa in questa particolare situazione sono state autorizzate dalle autorità religiose della Striscia: prima della sepoltura i medici fotografano i corpi e prelevano campioni di sangue, identificandoli con un numero, per permettere un riconoscimento in seguito. Ma molti dei cittadini di Gaza stanno cominciando a cercare soluzioni per evitare il rischio di finire in una fossa comune: ci sono molte testimonianze di persone che hanno cominciato a indossare braccialetti con i propri dati personali. Alcuni genitori scrivono sulle mani dei figli i nomi, in modo che siano riconoscibili nel caso si trovino nel luogo di un bombardamento.



L'Iran ha avuto un ruolo negli attacchi di Hamas del 7 ottobre? Un articolo pubblicato questa mattina sul Wall Street Journal sostiene che nelle settimane precedenti al violentissimo e sorprendente attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele centinaia di miliziani del gruppo abbiano effettuato esercitazioni speciali in Iran. Il Wall Street Journal cita come fonti «persone che hanno familiarità con le informazioni relative all'attacco»: una formulazione piuttosto vaga che non aiuta a chiarire la provenienza della notizia (se per esempio arrivi da Hamas, dall'Iran, o dall'intelligence di qualche altro paese). È comprensibile per via della delicatezza dell'informazione, ma è comunque bene prenderla con qualche cautela: l'intelligence americana per esempio ha detto allo stesso Wall Street Journal di non avere notizie di attività di questo genere. Nello specifico, il Wall Street Journal dice che lo scorso settembre circa 500 miliziani di Hamas e del Jihad Islamico, altro gruppo radicale della Striscia di Gaza alleato di Hamas, avrebbero partecipato a esercitazioni condotte dalle forze al Quds, la temuta unità di élite delle Guardie Rivoluzionarie, il gruppo militare più potente dell'Iran. Sarebbe una notizia importante perché fin dal 7 ottobre era stato ipotizzato che l'Iran potesse avere in qualche modo aiutato Hamas a progettare o realizzare l'attacco: l'Iran è uno stretto alleato di Hamas e anche in queste settimane ha detto di sostenere le sue azioni, pur negando un diretto coinvolgimento. Ieri Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha sostenuto che l'Iran abbia aiutato Hamas prima dell'attacco con soldi, allenamento, armi e condivisione di conoscenze tecnologiche, e che tuttora stia aiutando il gruppo con attività di intelligence. Khaled Meshaal, importante dirigente di Hamas, in un'intervista alla televisione Al Arabiya aveva detto che sia il gruppo radicale libanese Hezbollah che l'Iran sostengono Hamas con «armi, competenza e tecnologia».

L'esercito israeliano dice di aver ucciso Hassan Al Abdullah, importante comandante di Hamas responsabile del sistema per il lancio dei razzi che si trova a nord della città di Khan Yunis.

Un grafico del Post che dà conto delle persone uccise nelle violenze dovute al conflitto israelo-palestinese, dal 2010 a oggi:

Hamas dice che i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza sono più di 7mila Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che il numero di palestinesi uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia è di più di 7mila. In base ai numeri comunicati ieri, significa che nelle ultime 24 ore sarebbero state uccise più di 500 persone. Negli ultimi giorni Hamas ha comunicato un numero piuttosto eccezionale di persone uccise nei bombardamenti israeliani (circa 700 l'altro ieri, circa 700 ieri e circa 500 oggi). È successo in giorni in cui i bombardamenti israeliani si sono effettivamente intensificati: sono perciò numeri verosimili, ma non sono verificabili in modo indipendente (come quasi tutte le informazioni di questo genere che arrivano da Hamas).

