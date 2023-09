La Corea del Nord dice di voler espellere Travis King

La Corea del Nord ha detto di voler espellere Travis King, il soldato americano che a luglio era entrato illegalmente nel paese durante un tour guidato nella Joint Security Area, l’unico punto di contatto diretto tra gli eserciti della Corea del Nord e del Sud. Non è ancora chiaro dove sarà mandato, o quando.

King era entrato in Corea del Nord il 18 luglio: aveva appena finito di scontare una pena di quasi due mesi in Corea del Sud con l’accusa di aggressione, era stato rilasciato e avrebbe dovuto essere trasferito negli Stati Uniti, dove con buone probabilità sarebbe stato avviato un provvedimento disciplinare a suo carico. La scorta militare lo aveva lasciato all’ingresso del terminal dell’aeroporto, da dove avrebbe dovuto imbarcarsi. King però non era mai salito sull’aereo: era andato via e si era unito a un tour guidato diretto alla Joint Security Area, l’unico punto di contatto diretto tra gli eserciti delle due Coree.

Non è mai stato chiarito del tutto perché avesse deciso di oltrepassare il confine: il mese scorso l’agenzia di stampa nordcoreana, gestita e controllata dallo stato, aveva scritto che King avrebbe «confessato di aver voluto entrare» in Corea del Nord per via della «disuguaglianza nella società statunitense», ma sono informazioni difficili da verificare, visto che i media nordcoreani non sono indipendenti. Il soldato avrebbe ammesso di sapere di star attraversando il confine in modo illegale, ma anche che stava cercando asilo «lì o in un paese terzo».