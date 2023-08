È morto l’attore Angus Cloud

È morto a 25 anni l’attore statunitense Angus Cloud, noto dal 2019 per il ruolo di Fezco nella serie tv Euphoria. Il corpo di Cloud è stato trovato la mattina di lunedì nella casa della famiglia a Oakland, in California, dove era nato ed era tornato a stare dopo un periodo a Los Angeles. Le cause della morte non sono al momento note, ma è in corso un’indagine. Secondo quanto detto dalla famiglia Cloud era da tempo alle prese con problemi di salute mentale: il padre era morto una settimana fa.

Cloud era comparso in alcuni video musicali e con un ruolo minore nei film North Hollywood (2021) e The Line (2023), ma era diventato molto noto al pubblico con il suo ruolo nella serie tv Euphoria, che ha ricevuto numerosi premi e ha avuto enorme successo anche in Italia, dove interpretava il personaggio di un giovane spacciatore con una storia familiare difficile e un fratello minore a carico. Il personaggio di Fezco era stato uno dei più approfonditi e amati dal pubblico nella seconda stagione della serie, uscita nel 2022, anche perché le sorti del suo personaggio erano tra quelle rimaste in sospeso nel finale dell’ultimo episodio.

In un’intervista Cloud aveva raccontato di essere diventato attore per caso, dopo essere stato “scoperto” mentre passeggiava per New York da un talent scout per il cast di Euphoria. «Nella mia testa ho pensato: mi hanno fermato perché sembra che possa essere una star? E poi mi sono detto: no, è perché sembro uno spacciatore», ha raccontato. Dopo il successo del suo personaggio, Cloud si era fatto notare anche nel settore della moda, facendo il testimonial del marchio AMIRI e distinguendosi per le sue scelte di stile su vari red carpet.