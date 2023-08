Il narcotrafficante colombiano Otoniel, a capo di una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, è stato condannato a 45 anni di carcere negli Stati Uniti

Martedì un tribunale federale di New York ha condannato a 45 anni di carcere Dario Antonio Úsuga, detto Otoniel, uno dei narcotrafficanti più noti del mondo. Otoniel, che è colombiano ed è a capo degli Urabeños, uno dei cartelli del narcotraffico più potenti in Colombia, era stato arrestato nell’ottobre del 2021 ed estradato negli Stati Uniti nel maggio successivo dove era accusato di traffico internazionale di droga. Otoniel, che ha 51 anni, si era dichiarato colpevole lo scorso gennaio durante il processo, quando aveva ammesso di aver portato negli Stati Uniti più di 96 tonnellate di cocaina, passando per l’America Centrale e il Messico.