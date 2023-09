Il problema dei migranti che usano i treni merci in Messico per arrivare negli Stati Uniti

Martedì la principale compagnia ferroviaria messicana ha detto di aver sospeso i treni merci che viaggiano verso nord a causa del numero sempre crescente di persone migranti che cercano di salire nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, rischiando incidenti anche mortali. La compagnia, Ferromex, ha fermato una sessantina di treni che avrebbero una capacità di carico equivalente di circa 1.800 autoarticolati. Ha anche fatto sapere che a causa del blocco potranno esserci disservizi negli scambi commerciali internazionali.

La decisione è stata presa dopo che martedì mattina alcune centinaia di persone migranti, in buona parte venezuelane, erano state trovate sul tetto di un treno nella città di Monclova, nello stato di Coahuila, che confina con il Texas. In un comunicato, Ferromex ha detto che negli ultimi giorni ci sono stati alcuni casi di persone ferite o morte mentre cercavano di salire sui treni, anche in movimento, un’operazione estremamente rischiosa. La società, che è controllata da Grupo México, ha detto di aver deciso di sospendere i treni «per proteggere l’incolumità delle persone migranti» nell’attesa dell’intervento delle autorità federali.

Che le persone migranti provenienti dal Centro e Sud America cerchino di sfruttare i treni merci per attraversare il Messico e provare a raggiungere il confine con gli Stati Uniti è una cosa nota da tempo. Circa dieci anni fa il governo messicano aveva ordinato ispezioni a tappeto nell’intento di scoraggiare la pratica, ma ultimamente ha allentato molto i controlli.

🇲🇽 | En Monclova, las autoridades mexicanas interceptaron un tren que transportaba a cientos de individuos, mayormente provenientes de Venezuela, con destino a Estados Unidos. pic.twitter.com/RGpBS0b80U — UHN Plus (@UHN_Plus) September 20, 2023

Le foto diffuse in questi giorni mostrano centinaia di persone aspettare di salire su un treno merci sui binari di Huehuetoca, nella periferia nord di Città del Messico, ma secondo Ferromex i problemi peggiori sono nel nord del paese. I media locali scrivono che circa mille persone sono state viste a bordo di treni merci sulla linea che collega la città di Chihuahua a Ciudad Juárez, nello stato di Chihuahua ma attaccata a El Paso, in Texas, da cui è divisa dal Rio Grande. Altre 1.500 persone erano radunate sui binari a Torreón, nello stato di Coahuila.

I sindaci di Ciudad Juárez e Chihuahua hanno scritto una lettera aperta alle autorità federali per protestare contro la gestione dell’emergenza dei migranti. Nella lettera hanno anche segnalato la decisione di Ferromex, che a loro dire complicherà notevolmente gli scambi commerciali tra Messico e Stati Uniti.