Il fumo per i bombardamenti israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza e al confine con l'Egitto, 25 ottobre. AP Photo/Hatem Ali

Gli errori dei giornali nella copertura dell'esplosione all'ospedale di Gaza Lunedì il New York Times ha pubblicato un articolo firmato dalla direzione del quotidiano in cui condivideva alcune riflessioni sulla propria copertura dell’esplosione avvenuta la scorsa settimana nell’ospedale al Ahli, a Gaza, in cui sono state uccise diverse persone. Il New York Times ha raccontato come nelle ore successive all’esplosione abbia fatto alcune scelte sbagliate e come avrebbe dovuto indicare con maggiore chiarezza quali informazioni fossero state verificate, e quali no. Nel giornalismo statunitense e britannico le rettifiche e le ammissioni di errori sono piuttosto frequenti, per via di un’attenzione più sviluppata alla trasparenza nei confronti dei lettori. Ma le ore successive all’esplosione all’ospedale al Ahli, avvenuta martedì scorso, hanno posto problemi su più livelli a tutti i giornali. Molte testate tra martedì e mercoledì della settimana scorsa hanno cambiato più volte titoli e ricostruzioni sulla vicenda, anche per la difficoltà di mettere in ordine i fatti e verificarli. È un problema che ha molto a che fare con le condizioni particolari di questa guerra, e le ammissioni di colpa del New York Times hanno avviato un certo dibattito. Ne abbiamo parlato meglio qui:

Un deposito di aiuti umanitari della Mezzaluna Rossa egiziana (l'equivalente della Croce Rossa) ad Arish, in Egitto, a una cinquantina di chilometri dal confine di Rafah con la Striscia di Gaza. EPA/KHALED ELFIQI

Sono entrati altri 12 camion di aiuti umanitari nella Striscia, ma non comprendono carburante La Mezzaluna Rossa palestinese, l'equivalente locale della Croce Rossa, ha fatto sapere che 12 camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza attraversando il varco di Rafah, l'unico passaggio via terra attivo tra la Striscia e l'esterno, al confine con l'Egitto. I camion contengono cibo, acqua e medicine: non il carburante, che servirebbe per produrre energia elettrica e far funzionare molti servizi indispensabili, compresi gli ospedali. Circa un terzo degli ospedali della Striscia ha già chiuso per via della mancanza di carburante, altri sono in difficoltà e stanno limitando i propri servizi solo alle emergenze. Israele si è opposto all'ingresso di carburante perché teme che Hamas lo usi per scopi militari. Finora sono entrati nella Striscia 74 camion di aiuti umanitari, che sono comunque considerati del tutto insufficienti dalle organizzazioni umanitarie: secondo le Nazioni Unite ne servirebbero cento al giorno.

L'esercito israeliano dice che gli ostaggi presi da Hamas sono 224 Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha aggiornato il numero delle persone che si pensa siano state prese in ostaggio da Hamas: sarebbero 224, sia israeliane che straniere. Hagari ha comunque detto che il numero potrebbe non essere definitivo, dal momento che l'esercito sta continuando a raccogliere informazioni al riguardo. Il numero non tiene in considerazione le quattro donne liberate da Hamas negli scorsi giorni (due statunitensi e due israeliane).

L'esercito israeliano ha pubblicato una registrazione audio di un ufficiale dell'intelligence militare che parla con un uomo di Gaza, in cui quest'ultimo sostiene che Hamas starebbe impedendo alle persone di evacuare dalla parte settentrionale della Striscia di Gaza e persino sparando contro di loro. Nell'audio l'ufficiale dice a un uomo che abita nel nord della Striscia di dirigersi verso Khan Yunis, nel sud, ma l'uomo risponde dicendo che Hamas sta bloccando tutte le strade.

Un soldato israeliano nel kibbutz Nir Yitzhak, uno di quelli attaccati da Hamas il 7 ottobre, che l'esercito sta ancora perlustrando per cercare i corpi di persone disperse. Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

“Little Gaza”, la finta città in cui i soldati israeliani si esercitano per l'invasione L'esercito israeliano è ben consapevole che l'invasione di terra della Striscia di Gaza, data per certa dal governo israeliano, sarà molto complicata per diverse ragioni: per l'organizzazione di Hamas, per la particolare conformazione delle città della Striscia e soprattutto per l'estesa rete di tunnel sotterranei usati da Hamas. Per questo i soldati israeliani si esercitano da anni nella replica di una generica cittadina della Striscia di Gaza costruita in una base militare nel deserto del Negev, nel sud di Israele: viene chiamata informalmente “Little Gaza”, piccola Gaza, e ha strade strette, caseggiati bianchi simili tra loro, moschee e tutto quello che ci sarebbe in una città a Gaza, compresi i tunnel sotterranei labirintici di Hamas. Una parte dei molti soldati che si trovano vicino al confine con la Striscia in attesa dell'invasione si sta allenando lì anche in questi giorni: mercoledì il Wall Street Journal ha assistito a un'esercitazione in cui è stata provata un'invasione della città dal deserto. C'erano anche finti militanti di Hamas vestiti di nero che gli sparavano contro. Little Gaza è stata costruita nel 2006, quindi un anno prima che Hamas prendesse definitivamente il potere nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha una base simile anche a nord che è una replica di una città libanese.

