Un weekend d’autunno a Peccioli

La Fondazione Peccioliper, con cui il Post collabora da alcuni anni nell’organizzazione di diversi eventi a Peccioli, in Toscana, ha progettato una serie di incontri pubblici nel prossimo fine settimana: che ospiteranno anche persone e progetti del Post.

Il programma di Cose d’autunno si apre con un incontro con l’illustratore Emiliano Ponzi, che accompagna la sua mostra in corso a Palazzo senza tempo fino al 28 gennaio. Ponzi è oggi l’illustratore italiano più conosciuto e pubblicato nel mondo, e la sua mostra a Peccioli è stata inaugurata lo scorso marzo all’interno del festival Pensavo Peccioli, con cui lo stesso Ponzi collabora dalla sua fondazione (tra le altre cose, disegnando i manifesti delle tre edizioni realizzate fin qui). Venerdì sarà intervistato da Luca Sofri, peraltro direttore del Post.

Per due repliche, poi – venerdì e sabato sera – Stefano Nazzi del Post presenterà la nuova puntata del podcast Indagini, quella che verrà pubblicata domenica primo ottobre. Mentre sabato mattina la consueta rassegna stampa del Post sarà ribattezzata Tienimi i giornali e sarà condotta dalla ricostituita coppia Luca Sofri e Matteo Bordone, per molti anni insieme al programma di Radio 2 Condor. Bordone è oggi autore del podcast quotidiano del Post Tienimi Bordone. Sempre sabato, nel pomeriggio, verrà inaugurata al museo MACCA We Rise by Lifting Others, una nuova installazione luminosa dell’artista Marinella Senatore.

A confermare la collaborazione con il Post, la Fondazione Peccioliper offrirà in regalo agli abbonati del Post che parteciperanno all’incontro tra Luca Sofri e Emiliano Ponzi una stampa digitale di una delle illustrazioni realizzate da Ponzi per Pensavo Peccioli (fino ad esaurimento delle copie disponibili). Per ricevere la stampa, basterà mostrare l’applicazione del Post nella sezione dell’area personale che mostra lo stato dell’abbonamento “attivo”. Qui c’è il programma completo degli incontri.