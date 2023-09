Ci sono state alluvioni in molte zone della Spagna

Nel fine settimana le piogge abbondanti e i venti forti portati da una tempesta hanno provocato danni e allagamenti in diverse parti della Spagna, tra cui la capitale, Madrid. Le zone più colpite sono state la provincia di Tarragona, in Catalogna, e quella di Valencia, nella parte orientale del paese, ma ci sono state alluvioni anche nell’area di Cadice, in Andalusia. Al momento la comunità autonoma di Madrid (cioè la regione intorno alla città) è l’unica dove vige ancora il massimo livello di allerta per il rischio di situazioni meteorologiche estreme. Si prevede che lunedì la tempesta continuerà a portare piogge, tormente e vento soprattutto nella parte centrale e nel nord-est della Spagna.

Sabato le piogge si sono concentrate soprattutto nella parte orientale del paese, e poi hanno cominciato a provocare allagamenti anche a Madrid e a Toledo, che si trova circa 75 chilometri a sud della capitale. Sia a Castelló, vicino a Valencia, che nella capitale sono state soccorse persone rimaste intrappolate nelle loro case o nelle loro auto. Solo nella comunità di Madrid dalle 14 di domenica all’1:30 di notte sono stati segnalati 1.257 incidenti legati alle forti piogge. Nel frattempo gli abitanti delle zone alluvionate hanno cominciato ad arrangiarsi per togliere acqua e fango dalle strade.

Pubblicità

Per lunedì l’Agenzia meteorologica statale ha ritirato l’allerta rossa che era stata diramata per Cadice e per Toledo. Il livello di massima allerta rimane tuttavia per la parte sud-ovest della comunità di Madrid che, come ha spiegato Pedro Ruiz, il direttore dell’agenzia per la sicurezza e le emergenze di Madrid, è quella al momento più a rischio. Il sindaco della città, José Luis Martínez-Almeida, ha invitato la popolazione a rimanere in casa a causa delle precipitazioni, che ha definito «anomale ed eccezionali». El País scrive che nel frattempo la compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe ha sospeso alcuni collegamenti ferroviari, come quelli diretti tra la Catalogna e la comunità di Valencia. A Madrid sempre a causa degli allagamenti sono chiusi anche diversi tunnel.