Un aereo delle frecce tricolori è precipitato a Torino

Sabato intorno alle 17 un aereo delle frecce tricolori, i mezzi acrobatici dell’Aeronautica Militare Italiana, si è schiantato a Torino poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Caselle durante un’esibizione con altri quattro aerei. Nello schianto è morta una bambina di cinque anni che si trovava in auto insieme alla sua famiglia.

Altre tre persone che si trovavano in auto – sua madre, suo padre e suo fratello – sono leggermente ferite, così come il pilota dell’aereo precipitato, che è riuscito a lasciare l’aereo pochi secondi prima che si schiantasse. Il momento in cui il pilota lascia l’aereo si vede piuttosto chiaramente in un video dell’incidente pubblicato da Repubblica.

Pubblicità

La dinamica dell’incidente non è ancora chiarissima. Il Corriere della Sera scrive che l’auto su cui viaggiava la bambina «è stata sollevata e ribaltata dall’esplosione» dell’aereo caduto a terra. Secondo Repubblica invece l’auto sarebbe stata colpita da un pezzo dell’aereo. Non è ancora chiaro nemmeno perché l’aereo sia precipitato. «Sarà una lunga indagine», ha detto la procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, dopo essere arrivata sul posto. Il comune in cui è precipitato l’aereo, San Francesco al Campo, ricade infatti sotto la competenza della procura di Ivrea.

– Leggi anche: L’incidente di Brandizzo potrebbe causare un «tracollo» della procura di Ivrea