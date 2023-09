La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato il presidente della Federcalcio Luis Rubiales per averle dato un bacio non consensuale. La procura dell’Audiencia Nacional, tribunale nazionale spagnolo con sede a Madrid, aveva già avviato delle indagini preliminari sulla questione, ma per l’avvio di indagini formali sarebbe servita una denuncia da parte di Hermoso. Rubiales aveva ricevuto molte critiche per la vicenda, e in molti ne avevano chiesto le dimissioni. Lui ha sempre negato la versione di Hermoso, e si è rifiutato di dimettersi.

Il bacio dato a Hermoso da Rubiales ha causato un grande scandalo nel calcio spagnolo e non solo: tutte le calciatrici della Nazionale femminile hanno detto che finché Rubiales sarà presidente loro non giocheranno, 11 membri dello staff tecnico della Nazionale si sono dimessi per protesta, e il Comitato disciplinare della FIFA ha sospeso Rubiales per 90 giorni. Il presidente ad interim della Federcalcio, subentrato dopo la sospensione di Rubiales, ha esonerato l’allenatore della nazionale femminile, nominando al suo posto Montse Tomé, prima donna in quel ruolo.