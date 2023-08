Roberto Mancini ha lasciato l’incarico di allenatore della Nazionale di calcio

Roberto Mancini si è dimesso e non è più l’allenatore della Nazionale maschile di calcio: lo ha confermato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in un breve comunicato. Le dimissioni sono piuttosto sorprendenti: arrivano a circa dieci mesi dall’inizio degli Europei di calcio, una delle manifestazioni più importanti per una squadra nazionale. Pochi giorni fa, inoltre, era stato nominato responsabile anche della nazionale Under 21 e Under 20.

Mancini era l’allenatore della Nazionale dal 14 maggio del 2018 e nel 2021 l’Italia aveva vinto gli Europei; non era però riuscita a ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2022. La FIGC ha fatto sapere che «tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024» della Nazionale, il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nei prossimi giorni. Le prossime partite delle qualificazioni per gli Europei sono tra meno di un mese: a settembre l’Italia dovrà giocare contro Ucraina e Macedonia del Nord.

❗️#Mancini ha rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale. La FIGC valuterà la migliore opzione per gli Azzurri Il comunicato 👉🏻 https://t.co/Uy56yfLJ2M pic.twitter.com/Qe2dv5CY5x — FIGC (@FIGC) August 13, 2023

Mancini è stato uno dei giocatori di calcio italiani più forti degli anni Novanta, soprattutto con la Sampdoria e con la Lazio, con cui vinse lo Scudetto rispettivamente nel 1991 e nel 2000. Terminata la carriera da giocatore, è diventato uno degli allenatori italiani più noti in Italia e all’estero: tra le altre cose ha vinto tre Scudetti (tutti con l’Inter), quattro Coppe Italia, la Premier League inglese con il Manchester City e una Coppa di Turchia con il Galatasaray.