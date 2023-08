Gli incendi in Sardegna

Domenica si sono sviluppati alcuni incendi in diversi punti della Sardegna: in mattinata ne sono divampati alcuni nel sud, vicino a Cagliari, e nel pomeriggio ce c’è stato un altro sulla costa nord orientale della Sardegna, tra Monte Longu di Posada e Siniscola, una cinquantina di chilometri sotto Olbia. Sono state evacuate almeno 600 persone da case, alberghi, ristoranti e altre zone interessate dagli incendi, che hanno riempito intere località di un fumo molto denso.

Alimentato dal vento, l’incendio divampato sulla costa nordorientale si è avvicinato ad alcune case che sono state fatte evacuare, ad alcune strade statali che sono state chiuse e alla frazione balneare di La Caletta. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e la Protezione civile ha mandato quattro Canadair. Le operazioni per cercare di spegnere l’incendio sono in corso da alcune ore e non sono ancora terminate, ostacolate in parte dal vento che alimenta le fiamme.

Pubblicità

Gli incendi nel sud sono iniziati tra il Parco dei Sette Fratelli, a est di Cagliari, e Quartu Sant'Elena, sempre vicino a Cagliari, dove le fiamme hanno estesamente danneggiato un campeggio. Altri incendi sono stati segnalati tra San Vito, Muravera e Costa Rei. A Feraxi, sempre nel sud della Sardegna e più a nord di Costa Rei, gli incendi hanno gravemente danneggiato 4 aziende agricole, e danni simili sono stati segnalati in altre zone.

Per ora non ci sono notizie di morti. Non ci sono ancora notizie certe sulla causa degli incendi: l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu ha parlato di incendi dolosi appiccati nella notte, senza dare altri dettagli.