A Mestre un autobus è caduto da un cavalcavia: ci sono almeno 20 morti 

Martedì tra le 19 e le 20 a Mestre un autobus di linea è caduto dalla rampa di un cavalcavia da un’altezza di una decina di metri e poi ha preso fuoco: il prefetto di Venezia ha detto che ci sono almeno venti morti, almeno 12 feriti e alcuni dispersi. L’autobus era diretto a Marghera: sembra che sia fuoriuscito dalla carreggiata in corsa, precipitando dal cavalcavia e finendo a terra su una strada vicino ai binari della linea ferroviaria che collega Mestre a Venezia, dove poi avrebbe preso fuoco.

Sul posto ci sono Vigili del fuoco, numerose ambulanze e forze dell’ordine: sono ancora in corso le operazioni per spegnere l’incendio e la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata temporaneamente sospesa.

Pubblicità

L’Usl 3 di Venezia, l’unità sanitaria locale, ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorsi degli ospedali e il richiamo di personale di rinforzo. Sono stati allertati anche gli ospedali di Treviso e di Padova per accogliere i feriti. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha disposto il lutto cittadino.

Proseguono le attività dei poliziotti per i rilievi del terribile incidente avvenuto a #Marghera. La #Poliziastradale sta regolando la viabilità e sta effettuando i rilievi nel punto in cui il bus è uscito di strada precipitando nella via sottostante. #3ottobre pic.twitter.com/7c4cosHvWl — Polizia di Stato (@poliziadistato) October 3, 2023

Sulle cause dell’incidente e sulle circostanze in cui il conducente ha perso il controllo del veicolo non si sa ancora nulla. Sembra che l’autobus fosse una navetta gestita dalla società di trasporti La Linea Spa, diretta verso una struttura turistica di Marghera.

Il cavalcavia su cui viaggiava l’autobus è uno dei punti più trafficati di Mestre, da cui passano tutte le linee principali degli autobus. Vi si accede con una serie di rampe ed è sopraelevato rispetto ai binari ferroviari: collega Mestre, Marghera e Venezia.

UPDATE [03.10-21:20] #Marghera #Mestre #Venezia #incidente stradale (19:50) #bus precipita da cavalcavia di Via della Libertà sulla sottostante Via Pila vicino al ponte #Venpa e si incendia – Interrotto traffico ferroviario.

Si temono +20 morti numerosi #feriti alcuni con… pic.twitter.com/Iom7mFzfsH — Emergenza24 (@Emergenza24) October 3, 2023

È di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, quattro o cinque, il bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre/Marghera. Lo comunica la Prefettura. Un autobus di linea è precipitato da un cavalcavia e dopo un volo di 10 metri ha preso fuoco #ANSA https://t.co/t4av3nTibh pic.twitter.com/98UTTgSYJU — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023