Edifici distrutti e danneggiati dai bombardamenti israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Ahmad Hasaballah/Getty Images

«Pausa umanitaria» o «pause umanitarie»? Oggi si terrà il Consiglio Europeo, l'organo che comprende i capi di stato e di governo dell'Unione Europea: dalla riunione dovrebbe uscire un comunicato unitario in cui, secondo numerose indiscrezioni, saranno chieste «pause umanitarie» negli scontri tra Israele e Hamas e nei lanci di missili e razzi tra le due parti. Le pause dovrebbero permettere di far entrare nuovi aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il comunicato non è ancora definitivo ma le discussioni sul suo contenuto vanno avanti da giorni, e mostrano le grosse divisioni che si sono create nell’Unione su come reagire alla nuova guerra tra Israele e Hamas. Per giorni si è parlato della terminologia da adottare, e anche il compromesso sulle «pause umanitarie» che dovrebbero essere chieste nel comunicato sembra essere stato il frutto di trattative estremamente macchinose. Uno degli elementi principali della discussione è stato decidere se chiedere una «pausa umanitaria», al singolare, o delle «pause umanitarie», al plurale. Ne abbiamo scritto qui:

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non ha approvato una risoluzione sulla guerra, di nuovo Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il principale organo esecutivo delle Nazioni Unite, non è di nuovo riuscito a mettersi d'accordo per approvare una risoluzione sulla guerra in corso tra Israele e Hamas. Dall'inizio della guerra il Consiglio di Sicurezza non ha approvato alcuna risoluzione sul tema, sostanzialmente perché i paesi che lo compongono non riescono a trovare un testo che vada bene a tutti. Durante la riunione di mercoledì prima Russia e Cina hanno messo il veto su una risoluzione proposta dagli Stati Uniti, che chiedeva una pausa umanitaria per far entrare gli aiuti nella Striscia di Gaza, di proteggere i civili e di fermare i gruppi armati della Striscia. Poi un'altra risoluzione proposta dalla Russia non ha raggiunto i voti necessari. Il Consiglio di Sicurezza è composto da 15 membri, di cui 10 che girano e 5 permanenti (Cina, Russia, Stati Uniti, Regno Unito e Francia). Per approvare una risoluzione servono 9 voti favorevoli, ma i membri permanenti hanno il diritto di veto: possono quindi non far passare una risoluzione anche se tutti gli altri sono d'accordo. In teoria le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza hanno valore vincolante, e per questo è così complicato per i paesi che lo compongono mettersi d'accordo. È comunque difficile che la sola approvazione di una risoluzione possa avere effetti sulla guerra (basta pensare al proposito di “fermare Hamas” contenuto nella risoluzione degli Stati Uniti di mercoledì): approvarla però avrebbe un forte valore simbolico (Israele fa parte delle Nazioni Unite).

