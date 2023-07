La UEFA ha escluso la Juventus dalle coppe europee

La Juventus è stata esclusa per un anno dalle coppe europee ed è stata multata di 20 milioni di euro per aver violato il regolamento finanziario della UEFA, l’organo di governo del calcio professionistico europeo. Non potrà quindi partecipare alla Conference League, il terzo torneo continentale a cui si era qualificata terminando l’ultimo campionato di Serie A in settima posizione. Il suo posto verrà preso dalla Fiorentina, che era arrivata ottava.

L’esclusione dalle coppe europee era attesa da tempo, perché le violazioni riscontrate dalla UEFA riguardavano le irregolarità finanziarie per le quali la Juventus era stata penalizzata di 10 punti in classifica e multata di 718mila euro dalla giustizia sportiva italiana a campionato ancora in corso. Anche per questo la Juventus ha già fatto sapere che accetterà la sentenza della UEFA e non presenterà ricorso.

Pubblicità

Nel comunicato pubblicato venerdì sera sul sito della società si legge: «Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni. Tuttavia, abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio. Questa decisione è in linea con quella presa lo scorso maggio nell’ambito dei contenziosi con la FIGC».

Per quanto riguarda la multa di 20 milioni di euro, metà sanzione sarà sospesa e verrà applicata soltanto se i bilanci del club tra il 2023 e il 2025 «non saranno conformi ai requisiti contabili definiti dal regolamento per le licenze e la sostenibilità finanziaria», ha specificato la UEFA.

– Leggi anche: I molti problemi di Rai Sport