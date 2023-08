Un candidato alle elezioni presidenziali in Ecuador è stato ucciso

Mercoledì sera Fernando Villavicencio, uno degli otto candidati alle prossime elezioni presidenziali in Ecuador, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco al termine di un comizio a Quito, capitale del paese. Villavicencio stava andando verso la sua auto quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha sparato almeno tre proiettili alla testa, uccidendolo sul colpo.

Villavicencio aveva 59 anni e in passato aveva lavorato per molti anni come giornalista. Nel 2021 era stato eletto al parlamento del paese. Si era candidato alle elezioni presidenziali, che si terranno il 20 agosto, con il partito centrista Movimiento Construye.

La procura generale ecuadoriana ha fatto sapere che un uomo sospettato di essere l’autore dell’omicidio è stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza presenti sul posto. Per ora non si conosce l’identità dell’uomo. La procura ha detto che anche altre nove persone sono state ferite nel corso della sparatoria, tra cui due poliziotti.

Il momento dell’uccisione è stato ripreso in video dai giornalisti che erano presenti: si vede Villavicencio entrare in macchina e subito dopo si sentono alcuni spari, a cui seguono momenti di confusione, ma non si vede chiaramente chi ha sparato.

Nella sua attività Villavicencio aveva spesso condannato pubblicamente i legami tra la politica e le organizzazioni criminali, in particolare quelle dedite al traffico di droga. Il 9 agosto in un’intervista televisiva aveva anche detto di aver ricevuto minacce di morte che secondo lui provenivano dal leader della gang criminale dei Choneros, noto come “Alias Fito”, che attualmente si trova in carcere. «Se continuo a nominare Fito e i Choneros mi uccideranno», avevo detto. I Choneros sono un gruppo criminale attivo fin dagli anni Novanta, che ha la propria base nella città costiera di Manta. Negli ultimi anni è diventata una delle organizzazioni criminali più potenti dell’Ecuador e collabora con il potente cartello messicano di Sinaloa.

#URGENTE Fernando Villavicencio advirtió públicamente de las amenazas de Alias “Fito”, jefe de los choneros y lo denunció en la Fiscalía. Aquí sus últimas declaraciones. @FiscaliaEcuador pic.twitter.com/v8wIiYsZCK — Janet Hinostroza (@janethinostroza) August 10, 2023

Il presidente uscente Guillermo Lasso, che non parteciperà alle elezioni, ha commentato l’uccisione di Villavicencio dicendosi «indignato e sconcertato» e ha promesso che i responsabili verranno individuati e puniti. L’Ecuador, che ha circa 18 milioni di abitanti, negli ultimi anni ha registrato un grande aumento nel tasso degli omicidi e in generale del crimine, legato per lo più alla crescente influenza delle organizzazioni di narcotraffico. Luisa González, candidata del partito di centrosinistra Movimiento Revolución Ciudadana e considerata la favorita per la vittoria alle elezioni, ha condannato duramente l’uccisione di Villavicencio e ha immediatamente sospeso la campagna elettorale.

Le elezioni del 20 agosto sono state indette dopo che a fine maggio Lasso, conservatore e presidente dal 2021, aveva sciolto il parlamento per evitare di essere rimosso dal suo incarico: proprio il parlamento, che è controllato dalle opposizioni, aveva infatti iniziato poco prima a discutere un processo di impeachment contro di lui per un caso di appropriazione indebita legato a due società pubbliche. Lo scioglimento era stato possibile grazie a un meccanismo conosciuto come “muerte cruzada” (morte incrociata, reciproca) che nel 2008 fu inserito nella Costituzione dall’allora governo di centrosinistra di Rafael Correa.