La Polonia non fornirà più armi all’Ucraina

Mercoledì sera il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che la Polonia smetterà di fornire armi all’Ucraina. La decisione è stata presa a causa delle tensioni degli ultimi giorni nate a seguito della decisione del governo polacco di vietare la vendita di grano ucraino sul proprio territorio (l’Ucraina è una grande esportatrice di cereali).

La Polonia era stata finora uno dei più risoluti alleati dell’Ucraina sin dai primi giorni dell’invasione russa, fornendo aiuti economici, garantendo supporto logistico, accogliendo oltre 1,5 milioni di profughi e sostenendo lo sforzo bellico ucraino con armi di vario tipo. La decisione annunciata mercoledì sera da Morawiecki ha quindi un importante valore politico, oltre che rilevanti conseguenze pratiche.

Le tensioni fra i due paesi erano cominciate a maggio, ma la situazione si era ulteriormente complicata nell’ultima settimana dopo che l’Ucraina aveva protestato per la decisione polacca di vietare la vendita del suo grano in Polonia. La questione dell’esportazione del grano ucraino è uno degli effetti commerciali più complessi e discussi dell’invasione russa dell’Ucraina. A luglio la Russia aveva deciso di ritirarsi dall’accordo che garantiva a navi commerciali l’uso di tratte marittime sul mar Nero per esportare il grano e gli altri cereali ucraini. Questo aveva costretto il governo ucraino a cercare nuove soluzioni.

Ora il grano ucraino viene trasportato principalmente via terra verso ovest: vari paesi dell’Europa centrale sono diventati un’importante via di transito e destinazione finale per grano, mais, colza e semi di girasole ucraini.

Molti di questi paesi si erano lamentati per il timore che l’entrata nel loro mercato di così grandi quantità di cereali avrebbe danneggiato gli agricoltori locali, facendo scendere il prezzo dei prodotti. L’Unione Europea aveva quindi istituito a maggio un divieto temporaneo di vendita dei cereali ucraini valido per cinque paesi: Bulgaria, Ungheria, Romania, Slovacchia e appunto Polonia. La regolamentazione scadeva il 15 settembre ma Ungheria, Slovacchia e Polonia avevano deciso di prolungare il divieto autonomamente. Oggi quindi permettono il transito del grano ucraino sul proprio territorio, ma non la vendita.

La decisione dei tre governi è stata criticata dalla Commissione Europea, per cui non è lecito che paesi membri decidano autonomamente dazi su prodotti. Ma soprattutto era stata criticata dall’Ucraina. Il governo ucraino ha denunciato i tre paesi all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Durante il discorso tenuto martedì all’Assemblea Generale dell’ONU, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inoltre apertamente criticato la Polonia parlando di un «teatrino politico» e di comportamenti che nascono per ragioni di politica interna ma finiscono col favorire la Russia.

A quel punto la Polonia ha convocato l’ambasciatore ucraino per lamentarsi delle accuse e il primo ministro polacco Morawiecki ha minacciato di aumentare il numero dei prodotti ucraini sottoposti a divieto di vendita se l’Ucraina avesse continuato a «cercare di mettere pressione, con messaggi negli incontri internazionali e con denunce legali». L’annuncio della sospensione della fornitura di armi è un passo ulteriore nella disputa.

La Polonia è in piena campagna elettorale, il 15 ottobre si terranno le elezioni parlamentari e la situazione politica è decisamente più confusa rispetto alle ultime due elezioni, stravinte dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia. Oggi Diritto e Giustizia è dato diversi punti sotto al 43,6 per cento dei voti che ottenne nel 2019, e quasi sicuramente per formare un governo dovrà trovare almeno un alleato. Il partner più plausibile sembra Confederazione Libertà e Indipendenza, un raggruppamento di partiti che ha posizioni ancora più radicali e che i sondaggi stimano intorno al 10 per cento. Il tema dei prezzi del grano è diventato centrale nel dibattito pubblico polacco e il partito al governo teme di perdere una quota dei propri voti fra agricoltori e allevatori.

Come altri paesi dell’Europa orientale particolarmente preoccupati dalle volontà espansionistiche della Russia, in questi mesi la Polonia è stata fra gli alleati più fedeli e risoluti dell’Ucraina: è stato il primo paese della NATO a approvare l’invio di caccia da guerra, ha rifornito l’esercito ucraino con oltre 200 carri armati di produzione sovietica e secondo i dati del Kiel Institute ha complessivamente fornito aiuti per oltre 4 miliardi di euro, fra armi e sostegno finanziario e umanitario.

Già prima dell’annuncio polacco, l’Ucraina si era detta disposta a mettere in piedi «un programma costruttivo» per superare il problema del grano. La Romania ha annunciato che discuterà con il governo ucraino un piano di controllo di esportazioni e importazioni entro i prossimi trenta giorni.

