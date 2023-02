I complicati soccorsi per il terremoto in Turchia e Siria

I soccorsi per il terremoto che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria, causando la morte di migliaia di persone, sono andati avanti durante tutta la notte tra lunedì e martedì. Fino ad ora sono state estratte dalle macerie migliaia di persone, molte ancora vive, per quanto in alcuni casi gravemente ferite. I feriti sono migliaia e gli ospedali delle zone colpite sono sovraccarichi. Moltissimi edifici sono crollati per intero, rendendo complessi i soccorsi anche con l’aiuto di escavatori.

In tutta la zona la situazione è enormemente complicata dal freddo, sia per i soccorritori che soprattutto per i dispersi e gli sfollati, e si teme che molte persone ancora sotto le macerie possano morire di ipotermia prima di essere soccorse. In molte delle città colpite dal terremoto le temperature sono sotto gli zero gradi, in alcune ha nevicato a più riprese e in altre ha piovuto. Agli sfollati sono state consegnate in tutto circa 300mila coperte e 41mila tende familiari. Alcuni di loro hanno organizzato falò in strada per scaldarsi.

C’è stata una grande mobilitazione internazionale per portare aiuti: l’agenzia nazionale turca per le emergenze ha detto che sono stati inviati oltre 2.600 soccorritori da 65 diversi paesi nelle zone danneggiate dal terremoto. Molti paesi stanno inviando aiuti economici per diversi milioni di euro: la Turchia da questo punto di vista è molto avvantaggiata rispetto alla Siria, perché ha rapporti stabili con l’Unione Europea e fa parte della NATO, e quindi ha immediatamente diritto a certi tipi di aiuti pensati per emergenze.

Una parte della zona della Siria colpita dal terremoto, a nord-ovest, è controllata dai ribelli che resistono al regime del presidente Bashar al Assad, e a causa della guerra civile è abitata da circa 4 milioni di persone sfollate da altre parti del paese. Qui la situazione è particolarmente complicata, è difficile avere informazioni ufficiali e l’assistenza sanitaria è molto carente: i soccorsi sono stati effettuati soprattutto dai Caschi bianchi, un’organizzazione di volontari di difesa civile che opera nelle parti della Siria sotto il controllo dei ribelli.

I Caschi bianchi hanno detto che ci sono ancora centinaia di persone intrappolate sotto le macerie e hanno chiesto aiuto alle organizzazioni umanitarie internazionali per ricevere materiale utile alle ricerche e persone da impiegare nei soccorsi.