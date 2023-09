Zelensky ha chiesto di nuovo il sostegno degli Stati Uniti

Giovedì durante il suo viaggio negli Stati Uniti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato alcuni membri del Congresso, a cui ha rivolto un appello per l’invio di più armi e aiuti militari per affrontare la guerra contro la Russia. Dopo aver visitato la sede del dipartimento della Difesa e posato una corona di fiori al memoriale degli attentati dell’11 settembre 2001 assieme alla moglie Olena, Zelensky è andato alla Casa Bianca, dove è stato accolto dal presidente statunitense Joe Biden e dalla first lady Jill. L’obiettivo della visita è assicurarsi che, a oltre un anno e mezzo dall’inizio della guerra, gli Stati Uniti continuino a sostenere militarmente l’Ucraina.

Quella di questi giorni è la seconda visita di Zelensky negli Stati Uniti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, cominciata nel febbraio del 2022, e avviene in un momento piuttosto critico per il suo paese. Sia il presidente Biden che la gran parte del Congresso continuano a sostenere la necessità di inviare aiuti all’Ucraina, ma alcuni hanno cominciato a esprimere dubbi. Intanto, nel paese continuano i bombardamenti russi.

Mercoledì Zelensky aveva partecipato per la prima volta di persona all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. In un breve discorso aveva accusato la Russia di «un’aggressione criminale e ingiustificata» e di voler utilizzare «il prezzo del cibo e le centrali nucleari come armi». «Se non riceviamo i vostri aiuti perderemo la guerra», ha aggiunto durante l’incontro di giovedì con circa cinquanta senatori, secondo quanto riferito dal leader della maggioranza Democratica al Senato, Chuck Schumer.

In una conferenza stampa prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha fatto sapere che Biden ha l’intenzione di annunciare un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che includerebbe anche «importanti sistemi di difesa aerea». Ci si aspetta che Biden ne dia comunicazione alla conclusione della visita di Zelensky.

Negli ultimi tempi l’Ucraina ha cercato di aumentare la pressione militare sulla Crimea, che è un’area strategica per la Russia e ha anche un grande valore simbolico, ma sembra che la sua attesissima controffensiva si stia muovendo piuttosto lentamente. In questi giorni il governo ucraino ha rimosso il ministro della Difesa e sei viceministri, probabilmente in relazione ai casi di corruzione che avevano riguardato alcune amministrazioni pubbliche ucraine. In più ha fatto causa a Ungheria, Slovacchia e Polonia perché continuano a vietare le importazioni di grano dal paese, e di contro il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che la Polonia smetterà di fornire armi all’Ucraina.

Nel frattempo, dopo il discorso di Zelensky alle Nazioni Unite, la Russia ha lanciato il più grosso attacco delle ultime settimane contro cinque città ucraine, tra cui Kharkiv, Leopoli e la capitale Kiev. Negli attacchi sono state danneggiate diverse infrastrutture e sono state ferite almeno 18 persone. La società energetica nazionale, Ukrenergo, ha fatto sapere che gli attacchi hanno provocato blackout, danni ed estese interruzioni del servizio elettrico sia nella parte centrale che in quella occidentale del paese. Quella di provocare una crisi energetica in Ucraina in vista dell’inverno era stata una strategia della Russia anche negli ultimi mesi del 2022.

