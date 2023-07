Erdogan dice che l’accordo per sbloccare il grano ucraino verrà esteso

Venerdì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto ad alcuni giornalisti di aver parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin, che gli avrebbe assicurato che l’accordo per sbloccare il grano ucraino verrà esteso.

L’accordo, che serve a permettere alle navi ucraine di attraversare in sicurezza il Mar Nero e esportare grano e altri cereali nonostante la guerra, era stato firmato inizialmente dal governo ucraino e da quello russo nel luglio dello scorso anno, con la mediazione della Turchia. Doveva scadere il 19 marzo, e per alcune settimane la Russia aveva minacciato di abbandonare i negoziati. Alla fine era stato rinnovato per due volte, con due estensioni di 60 giorni ciascuna: la prossima scadenza è il 17 luglio.

La Russia continua a minacciare di interrompere l’accordo e il governo turco da giorni sta lavorando per mediare una nuova estensione. Sempre venerdì il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto di non poter confermare che sia stato raggiunto un nuovo accordo.