Perché Israele ha dato a questa incursione più importanza rispetto alle precedenti Fino a oggi l'esercito israeliano aveva comunicato di aver fatto incursioni nella Striscia di Gaza in altre due occasioni: la prima volta il 13 ottobre, il giorno in cui aveva ordinato alla popolazione nel nord della Striscia di evacuare la zona; la seconda il 22 ottobre, quando un soldato israeliano era stato ucciso da Hamas durante l'operazione. In entrambi i casi le incursioni erano state descritte come «limitate» e dal punto di vista militare non erano stati colpiti molti obiettivi. La prima volta lo scopo principale dichiarato dall'esercito era stato quello di raccogliere informazioni sugli ostaggi. Quella di questa mattina è l'operazione più grossa fra quelle comunicate dall'esercito, che è sembrato volerle dare una maggiore importanza rispetto alle precedenti: l'ha chiamata «incursione mirata» (e non «limitata»), l'ha presentata come preliminare alle prossime fasi della guerra e ha pubblicato un video in cui si vedono i carri armati oltrepassare il confine. Tom Bateman, inviato della BBC a Gerusalemme, ha fatto notare in un commento che la maggiore importanza attribuita a questa incursione potrebbe avere a che fare con le recenti discussioni sull'invasione di terra della Striscia più volte annunciata da Israele: «Anche la narrazione in guerra è fondamentale. Israele vuole mantenere la sensazione che un'incursione sia imminente», ha detto Bateman. Ha citato tre buone ragioni per farlo: mantenere alto il morale dell'esercito, mostrare alla popolazione che la risposta agli attacchi di Hamas sta per arrivare e tenere Hamas sotto pressione.

Palestinesi tra le macerie degli edifici distrutti nei bombardamenti israeliani a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Yasser Qudih/Xinhua via ZUMA Press

L'esercito israeliano dice di aver fatto incursioni con i carri armati nella Striscia di Gaza L'esercito israeliano ha detto di aver compiuto nella notte alcune «incursioni mirate» via terra con i carri armati nel nord della Striscia di Gaza. Le incursioni, ha detto l'esercito, fanno parte della «preparazione per le prossime fasi del conflitto». Secondo un comunicato diffuso dall'esercito sui suoi canali durante le incursioni sarebbero state colpite «molte cellule terroristiche, infrastrutture e postazioni di lancio di missili anticarro». L'esercito ha anche diffuso un video che sembra mostrare l'ingresso di mezzi militari nella Striscia di Gaza. Sono le incursioni con carri armati più grosse di cui si ha notizia dall'inizio del conflitto: finora l'esercito aveva comunicato solo «incursioni limitate», che almeno nelle descrizioni sembravano più piccole di questa e in cui erano state compiute meno operazioni militari.

La questione del carburante e l'esercito israeliano contro le Nazioni Unite L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), che in queste settimane sta offrendo rifugio e beni di prima necessità a centinaia di migliaia di sfollati nella Striscia di Gaza, ha detto che se non arriverà carburante nella Striscia oggi potrebbe essere costretta a interrompere le proprie attività o comunque a ridurle moltissimo. Per l'assenza di carburante hanno già chiuso molti ospedali nella Striscia e altri stanno garantendo solo servizi di emergenza. Il carburante è stato escluso dagli aiuti umanitari arrivati finora dalla Striscia di Gaza per un esplicito veto di Israele, che teme possa essere usato da Hamas per i suoi scopi militari. Jonathan Conricus, portavoce dell'esercito israeliano, ha messo in dubbio le dichiarazioni dell'UNRWA sulla carenza di carburante: «A quel che so c'è ancora elettricità nella Striscia di Gaza», ha detto. «Abbiamo risposto all'UNRWA indicando dove Hamas si rifornisce di carburante». «Ce n'è abbastanza per molti giorni per far funzionare gli ospedali e le pompe dell'acqua, solo che le priorità sono diverse. Hamas preferisce avere tutto il carburante per le sue capacità belliche, lasciando i civili senza», ha detto Conricus.

Dell'invasione della Striscia di Gaza si sa solo che ci sarà Mercoledì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso alla nazione trasmesso in televisione in cui ha parlato dell'invasione della Striscia di Gaza: il suo governo la descrive ormai da giorni come certa e imminente, ma il fatto che a quasi 20 giorni dall'inizio del conflitto non sia ancora cominciata sta facendo chiedere a molti se ci siano ragioni per ritardarla. Netanyahu ha detto che l'esercito si sta preparando e che quello che è successo finora è «solo l'inizio», ma ha aggiunto di non poter dare ulteriori dettagli per «preservare la vita dei nostri soldati». Ha anche detto che i tempi dell'operazione saranno concordati all'unanimità dal gabinetto di guerra istituito nel suo nuovo governo di unità nazionale, formato per affrontare la situazione di emergenza. In effetti ci sono ancora molte incertezze su come portare avanti l’operazione di terra e su come Israele potrà riuscire a realizzare il suo proposito di annientare del tutto Hamas, un gruppo armato estremamente organizzato, numeroso e che agisce in un territorio molto complicato da invadere. Sembra però che dietro al ritardo possano esserci anche le pressioni della comunità internazionale sul governo israeliano, e in particolare degli Stati Uniti: secondo il Wall Street Journal, che cita fonti governative israeliane e statunitensi, il governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto a Israele di aspettare per potenziare i propri sistemi di difesa aerea in vari paesi del Medio Oriente, in modo da essere pronto nel caso di attacchi contro i propri contingenti. Il presidente statunitense Joe Biden ha smentito questa ipotesi.

