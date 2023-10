La tempesta Babet sta facendo molti danni in Scozia e Inghilterra

La Scozia orientale e grandi parti dell’Inghilterra dell’Irlanda sono colpite da giovedì da forti piogge, raffiche di vento e inondazioni provocate dal passaggio della tempesta Babet. Tre persone sono morte venerdì e il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito ha confermato per sabato il livello massimo di allerta per alcune zone della Scozia (in particolare le aree amministrative di Angus e Aberdeenshire meridionale).

L’area più colpita dalle inondazioni è al momento quella della città di Brechin, in Scozia, dove parte della popolazione è tuttora bloccata nelle proprie abitazioni. Ma gli effetti della tempesta si sono sentiti anche nel nord dell’Irlanda e lungo la costa orientale dell’Inghilterra meridionale e centrale, dove le scuole sono rimaste chiuse e i danni a strade ed edifici sono evidenti.

Due persone sono morte in Scozia: giovedì a Forfar un uomo di 56 anni è stato ucciso dalla caduta di un albero mentre era alla guida del suo furgone, mentre una donna di 57 anni è stata ritrovata morta nel fiume Lee a Glen Esk. In Inghilterra un uomo è affogato nelle acque di un torrente che ha rotto gli argini a Shropshire.

A Brechin, nella regione Angus, il fiume Esk ha superato gli argini alti 3 metri e mezzo che erano stati costruiti solo sette anni fa per proteggere la cittadina: le acque hanno così inondato le strade e isolato una parte della popolazione. Venerdì i servizi di emergenza hanno soccorso 60 abitanti che erano rimasti bloccati nelle proprie case, ma ce ne sono ancora molti altri. Circa 40.000 abitazioni della zona sono rimaste a lungo senza corrente elettrica.

Il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito ha segnalato che in alcune zone della Scozia sono caduti in 36 ore oltre 176 millimetri di pioggia: il livello medio di precipitazioni nell’area è di 100-130 millimetri nell’intero mese di ottobre. Nelle zone in cui è stata diffusa la massima allerta sabato potrebbero cadere altri 70-100 millimetri di pioggia. I venti sono arrivati fino a una velocità di 100 chilometri all’ora.

La tempesta ha bloccato gran parte dei trasporti in Scozia: nelle zone orientali e nordorientali il traffico ferroviario resterà fermo almeno fino a lunedì, mentre è chiusa anche l’autostrada fra Dundee e Aberdeen. Molti ponti risultano inagibili per questioni di sicurezza, mentre i collegamenti via mare con le isole scozzesi sono sospesi.

La tempesta ha causato anche forti mareggiate: a South Shields, in Inghilterra, le grandi onde hanno scoperchiato il faro alla foce del fiume Tyne, che era stato costruito nel 1895 e che costituisce un importante riferimento per la navigazione nella zona.