Lo speaker della Camera statunitense ha annunciato l’avvio di un’indagine per mettere Biden sotto impeachment 

Martedì lo speaker della Camera statunitense Repubblicano Kevin McCarthy ha annunciato l’avvio di un’indagine che potrebbe portare a un voto per l’impeachment del presidente Joe Biden. L’impeachment è la rimozione forzata da un incarico governativo, e normalmente negli Stati Uniti il voto per chiederla è preceduto da un’indagine formale della Camera, come quella appena annunciata. McCarthy ha detto che l’indagine si concentrerà su accuse di «abuso di potere, ostruzione e corruzione» nei confronti di Biden e che è stata avviata perché ci sono ragionevoli elementi per ritenere che all’interno della famiglia del presidente ci sia una «cultura della corruzione».

McCarthy ha citato alcune indagini fatte dall’Oversight Committee, commissione investigativa della Camera statunitense, secondo cui Biden avrebbe mentito su quanto fosse a conoscenza di una serie di irregolarità e atti illeciti compiuti da membri della sua famiglia, in particolare dal figlio Hunter, e da loro collaboratori. McCarthy ha parlato di «milioni di dollari» e beni di lusso ricevuti dal figlio di Biden e da suoi collaboratori attraverso «società di comodo», con attività sospette di cui Biden, secondo alcuni «testimoni oculari», sarebbe stato a conoscenza, ha detto McCarthy. Lo speaker ha definito le accuse contro Biden «gravi e incredibili» e ha definito l’avvio di un’indagine formale per l’impeachment un «logico passo successivo».

Pubblicità

Se l’indagine portasse a un voto alla Camera per l’impeachment di Biden, sarebbe necessario un voto di maggioranza perché la procedura passi al Senato. A quel punto comincerebbe un processo al termine del quale servirebbero due terzi dei voti per l’effettiva rimozione dall’incarico.