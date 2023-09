Paul Pogba è risultato positivo al testosterone in un recente controllo antidoping

Paul Pogba, calciatore della Juventus e della Nazionale francese, è risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus, prima partita di campionato, disputata il 20 agosto. Il testosterone rientra fra le sostanze proibite agli atleti dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) sia in allenamento che in gara. Il Tribunale nazionale antidoping lo ha sospeso in via cautelare, in attesa delle controanalisi (analisi svolte su un secondo campione prelevato nella stessa occasione per verificare la positività).

In questo inizio di stagione Pogba è stato utilizzato per poco più di 50 minuti in due partite di campionato sulle tre disputate finora (a Udine, nella partita del controllo antidoping, non aveva giocato). Era tornato alla Juventus la scorsa estate, ma poi aveva saltato l’intera stagione — compresi i Mondiali in Qatar con la Francia — per problemi fisici che non ha ancora risolto del tutto.