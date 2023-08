La Corea del Nord ha confermato di aver arrestato il soldato statunitense Travis King, che due settimane fa era entrato nel paese senza autorizzazione

La Corea del Nord ha confermato alle Nazioni Unite di aver arrestato Travis King, il soldato statunitense di 23 anni entrato nel paese senza autorizzazione lo scorso 18 luglio oltrepassando il confine con la Corea del Sud. Da quel momento di lui non si era saputo più niente, ma le Nazioni Unite avevano fatto sapere che con ogni probabilità era detenuto in Corea del Nord. Sia le Nazioni Unite che gli Stati Uniti avevano immediatamente cercato di mettersi in contatto con la Corea del Nord, che finora però non aveva mai risposto alle loro richieste. Le Nazioni Unite non hanno fornito ulteriori informazioni riguardo alla situazione attuale di King, anche per non rischiare di compromettere gli sforzi per permettere il suo rientro.

King sarebbe dovuto rientrare a luglio negli Stati Uniti dalla Corea del Sud, dove aveva appena finito di scontare una pena di quasi due mesi con l’accusa di aggressione. In aeroporto, però, si era unito a uno dei tour guidati per la Joint Security Area, l’unico punto di contatto diretto tra gli eserciti delle due Coree. Questa a sua volta si trova all’interno della Zona Demilitarizzata, una striscia di terra larga quattro chilometri e lunga tutto il confine tra le due Coree da cui gli eserciti dei rispettivi paesi si sono ritirati, e in cui operano le Nazioni Unite. Da lì, King era riuscito a oltrepassare il confine ed entrare in Corea del Nord.

