Sarà Christian Zurita a candidarsi come presidente alle prossime elezioni in Ecuador al posto di Fernando Villavicencio, ucciso dopo un comizio la scorsa settimana

Domenica il partito di Fernando Villavicencio, il candidato alle elezioni presidenziali in Ecuador che è stato assassinato la settimana scorsa dopo un comizio, ha scelto un nuovo sostituto al posto della candidata che aveva indicato inizialmente sabato. A candidarsi come presidente sarà Christian Zurita, giornalista di 53 anni a lungo impegnato in indagini sulla corruzione e sul crimine organizzato. Zurita è stato scelto dopo che il partito sabato aveva indicato come candidata Andrea González, attivista ambientalista di 36 anni che Villavicencio aveva già selezionato alcune settimane fa come sua vicepresidente nel caso in cui avesse vinto le elezioni.

Il partito ha motivato il cambio dicendo di temere che il comitato elettorale potesse invalidare la nomina di González, dato che nessuna persona può candidarsi a più cariche contemporaneamente e non era chiaro se González avrebbe potuto o meno rinunciare alla candidatura a vicepresidente. Il partito ha detto di aver chiesto al comitato elettorale un consulto al riguardo e di non aver ricevuto risposta: per questo motivo ha deciso di non correre rischi e nominare Zurita al posto di González, che rimarrà candidata alla vicepresidenza.

Pubblicità

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

– Leggi anche: Le indagini sull’omicidio del candidato alle elezioni presidenziali in Ecuador

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-