La situazione a fine giornata – Non c'è ancora nessuna certezza riguardo all'invasione israeliana della Striscia di Gaza, annunciata ormai da diversi giorni. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in un discorso televisivo che ci sarà, ma non ha specificato quando. Non ha risposto alle domande dei giornalisti, ma ha detto che renderà conto dei fallimenti suoi e dell'intelligence israeliana nel prevenire l'attacco del 7 ottobre solo quando finirà il conflitto in corso: «Tutti dovremo rispondere [per l'attacco], me compreso, ma ciò accadrà solo dopo la guerra». – Secondo quanto riferito in forma anonima da funzionari del governo degli Stati Uniti e di quello di Israele al Wall Street Journal, il ritardo dell'invasione della Striscia di Gaza sarebbe dovuto a una richiesta degli Stati Uniti a Israele. I funzionari sostengono che il governo statunitense abbia fatto pressione su Israele per aver il tempo di potenziare i propri sistemi di difesa aerea in vari paesi del Medio Oriente, in modo da essere pronto nel caso di attacchi contro i propri contingenti. Il presidente statunitense Joe Biden ha smentito questa ipotesi. – Diversi media statunitensi hanno scritto che gli Stati Uniti riforniranno l'esercito israeliano con l'intera dotazione a loro disposizione del sistema antimissilistico “Iron Dome”, che include due batterie antimissili e più di 300 razzi (utilizzati per intercettare in volo quelli sparati da Hamas). – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che «Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di liberazione e di mujahideen (guerriglieri di ispirazione islamica) che combattono per proteggere la loro terra e i loro cittadini». Erdogan – i cui legami con Hamas non sono una novità – ha aggiunto che il governo turco non ha problemi con lo stato di Israele, ma ha problemi con le politiche israeliane verso i palestinesi, e ha concluso cancellando una visita ufficiale che aveva in programma a Tel Aviv.

Mercoledì anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ieri era stato in Israele, nel corso di una visita in Egitto ha parlato della possibilità che l'esercito israeliano invada la Striscia di Gaza. Ha detto che «la Francia riconosce il diritto di Israele di difendersi» ma ha avvertito che un'invasione di terra «imponente» sarebbe un errore. «Per quanto riguarda un intervento di terra, se è interamente mirato contro i gruppi terroristici, questa è una scelta che Israele ha a disposizione, ma se si tratta di un'operazione imponente che metterebbe in pericolo i civili, in quel caso penso che sarebbe un errore per Israele».

Bambini palestinesi in coda per ricevere la propria razione di cibo nel campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. (AP Photo/Fatima Shbair)

Nella serata di mercoledì l'esercito di Israele ha detto di aver intercettato un missile terra-aria lanciato dal Libano contro un proprio drone israeliano. L'esercito ha detto di aver risposto attaccando la postazione da cui era partito il missile.

Più di 600mila persone palestinesi sfollate sono ospitate nei rifugi delle Nazioni Unite Mercoledì l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha detto che le persone palestinesi attualmente sfollate nella Striscia di Gaza e che sono ospitate nelle strutture gestite dall'agenzia sono più di 613mila. L'UNRWA ha detto che le sue strutture stanno raggiungendo livelli di sovraffollamento molto alti, in alcuni casi 12 volte superiore a quello previsto. Ha anche detto che dal 7 ottobre 38 membri del personale dell'agenzia sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani sulla Striscia, e che altri 20 sono stati feriti. Inoltre 41 delle 150 strutture dell'agenzia nella Striscia sono state colpite e danneggiate.