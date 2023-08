È morto Sixto Rodriguez

È morto a 81 anni il cantautore statunitense Sixto Rodriguez, conosciuto anche solamente come Rodriguez, divenuto noto al grande pubblico soprattutto dopo la pubblicazione del documentario del 2012 a lui dedicato Searching for Sugar Man, che vinse il premio Oscar. “Sugar Man” è il titolo della sua canzone più celebre, e il documentario raccontava la storia sorprendente del grande successo che Rodriguez aveva maturato tra i giovani in Sudafrica negli anni dell’apartheid, senza che lui ne sapesse niente per anni: negli Stati Uniti infatti era rimasto praticamente sconosciuto. Soprattutto dopo il documentario, Rodriguez aveva giuadagnato notorietà internazionale, e aveva iniziato a fare concerti in tutto il mondo.

Rodriguez era nato il 10 luglio 1942 a Detroit, nel Michigan, e aveva cominciato a scrivere canzoni folk mentre lavorava come operaio una fabbrica di automobili. Pubblicò due dischi, Cold Fact nel 1970 e Coming from Reality nel 1971, che ebbero scarso successo negli Stati Uniti. Una casa discografica australiana scoprì i due dischi, ne comprò i diritti e li ripubblicò insieme in una raccolta: divennero subito un grosso successo nel paese e negli anni successici Rodriguez tenne due concerti in Australia.

Nel frattempo, negli anni Ottanta, la sua musica divenne molto famosa in Sudafrica, dove perlopiù grazie al passaparola, divenne popolarissima tra i bianchi liberali e di sinistra, che avevano addirittura adottato alcune sue canzoni come inni contro l’apartheid. Rodriguez ignorò di essere famoso in Sudafrica fino a che nel 1997 un suo fan e un giornalista musicale crearono un sito per rintracciarlo, dato che all’epoca si ipotizzava addirittura che fosse morto. Proprio dello sforzo dei due per rintracciare Sixto Rodriguez tratta il documentario Searching for Sugar Man, che è stato diretto dal regista svedese Malik Bendjelloul.