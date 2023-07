In Alto Adige ci sono stati forti temporali che hanno causato allagamenti e danni

In Alto Adige ci sono allagamenti e danni a causa dei forti temporali che ci sono stati nella notte di sabato. Al momento non sono stati segnalati feriti né dispersi. In val Badia una frana ha travolto alcune automobili che si trovavano in un parcheggio sulla statale tra Colfosco e il Passo Gardena. A Valdaora, in val Pusteria, il torrente Furcia è esondato, facendo crollare un ponte in legno: sempre a Valdaora sono intervenuti i vigili del fuoco per sgomberare le strade allagate e ricoperte di fango.

La Landesfeuerwehrverband Südtirol, il corpo dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige, ha scritto su Facebook che la località di Sorafurcia, a pochi chilometri da Brunico, è parzialmente isolata. I vigili del fuoco sono intervenuti diverse volte per smottamenti e allagamenti anche a Parcines, Verdins e Scena, non lontano da Merano.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Valdaora) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/h0AW41cvRT — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 29, 2023