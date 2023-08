L’aeroporto di Trapani, in Sicilia, è stato temporaneamente chiuso per via di un incendio 

Domenica, a causa di un incendio, è stato temporaneamente chiuso l’aeroporto di Trapani, in Sicilia: l’incendio, alimentato dal vento, si è sviluppato in una valle vicina all’aeroporto, che è stato chiuso per via delle fiamme che si avvicinavano alle piste. Sono state quindi sospese tutte le attività di aviazione civile fino a nuovo ordine: al momento sono in corso le operazioni per tenere sotto controllo e spegnere l’incendio. Si sono sviluppati incendi anche a Tonnara di Scopello, con l’evacuazione di circa 200 persone, e vicino ad Alcamo, dove è stata chiusa una strada statale. A luglio e ad agosto, per due volte, sempre a causa di incendi era stato temporaneamente chiuso anche l’aeroporto di Catania.