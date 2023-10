La positività al testosterone di Paul Pogba è stata confermata

La positività al testosterone del calciatore Paul Pogba riscontrata dopo un test antidoping eseguito al termine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto è stata confermata dalle controanalisi effettuate questa settimana. In seguito a questi risultati il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) avvierà un procedimento nei confronti del calciatore che al termine della fase istruttoria potrebbe portare a una squalifica dall’attività sportiva compresa tra uno e quattro anni.

In questo inizio di stagione Pogba, che ha 30 anni, era stato utilizzato per poco più di 50 minuti in due partite di campionato sulle tre disputate dalla Juventus prima della sua positività. Era inoltre tornato alla Juventus nell’estate del 2022, ma poi aveva saltato l’intera stagione — compresi i Mondiali in Qatar con la Francia — per problemi fisici che si era portato dietro anche nel campionato in corso. A Udine, nella partita del controllo antidoping, non aveva giocato.

Dopo i primi risultati Pogba era stato sospeso in via cautelare in attesa delle controanalisi svolte giovedì su un secondo campione di urina prelevato al giocatore al termine di Udinese-Juventus.

Il testosterone rientra fra le sostanze proibite agli atleti dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) sia in allenamento che in gara. Nel corso del procedimento che verrà avviato in queste settimane Pogba potrà essere deferito ed eventualmente ottenere una squalifica ridotta se dimostrerà con efficacia la “non intenzionalità” dell’assunzione. Se invece dovesse ammettere l’assunzione per negligenza potrebbe scegliere il patteggiamento in modo da ottenere una riduzione alla sospensione stabilita dal TNA.

L’entità della squalifica potrà influire inoltre sul contratto che il giocatore ha firmato con la Juventus fino al 30 giugno del 2026. Il club potrebbe decidere di tenerlo tra i suoi tesserati con una riduzione dell’ingaggio o procedere invece con la risoluzione del contratto. Attualmente lo stipendio di Pogba alla Juventus è di circa 11 milioni di euro lordi a stagione.

