È stata scelta la persona che sostituirà alle elezioni in Ecuador Fernando Villavicencio, il candidato ucciso dopo un comizio

Il partito di Fernando Villavicencio, il candidato alle elezioni in Ecuador che è stato assassinato la settimana scorsa dopo un comizio, ha scelto la persona che lo sostituirà come candidata nel voto del 20 agosto: sarà Andrea González, un’attivista ambientalista di 36 anni che Villavicencio aveva già selezionato alcune settimane fa come sua vicepresidente nel caso in cui avesse vinto le elezioni. Il nome di González non comparirà sulle schede elettorali, che sono già state stampate, ma la legge prevede che tutti i voti espressi per Villavicencio andranno a lei.

Villavicencio, un ex parlamentare e giornalista di 59 anni noto per le sue battaglie anticorruzione e contro il crimine organizzato, si era candidato con il partito Construye, che significa Costruisci. Non era uno dei candidati favoriti per la vittoria, ma non è chiaro in che modo il suo assassinio potrebbe cambiare i risultati del voto. Il 9 agosto Villavicencio aveva appena terminato un comizio a Quito, la capitale del paese, quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha sparato alla testa.

Pubblicità

– Leggi anche: Le indagini sull’omicidio di Fernando Villavicencio