Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore della Nazionale di calcio dell’Arabia Saudita

L’ex commissario tecnico della Nazionale di calcio maschile Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore di quella dell’Arabia Saudita. Della possibilità che Mancini andasse ad allenare la Nazionale di calcio maschile saudita si parlava già da giorni, dopo le inaspettate dimissioni che aveva attribuito a disaccordi con il presidente della federazione calcistica italiana, Gabriele Gravina. Adesso ne è arrivata la conferma. Mancini verrà presentato ufficialmente a Riyad, la capitale saudita, lunedì alle 16 ora italiana. In un video di presentazione condiviso dalla Nazionale saudita sui social network Mancini dice di aver fatto «la storia in Europa», e che «adesso è il momento di fare la storia con i sauditi».

A born winner, a history maker, a legend of the game. 🇮🇹 ‘Buongiorno’ coach! Welcome to Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/snpZioAC1E — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) August 27, 2023

Mancini era l’allenatore della Nazionale italiana dal 14 maggio del 2018. Nel 2021 aveva vinto gli Europei, ma l’anno seguente non era riuscito a ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2022. Le sue dimissioni sono state confermate dalla Federcalcio italiana (FIGC) in un breve comunicato domenica 13 agosto, dopo che la notizia aveva cominciato a circolare su diversi media. In una successiva intervista a Repubblica, Mancini si è lamentato della decisione di Gravina di nominare un nuovo staff e di mandare via un gruppo di suoi collaboratori storici, a cui non avrebbe voluto rinunciare.

Negli ultimi mesi le squadre di calcio dell’Arabia Saudita, un paese che finora ha avuto una tradizione calcistica molto modesta, hanno convinto diversi giocatori e allenatori importanti a trasferirsi dall’Europa offrendo loro molti soldi. La Gazzetta dello Sport scrive che Mancini ha firmato un contratto che lo impegnerà fino al 2027, per un salario di circa 25 milioni di euro all’anno. La sua prima partita da allenatore della Nazionale di calcio maschile dell’Arabia Saudita si giocherà il prossimo 8 settembre contro la Nazionale della Costa Rica a Newcastle, in Inghilterra. Da novembre l’Arabia Saudita sarà poi impegnata nelle gare di qualificazioni ai Mondiali del 2026.

