Per il secondo giorno consecutivo l’Azerbaijan sta attaccando il Nagorno Karabakh

Per il secondo giorno consecutivo l’esercito dell’Azerbaijan sta conducendo una vasta operazione militare nel Nagorno Karabakh, territorio separatista che si trova in territorio azero ma è controllato dall’Armenia. L’Azerbaijan aveva iniziato attaccare il territorio martedì pomeriggio, definendo l’operazione militare un’azione «antiterrorismo» decisa dopo che che negli scorsi giorni alcuni civili e poliziotti azeri erano morti a causa dell’esplosione di una mina.

Mercoledì il ministero della difesa dell’Azerbaigian ha detto che gran parte dei mezzi militari in dotazione dei separatisti del Nagorno Karabakh è stata «neutralizzate», e che l’attacco continuerà fino a che i separatisti non si arrenderanno. Nel frattempo esponenti di una organizzazione non governativa che opera nel Nagorno Karabach hanno detto che negli scontri con l’esercito azero sono state uccise 27 persone e che più di 200 sono sono state ferite.

Il governo armeno ha detto che gli attacchi non stanno riguardando i confini dell’Azerbaijan con l’Armenia, e il primo ministro Nikol Pashinyan per il momento ha escluso una risposta da parte dell’esercito armeno. Ma martedì sera a Yerevan, la capitale dell’Armenia, ci sono state grosse proteste davanti alla sede del governo in cui centinaia di manifestanti hanno chiesto l’intervento dell’esercito armeno per difendere il Nagorno Karabakh. Ci sono stati anche scontri tra manifestanti e polizia, che hanno causato più di 30 feriti tra civili e forze dell’ordine.

Il timore maggiore in questo momento è che possa iniziare una nuova guerra tra Azerbaijan e Armenia per il controllo del Nagorno Karabakh. Ce ne sono state due in passato: la prima, che durò dal 1992 al 1994 e provocò almeno 30mila morti, fu vinta dall’Armenia, che occupò buona parte del territorio del Nagorno Karabakh e vi instaurò un governo formalmente indipendente ma di fatto controllato dall’Armenia stessa. La seconda scoppiò nel 2020, e questa volta fu l’Azerbaijan a prevalere: l’Armenia fu costretta a cedere buona parte del territorio del Nagorno Karabakh, ma alcune zone della regione rimasero comunque sotto il controllo armeno.

