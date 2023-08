Ancora temporali nel Nord Italia

Nel pomeriggio e nella serata di domenica ci sono state piogge e venti molto forti in diverse regioni del Nord Italia, in particolare in Piemonte, Liguria e Lombardia. Per il momento non sono stati rilevati grossi danni, ma si prevede che nelle prossime ore le piogge si intensificheranno e in varie regioni è stata diramata un’allerta per i rischi connessi al maltempo.

Le piogge più intense domenica ci sono state in Liguria, e in particolare a Genova dove in meno di un’ora in serata sono caduti almeno 80 millimetri di pioggia: molte strade si sono allagate, e per precauzione alcuni sottopassi e la metropolitana sono stati chiusi. Per la giornata di lunedì è stata disposta la chiusura di tutti i mercati all’aperto della regione, mentre resteranno aperte le scuole per il primo giorno di esami di riparazione delle scuole medie superiori.

Pubblicità

Sempre domenica sera c’è stata una grossa frana nella regione francese della Savoia, al confine con il Piemonte: la frana, avvenuta nel comune di Saint-André, ha causato un’interruzione parziale del traffico sull’autostrada A43 verso l’Italia, e la cancellazione dei treni dell’alta velocità sulla tratta Milano-Modane-Parigi.

A significant landslide occurred in the Maurienne valley (Alps), France at around 5:15 pm (local time) today. It is estimated to have involved 700 cubic meters of rock. pic.twitter.com/t3KfavMu1V — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

Per lunedì la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa (il grado massimo di criticità) nella zona della Valchiavenna, in Lombardia, per rischio idrogeologico, cioè il rischio di frane, crolli e colate di fango. Sempre in Lombardia è stata diramata un’allerta arancione (il grado intermedio) per rischio di alluvioni e temporali, come anche in diverse zone di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Toscana e Veneto.

– Leggi anche: L’aeroporto di Trapani è rimasto chiuso per alcune ore per via di un incendio