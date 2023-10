Oggi si vota in Baviera

Oggi, domenica 8 ottobre, ci sono le elezioni statali in Baviera e nell’Assia. In Baviera, uno degli stati più ricchi e popolosi della Germania, votano oltre 9 milioni di persone e le elezioni sono considerate particolarmente importanti per misurare i consensi sull’operato del governo federale, guidato dal cancelliere Olaf Scholz, leader del partito Socialdemocratico, di centrosinistra.

Le elezioni statali tedesche sono state sempre molto centrate su tematiche legate alla politica locale, come i trasporti, l’istruzione o la polizia, ma negli ultimi anni le discussioni si sono concentrate sempre di più su questioni rilevanti a livello nazionale, come l’immigrazione, la transizione ecologica e più recentemente la situazione stagnante dell’economia tedesca. Nella campagna elettorale in Baviera hanno inoltre avuto un ruolo importante le critiche e i malcontenti nei confronti del governo di Scholz, in carica da quasi due anni e piuttosto impopolare.

In Baviera governa una coalizione formata dall’Unione Cristiano-Sociale (CSU) e dai Liberi elettori della Baviera, due partiti di centrodestra. All’opposizione ci sono tra gli altri i Socialdemocratici, i Verdi e i Liberali, cioè proprio il blocco di partiti al governo a livello federale. Alle elezioni di domenica ci si aspetta che vinca la CSU, che governa la Baviera dal 1957, benché con un numero di voti piuttosto inferiore ai suoi standard storici e senza riuscire a ottenere la maggioranza assoluta (i sondaggi più recenti hanno stimato un 36 per cento dei voti).

I Verdi si giocano il ruolo di secondo partito più votato, dietro alla CSU e prima del suo partito alleato Liberi elettori della Baviera: i sondaggi più recenti parlano del 15,1 per cento dei voti, poco meno del 15,6 previsto per i Liberi elettori della Baviera. Anche alle elezioni del 2018 i Verdi erano andati molto bene, ma alle elezioni di domenica un risultato del genere sarebbe ancora più significativo: come gli altri due partiti al governo a livello federale, i Verdi sono crollati nei sondaggi degli ultimi mesi, e sono finiti anche nel mezzo di molte discussioni nazionali che hanno diviso molto l’elettorato.

Ci si aspetta inoltre, sia in Baviera che nell’Assia, un significativo rafforzamento del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD): relativamente alla Baviera i sondaggi più recenti hanno stimato un 14 per cento dei voti (i Socialdemocratici, il partito di Scholz, sono dati a circa il 9 per cento). I seggi hanno aperto stamani alle 8 e chiuderanno stasera alle 18.

Del calo dei consensi che recentemente ha interessato i Verdi ha ampiamente approfittato il primo ministro bavarese conservatore Markus Söder (eletto con la CSU), che ha alzato molto i toni della campagna elettorale con alcune dure critiche rivolte ai Verdi, che spesso sono sembrate strumentali e infondate.

Söder ha attaccato i Verdi per la graduale eliminazione delle caldaie a gas e la loro sostituzione con pompe di calore, misura introdotta quest’anno dal governo federale e promossa dal ministro dell’Economia e dell’Energia Robert Habeck (dei Verdi, appunto). La norma ha attirato molte critiche perché comporta dei costi per le famiglie che usano ancora le caldaie a gas: nel corso della campagna elettorale Söder ha esagerato molto sul costo delle pompe di calore. Ha detto che i tedeschi dovranno spendere fino a 300mila euro a famiglia per sostituire la propria caldaia a gas: una pompa di calore costa in realtà tra gli 11mila e i 25mila euro.

Söder ha poi criticato i Verdi per aver rifiutato di posticipare la chiusura delle ultime tre centrali nucleari rimaste aperte in Germania, nonostante la crisi energetica iniziata di fatto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Su questo punto c’è stato un grande dibattito, perché sebbene il partito abbia fondato la propria identità in larga parte sulle politiche contrarie al nucleare, oggi molti ritengono che l’energia nucleare sia importante per la transizione energetica.

Altre critiche hanno riguardato il sostegno dei Verdi alla costruzione delle turbine eoliche e all’eventualità che vengano costruite in spazi attualmente occupati da foreste, e il loro parere favorevole all’invio di armi all’Ucraina, impegnata da oltre un anno e mezzo a difendersi dall’invasione russa.

Nella qualità della campagna elettorale potrebbero aver giocato un ruolo anche le ambizioni politiche dello stesso Söder, che da tempo si ritiene voglia fare il “grande salto” verso la politica nazionale diventando il leader della CDU, l’Unione Cristiano-Democratica, il partito a cui apparteneva Angela Merkel e di cui la CSU è storica alleata.

In Baviera i Verdi sono un obiettivo politico abbastanza semplice da colpire: generalmente vengono votati soprattutto dagli elettori che vivono nelle zone urbane, e la Baviera ha tantissimi elettori che vivono in zone rurali, tradizionalmente scettici nei confronti delle tematiche ecologiste, considerate in contrasto con le necessità e lo stile di vita di chi vive in campagna.

