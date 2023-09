La finale degli Europei di pallavolo, tra le due più forti

Sabato alle 21 al PalaEur di Roma si giocherà la finale degli Europei maschili di pallavolo tra Italia e Polonia (la partita si potrà vedere in chiaro su Rai 1 e in abbonamento su Sky o NOW). Che siano arrivate in finale Italia e Polonia non è sorprendente per nessuno: negli ultimi anni le due nazionali si sono affermate come le più forti d’Europa e probabilmente anche del mondo, insieme al Brasile che però in tempi recenti non è andato bene come le due rivali europee.

Italia e Polonia sono rispettivamente terza e prima nel ranking mondiale (in mezzo ci sono gli Stati Uniti, che però da anni hanno risultati in calo) e sono state le finaliste dei Mondiali dello scorso anno, vinti poi dall’Italia.

Agli Europei di quest’anno – che si sono giocati tra Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord – fin qui entrambe hanno avuto un percorso praticamente perfetto, con 8 partite vinte su 8 disputate tra fase a gironi e ad eliminazione diretta. L’Italia in particolare in tutto il torneo ha perso set solo in due partite, vincendo tutte le altre per tre set a zero.

Italia e Polonia hanno anche due dei campionati nazionali più prestigiosi al mondo, entrambi molto seguiti e in cui militano alcune delle squadre più competitive a livello internazionale. In Italia il suo successo ha a che fare con la sua diffusione nelle scuole, e anche in Polonia sembra sia avvenuta una cosa simile.

Lo ZAKSA, squadra della città polacca di Kędzierzyn-Koźle, ha vinto quest’anno la sua terza Champions League consecutiva, la massima competizione europea per club di pallavolo. Lo stesso allenatore della nazionale italiana, Ferdinando De Giorgi, ha allenato in Polonia vincendo il campionato proprio con lo ZAKSA, arrivando poi anche ad allenare la Nazionale polacca nel 2017. L’allenatore della Polonia è invece il serbo Nikola Grbić, che ha giocato per quasi vent’anni in squadre italiane prima di diventare allenatore e che dice di avere ancora un forte legame con il paese, dove è nato suo figlio.

L’attuale momento di grande successo della pallavolo italiana maschile si spiega in gran parte con il nuovo corso avviato nel 2021 proprio da De Giorgi, che è riuscito nel difficile compito di rinnovare una nazionale già molto forte e apparentemente difficilmente migliorabile, ma che veniva da un periodo al di sotto delle aspettative. De Giorgi ha preso decisioni impopolari escludendo dai titolari alcuni veterani, come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, e ha inserito diversi nuovi giocatori. Alcuni di questi sono molto giovani e sembrano poter garantire all’Italia diversi anni ad alti livelli.

Con De Giorgi l’Italia è arrivata a vincere in due anni i Mondiali, come detto, ma anche gli scorsi Europei, in cui ora vorrebbe riconfermarsi. Sabato sera ad assistere alla partita a Roma ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

