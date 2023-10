Cosa sappiamo dell’autobus caduto da un cavalcavia a Mestre

Martedì sera a Mestre un autobus è caduto da un cavalcavia per una decina di metri: sono morte 21 persone e 15 sono rimaste ferite. È l’ultimo bilancio comunicato dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, dopo che i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per estrarre i passeggeri dai rottami. I soccorsi sono finiti nelle prime ore di mercoledì, quando tutti i corpi e i feriti sono stati recuperati e l’autobus è stato portato via.

L’autobus era diretto a Marghera, e stava percorrendo una rampa a due corsie di un cavalcavia all’altezza di via Rizzardi. Poco prima delle 20 ha sfondato il guardrail, precipitando per una decina di metri e finendo a terra su una strada vicino ai binari della linea ferroviaria che collega Mestre a Venezia, dove poi ha preso fuoco.

Cosa abbia causato l’incidente non si sa ancora con certezza: la Procura di Venezia ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia successo, e nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza puntate sul cavalcavia.

Parlando con i giornalisti arrivati nella notte sul posto, il comandante della polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, ha detto che dai primi rilievi non sono state trovate tracce di frenata sull’asfalto. Questo, secondo Agostino, farebbe ipotizzare che l’autista dell’autobus possa aver avuto un malore e che sia stato questo il motivo dell’incidente. Al momento, comunque, è solo un’ipotesi.

Non è chiaro nemmeno perché l’autobus abbia preso fuoco al momento dell’incidente: una prima ipotesi è che abbia urtato i cavi dell’alta tensione cadendo dal cavalcavia, ma per il momento non c’è certezza al riguardo. L’autobus aveva una doppia alimentazione, elettrica e a metano, e le operazioni di rimozione sono state particolarmente lunghe perché i vigili del fuoco nella notte hanno dovuto prima aspettare che si raffreddassero le batterie per evitare che le fiamme riprendessero vigore.

L’autista dell’autobus è tra le 21 persone morte nell’incidente: si chiamava Alberto Rizzotto, aveva 40 anni ed era originario della provincia di Treviso. Tra le altre persone morte già identificate ci sono cinque cittadini ucraini e un tedesco, secondo quanto riferito dalla prefettura. Tra le persone ferite, che sono state trasportate in vari ospedali del Veneto, si sa che ci sono diversi ucraini, un francese, un croato e un tedesco, e che tra questi quattro sono minori (due bambini e due sedicenni). Le autorità hanno fatto sapere che cinque delle persone ferite sono in gravi condizioni.

I passeggeri a bordo dell’autobus, secondo le prime ricostruzioni, erano tutti turisti che stavano tornando da una gita a Venezia verso un campeggio a Marghera che si chiama “Hu” ed è della società Human Company (in passato era conosciuto come “Camping Jolly”). L’autobus, gestito dalla società di trasporti La Linea Spa, era stato affittato dal campeggio proprio per il trasporto dei turisti.

La società ha confermato che l’incidente ha riguardato diverse persone che alloggiavano nel campeggio in un comunicato stampa in cui ha espresso il «più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari dei passeggeri del bus» e ha detto di essere «in contatto con la direzione sanitaria degli ospedali e con le autorità competenti per aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulle condizioni di salute dei feriti».