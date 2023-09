Le difficoltà dei soccorsi per il terremoto in Marocco

I soccorsi per il terremoto che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito il sud-ovest del Marocco sono ancora in corso. L’epicentro del terremoto stato localizzato a circa 70 chilometri da Marrakech, a valle della catena montuosa dell’Atlante: le persone da soccorrere si trovano quindi a Marrakech, ma soprattutto nelle cittadine e nei villaggi rurali e montuosi, molto più complessi da raggiungere.

I soccorritori – tra cui anche militari dispiegati dal governo – stanno scavando tra le macerie delle case crollate: finora sono stati ritrovati i corpi di almeno 2.012 persone, e 2.059 altre sono ferite. In tantissimi sono rimasti senza casa. Le autorità hanno affermato che circa la metà delle vittime sono state registrate nella regione rurale di Haouz, dove gran parte delle case erano fatte di mattoni di fango e le infrastrutture antisismiche erano quasi inesistenti.

Ora il problema principale è raggiungere in tempo alcuni centri abitati nelle montagne dove è difficile arrivare anche in condizioni normali, anche perché diverse strade sono bloccate dalle valanghe causate dal terremoto. «Sono strade di montagna, fangose e fragili, e in caso di piogge o terremoti possono cadere grandi quantità di terra e pietre dalle montagne», ha raccontato un giornalista locale ad Al Jazeera.

Sabato pomeriggio il governo marocchino ha dichiarato di aver ripristinato l’accesso a sei strade, ma che altre 14 erano ancora bloccate. Nel frattempo, Re Mohammed VI ha ordinato all’esercito di schierare aerei, elicotteri e truppe dell’esercito per aiutare nelle operazioni di salvataggio. Una volta sul posto, avranno il compito di fornire alla popolazione acqua potabile pulita, scorte di cibo, tende e coperte.

Non è ancora chiaro se re Mohammed VI chiederà formalmente assistenza a paesi stranieri, un passo necessario a sbloccare l’intervento di squadre di soccorso esterne. Nelle ore successive al terremoto moltissimi paesi e organizzazioni internazionali come Medici Senza Frontiere si sono infatti offerti di invitare aiuti umanitari, tra cui personale addestrato a prestare soccorso. Tra questi ci sono la Turchia, che è stata colpita a sua volta da un terremoto in cui sono morte migliaia di persone a febbraio e ha detto di essere pronta a inviare in Marocco 265 operatori umanitari e mille tende, gli Stati Uniti e la Francia, ma anche alcuni paesi che hanno una storia complicata con il Marocco, come l’Algeria e Israele, con cui le relazioni hanno cominciato a essere normalizzate nel 2020.