Gli attacchi delle ultime ore in Ucraina

Sabato sera il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha scritto sui suoi canali social che l’esercito russo ha bombardato un centro per le trasfusioni di sangue a Kupiansk, una città nella regione orientale di Kharkiv. Sempre secondo quanto scritto da Zelensky l’attacco avrebbe causato morti e feriti, ma non è ancora chiaro quanti siano.

Kupiansk era stata occupata dalle truppe russe nei primi giorni dell’invasione, a febbraio dello scorso anno, ed era stata liberata dall’esercito ucraino lo scorso settembre. Zelensky ha parlato di crimine di guerra, per la scelta deliberata dell’esercito russo di attaccare un edificio civile dove si svolgevano attività di assistenza medica.

Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.

This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023