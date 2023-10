Il parlamento ha approvato la creazione di un Museo della Shoah a Roma

Mercoledì la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità un disegno di legge che prevede l’istituzione a Roma del “Museo della Shoah”, cioè di un museo dedicato allo sterminio degli ebrei europei durante la Seconda guerra mondiale. Il disegno di legge era già stato approvato dal Senato quest’estate e quindi ora è diventato legge. Il museo si troverà all’interno del parco di Villa Torlonia, un complesso di ville ed edifici nel quartiere Nomentano che fu la residenza del dittatore fascista Benito Mussolini e sorge al di sopra di un cimitero ebraico di epoca romana.

Il progetto di un museo sulla Shoah a Roma era stato proposto inizialmente nel 2007, ma non aveva mai ottenuto i fondi necessari per la sua realizzazione ed era stato trascurato. L’iniziativa è stata riproposta dal governo di Giorgia Meloni quest’anno e l’approvazione definitiva è arrivata poco dopo la commemorazione dell’80esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943. Più di mille ebrei romani furono deportati nei campi di sterminio nazisti: solo 16 di loro tornarono in Italia.

Il museo sarà gestito dalla Fondazione Museo della Shoah, che esiste dal 2008 e già organizza mostre ed eventi per fare divulgazione su cosa fu la Shoah: era stata fondata dall’Associazione figli della Shoah, dalla Comunità Ebraica di Roma e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane insieme alla Regione Lazio e al Comune di Roma, ai tempi guidato da sindaco di centrosinistra Walter Veltroni. La legge per il museo prevede una spesa di 4 milioni di euro per il 2023, di 3 milioni per il 2024 e di 3,05 milioni per il 2025, e poi di 50mila euro all’anno dopo il 2026.

Grazie alla Camera dei Deputati oggi il Museo della #Shoah a Roma è legge. Una grande notizia per noi e per la cittadinanza. Un particolare ringraziamento al Min. della Cultura @g_sangiuliano e a tutte le forze politiche che hanno voluto fortemente questo progetto.@Montecitorio — Comunità Ebraica di Roma (@romaebraica) October 18, 2023

Secondo il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia, uno degli scopi principali del nuovo museo deve essere evidenziare il ruolo degli italiani nello sterminio degli ebrei europei.

