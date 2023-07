La Russia ha detto che non rinnoverà l’accordo sul grano ucraino

Lunedì Dmitri Peskov, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato che la Russia non rinnoverà l’accordo sul grano ucraino, che scadeva oggi. L’accordo era servito finora per permettere alle navi ucraine di attraversare in sicurezza il Mar Nero ed esportare grano e altri cereali nonostante la guerra. Era stato stipulato a luglio del 2022 da Ucraina e Russia, con la mediazione dell’ONU e in particolare della Turchia, ed era già stato rinnovato due volte. Venerdì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che era stato decisivo nel raggiungimento dell’accordo iniziale, aveva garantito che sarebbe stato rinnovato dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin.

La situazione potrebbe essere cambiata dopo che lunedì mattina le autorità russe hanno accusato l’Ucraina di aver attaccato il ponte che collega la Crimea alla Russia: Peskov ha assicurato che il mancato rinnovo dell’accordo non ha niente a che fare con il presunto attacco al ponte, nonostante il suo annuncio sia arrivato a poche ore dalle accuse all’Ucraina e dopo che il rinnovo era stato dato come molto probabile anche da fonti ufficiali come lo stesso Erdogan.

L’Ucraina è uno dei principali esportatori al mondo di grano e altre derrate alimentari. Nei primi mesi dell’invasione russa le esportazioni erano state bloccate, provocando una crisi alimentare gravissima in vari paesi del mondo, soprattutto in Medio Oriente e Africa. Il blocco nei primi mesi della guerra aveva anche fatto marcire enormi quantità di grano e altri cereali che erano pronti per l’esportazione.

Nonostante un iniziale scetticismo, l’accordo aveva tenuto ed era stato finora considerato un successo: probabilmente l’unico esempio di cooperazione, anche se molto difficile, tra Russia e Ucraina in questi mesi.