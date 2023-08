Tienimi Bordone, per curiosi

Caricamento player

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano per abbonate e abbonati del Post di Matteo Bordone. Esiste dal 2 settembre del 2019 e da allora, ogni giorno, ha raccontato una cosa che non sapevi di voler sapere: storie di persone, di canzoni, di animali, di posti, di film, di libri, di paesi. Di qualunque cosa sia interessante parlare, insomma, e di qualunque cosa sia interessante ascoltare, a esserne curiosi.

Dal 4 settembre, per festeggiare il quarto compleanno di Tienimi Bordone, per una settimana tutte le puntate nuove e vecchie saranno disponibili per chiunque: basterà registrarsi gratuitamente al Post inserendo il proprio indirizzo mail e scegliendo una password. Per registrarti, premi il bottone azzurro qui sotto e segui le istruzioni (se non vedi un bottone azzurro è perché hai già una registrazione con il Post).

Da lunedì prossimo, le persone che si saranno registrate dovranno solo fare login sull’app del Post (puoi scaricarla qui) per ascoltare le puntate di Tienimi Bordone. Intanto, grazie. E auguri a Tienimi Bordone.