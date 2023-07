Un cittadino americano è stato arrestato in Corea del Nord dopo avere superato la linea di confine che separa il paese dalla Corea del Sud nella Joint Security Area, l’unico punto in cui gli eserciti delle due Coree sono a diretto contatto. La Joint Security Area si trova all’interno della Zona Demilitarizzata, una striscia di terra larga quattro chilometri e che si estende lungo tutto il confine tra i due paesi. La notizia dell’arresto dell’uomo è stata data dal Comando delle Nazioni Unite, che opera all’interno della Zona Demilitarizzata e della Joint Security Area.

All’interno della Joint Security Area, dal lato sudcoreano, vengono organizzati dei tour molto ristretti e controllati: non servono requisiti particolari per parteciparvi, anche se i posti sono molto limitati e i tour possono essere cancellati all’ultimo momento per ragioni militari e di sicurezza. Durante il tour, i partecipanti vengono prontamente istruiti su una serie di comportamenti da seguire, tra cui il divieto di oltrepassare il confine. Secondo il Comando delle Nazioni Unite, l’uomo che è stato arrestato stava partecipando a una di queste visite, ma non è chiaro come e perché abbia oltrepassato il confine, né se lo abbia fatto deliberatamente o per errore.

Pubblicità

La linea di confine è proprio “una linea”, ma solitamente durante le visite è presidiata da soldati sudcoreani anche per evitare incidenti di questo genere. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere di essere al lavoro per «risolvere l’incidente» e liberare il cittadino americano. Nella Joint Security Area si trova anche il villaggio nordcoreano di Panmunjom, dove fu firmato l’armistizio che mise fine alla guerra tra le due Coree nel 1953 e dove per anni si sono tenuti gli unici incontri tra i rappresentanti dei due paesi.

A dispetto del nome, la Zona Demilitarizzata è una delle aree più militarizzate al mondo: è piena di mine e circondata da recinzioni elettriche e filo spinato, ci sono telecamere di sorveglianza e guardie armate 24 ore su 24. Per molti aspetti la vita in questa zona di mondo si è fermata al 1953, anno dell’armistizio che mise fine alla guerra tra le due Coree e che stabilì i confini attuali.