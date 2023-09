Il molo di Lampedusa è affollatissimo di migranti

Da martedì più di seimila persone migranti sono arrivate a Lampedusa dal Nord Africa, affollando il molo dell’isola siciliana, più di 1.600 solo dalla mezzanotte di oggi. Alcune sono state portate all’hotspot, il centro di prima accoglienza per migranti, che potrebbe ospitare circa 400 persone al massimo: questa mattina ce n’erano più di 7.200.

Già lunedì erano arrivate duemila persone tra uomini, donne, adolescenti e bambini a bordo di piccole imbarcazioni. In questi giorni le condizioni meteorologiche sono favorevoli per la navigazione per via della persistente zona di alta pressione (e quindi di bel tempo) che ha interessato sia l’Italia che la Tunisia, facendo superare molti record di temperatura sulle Alpi. Molte delle persone arrivate sull’isola sono ferite e ustionate, oltre che stremate per il viaggio, che i migranti affrontano in condizioni molto precarie. Tra le donne alcune sono incinte e vicine al parto: una bambina è nata stamattina.

Nelle prime ore della giornata invece un neonato di cinque mesi è morto dopo essere finito in acqua prima che la Guardia costiera potesse soccorrere chi era a bordo dell’imbarcazione su cui si trovava con la madre; per la donna è stato chiesto un sostegno psicologico. Quattro migranti partiti dalla Tunisia martedì (una donna e tre bambini) invece sono morti durante il viaggio; la Guardia costiera ha soccorso le altre 21 persone che viaggiavano con loro, tutte tunisine.

Per risolvere il grave problema di sovraffollamento del molo di Lampedusa e del suo hotspot, che sta mettendo a dura prova chi si occupa di soccorrere e assistere i migranti reduci dalla traversata del canale di Sicilia, la prefettura di Agrigento ha ordinato il trasferimento di centinaia di persone sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle e di 180 persone su un volo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), legata alle Nazioni Unite. Sia tra quelli che hanno trovato posto su questi mezzi sia tra le persone sbarcate più di recente molti hanno passato ore e ore sotto il sole.

A un certo punto c’è anche stato uno scontro tra i migranti e gli agenti della Guardia di finanza impegnati a gestire la situazione sul molo. I migranti avevano chiesto di potersi spostare dal molo.

Dall’inizio dell’anno, secondo i dati del ministero dell’Interno aggiornati a questa mattina, sono arrivate più di 123mila persone migranti in Italia.