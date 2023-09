Come sta andando con l’aborto farmacologico in Italia

Sono passati oltre tre anni da quando il ministero della Salute italiano ha emanato le nuove linee d’indirizzo sull’aborto farmacologico, praticato con l’assunzione di due farmaci a 48 ore di distanza l’uno dall’altro – il mifepristone (la RU486, la pillola abortiva) e il misoprostolo – e considerato una pratica sicura ed efficace dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le linee d’indirizzo hanno introdotto alcuni importanti cambiamenti sull’accesso all’aborto farmacologico: per esempio l’estensione da sette a nove settimane per la somministrazione e la possibilità di effettuarla anche in consultorio e di riceverla in day hospital, senza passare notti in ospedale.

Sapere come stia andando, se e quanto queste regole siano oggi rispettate, è molto difficile: l’ultima raccolta dati del ministero della Salute sull’interruzione volontaria di gravidanza risale proprio al 2020. I dati sono inoltre aggregati per regione e non entrano nello specifico delle singole strutture, come spiegato nell’indagine Mai dati di Chiara Lalli, bioeticista, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista.

Medici del Mondo, associazione che si occupa di assistenza sanitaria e accesso alla salute in vari paesi del mondo, ha cercato di colmare parte di queste lacune con un rapporto che si intitola “Aborto farmacologico in Italia: tra ritardi, opposizioni e linee guida internazionali”, a cura della giornalista Claudia Torrisi. Il rapporto si sofferma su alcune regioni in particolare, dando un quadro generale della situazione e dei principali problemi nell’accesso a questa pratica.

In generale, dice che molte regioni italiane non si sono ancora adeguate alle linee d’indirizzo del ministero, che le obiezioni di coscienza sono ancora tantissime e che ci sono grosse disparità regionali nell’accesso all’aborto farmacologico. Le linee d’indirizzo a cui molte regioni italiane faticano ad adeguarsi sono peraltro già vecchie e superate da nuove indicazioni: a giugno di quest’anno l’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti pubblicato nuove linee guida in cui dice che l’aborto farmacologico è sicuro anche entro le 12 settimane e che la pillola abortiva può essere assunta in modo sicuro anche senza la supervisione di un medico. In altre parole: in Italia l’aborto farmacologico non sta andando bene, e dove va tutto liscio succede con criteri e norme che sono già ormai datate.

Un primo dato contenuto nel rapporto di Medici del Mondo (che può essere scaricato integralmente qui) riguarda la difficoltà di garantire l’aborto farmacologico in consultorio.

È il caso dell’Emilia-Romagna, regione che ha adottato le linee di indirizzo ma che oggi permette l’aborto farmacologico in consultorio solo in alcune delle sue città: dal 2022 è previsto a Parma, Modena e San Giovanni in Persiceto, ma non a Bologna, per esempio. Il motivo sarebbe soprattutto legato alla mancanza di spazi e di personale, un problema che riguarda molte altre regioni italiane. A Bologna l’aborto farmacologico è garantito comunque in ospedale, al Maggiore e al Sant’Orsola, ma con un percorso che inevitabilmente è più medicalizzato di quello in consultorio, che invece è un contesto più libero, familiare, pensato per la salute non solo fisica ma anche psicologica della donna.

La regione che si avvicina di più a garantire l’aborto farmacologico secondo i criteri indicati dalle linee d’indirizzo è il Lazio.

Oltre ad aver reso possibile la somministrazione della RU486 nei consultori, il Lazio è anche l’unica regione italiana che permette di assumere il secondo farmaco (il misoprostolo) a casa propria, come previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Allo stesso tempo anche in Lazio c’è ancora un tasso piuttosto significativo di obiettori e obiettrici di coscienza: il rapporto di Medici del Mondo cita un’inchiesta del Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori del Lazio secondo cui ginecologi e ginecologhe obiettrici in regione sarebbero ancora il 64 per cento, oltre al 29 per cento del personale con altre funzioni mediche e non mediche e al 14 per cento del personale dei consultori.

Ci sono poi regioni in cui le linee d’indirizzo non sono proprio rispettate. È il caso, tra le altre, della Sicilia dove la pillola abortiva è ancora disponibile solo in ospedale, e solo in alcuni casi: a Catania, per esempio, la RU486 non è disponibile in nessun ospedale. A Messina lo è da pochi mesi, e fino a poco tempo fa le pazienti che volevano assumerla andavano a Palermo, a oltre 200 chilometri di distanza. Anche in Sicilia c’è un grosso problema di sottodimensionamento dei consultori e di carenza di personale. Quello presente è quasi tutto obiettore: i ginecologi obiettori sono l’81,6 per cento, il 100 per cento in 26 strutture.

In Sicilia l’accesso all’aborto è un problema anche in ospedale: su 57 reparti di ostetricia e ginecologia solo 31 effettuano l’interruzione volontaria di gravidanza.

Tutte queste disparità territoriali costringono molte donne a spostarsi non solo tra regioni, ma anche all’interno delle stesse. Secondo le testimonianze raccolte nel rapporto di Medici del Mondo, in Emilia-Romagna vanno per esempio molte donne provenienti da Lombardia e Trentino: lì gli appuntamenti per ottenere la prima pillola hanno liste d’attesa molto lunghe, di diverse settimane, e spesso chi deve assumerla non può aspettare (in Italia, come detto, il limite è 9 settimane, anche se secondo l’OMS potrebbe essere di 12). Il rapporto di Medici del Mondo, in altre parole, conferma un problema che in Italia è noto anche per altri tipi di aborto: la possibilità di accedervi dipende da dove si risiede.

Ci sono infine regioni in cui il diritto all’aborto farmacologico è formalmente garantito ma viene attivamente ostacolato dalla politica locale.

È il caso del Piemonte, la prima regione italiana per numero assoluto di aborti farmacologici e quella in cui nel 2005 venne avviato il primo studio sperimentale clinico al riguardo, all’Ospedale Sant’Anna. A ottobre del 2020, due mesi dopo la pubblicazione delle linee d’indirizzo del ministero della Salute, l’amministrazione regionale di centrodestra vietò la somministrazione della RU486 nei consultori e ffinanziò e rafforzò la presenza di associazioni anti-abortiste negli ospedali pubblici tramite “sportelli informativi”. L’anno scorso la regione ha anche stanziato oltre 400mila euro per finanziare altre organizzazioni e associazioni antiabortiste e progetti che diano un (limitato) sostegno economico alle donne affinché non abortiscano, tramite il cosiddetto «Fondo vita nascente».

