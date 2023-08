La procura nazionale spagnola ha avviato un’indagine preliminare sul presidente della Federcalcio Luis Rubiales

Lunedì la procura dell’Audiencia Nacional, alto tribunale spagnolo con sede a Madrid, ha annunciato di aver avviato un’indagine preliminare per valutare il comportamento di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola che durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali aveva baciato senza consenso la giocatrice della Nazionale Jennifer Hermoso.

L’indagine preliminare servirà a capire se ci siano gli elementi per avviare un’indagine penale nei confronti di Rubiales per l’accusa di aggressione sessuale. La procura ha fatto sapere che l’indagine preliminare è stata avviata dopo le «inequivocabili dichiarazioni» di Hermoso dei giorni scorsi, secondo cui il bacio non era stato consensuale (diversamente da quanto aveva affermato Rubiales).

La procura ha inoltre invitato Hermoso a presentarsi entro quindici giorni per essere informata sui suoi diritti come vittima di un presunto reato di aggressione sessuale, ed eventualmente per presentare denuncia. Una volta raccolte le informazioni sul caso, la stessa procura potrebbe comunque decidere di procedere con l’apertura formale dell’indagine anche senza la denuncia di Hermoso: l’alternativa è che decida di archiviare il procedimento.

